Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình đánh bạc hơn 4 triệu USD đã nộp đủ tiền thi hành án

Hoàng An

TPO - Ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) đã nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng và án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Ngoài ra, ông này còn tự nguyện sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 1 tỷ đồng.

Ngày 5/10, Thi hành án dân sự Hà Nội thông tin ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ) đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự trong vụ án đánh bạc tại Câu lạc bộ King Club, tầng 1 Khách sạn Pullman Hà Nội.

Ông Đức đã nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng như bản án tuyên và án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Ngoài ra, ông còn tự nguyện sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 1 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2025, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Ngô Ngọc Đức 3 năm tù tội “Đánh bạc”. Trong vụ án, ông Đức là một trong số cựu quan chức cấp cao tham gia đánh bạc tại với số tiền lớn.

Cụ thể, cáo trạng xác định ông Đức mở thẻ đánh bạc ngày 25/6/2022. Từ ngày 5/02/2024 - 22/6/2024, ông này đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Lần ông Đức chơi nhiều nhất là 229.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 700 USD (tương đương 16 triệu đồng) và đã thua 284.259 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng).

screen-shot-2026-10-05-at-085751.png
Bị cáo Ngô Ngọc Đức.

Khai báo tại tòa, ông Đức cho hay năm 2022 được cử đi học ở Hà Nội. Có một lần, ông được bạn bè mời đi uống cà phê tại khách sạn Pullman. “Bị cáo thấy có người ra người vào thì cũng vào chơi”, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình nói.

Ông Đức khai khi mở thẻ xong, vì ở xa nên chỉ vào chơi 1 - 2 lần. Đến năm 2024, bị cáo nghỉ công tác thì mới chơi nhiều. Bị cáo Đức thừa nhận các con số bị cáo buộc như Viện Kiểm sát nêu trong cáo trạng nhưng khai không nhớ tổng số lần chơi.

Về số tiền mang đi đánh bạc, ông Đức cho biết, mỗi lần chỉ mang đi 50 - 70 triệu đồng và chủ yếu chơi Slot, Roulette còn Baccarat ít chơi. Sau này không có tiền thì bị cáo sử dụng voucher hoặc vay được tiền thì chơi.

“Bị cáo vay tiền không phải trả lãi, vay anh em bạn bè, có vay người chơi cùng, có vay bên ngoài”, ông Đức trình bày.

Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình cũng khai không rủ ai chơi cùng, sau khi làm việc với Cơ quan điều tra mới biết hành vi của mình hoàn toàn sai trái.

Xem thêm

#Bí thư Thành ủy đánh bạc #thi hành án dân sự #Đánh bạc #Ngô Ngọc Đức

Cùng chuyên mục

Thủ đoạn che giấu doanh thu từ mỏ khoáng sản của Tuấn ‘thần đèn’

Thủ đoạn che giấu doanh thu từ mỏ khoáng sản của Tuấn ‘thần đèn’

TPO - Quá trình khai thác mỏ đất Tượng Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tuấn "thần đèn" và đồng phạm thỏa thuận với khách xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá mua bán thực tế. Đối với những khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn, các bị can không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán số lượng khoáng sản đã bán và doanh thu.

Đề nghị truy tố Tuấn ‘thần đèn’ cùng đàn em

Đề nghị truy tố Tuấn ‘thần đèn’ cùng đàn em

TPO - Tuấn “thần đèn” bị đề nghị truy tố về 3 tội danh “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe