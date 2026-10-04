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Pháp luật

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Không đội mũ bảo hiểm còn đánh võng trước đầu xe CSGT

Hoàng Dương

TPO - Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên ở phường Mạo Khê (TP. Quảng Ninh) còn lạng lách, đánh võng trước xe tuần tra. Lực lượng CSGT đã xác minh, lập biên bản và tạm giữ phương tiện.

Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh vừa xác minh, xử lý M.V.M (sinh năm 2006, trú tại tổ 1, khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê) về các hành vi vi phạm khi điều khiển xe mô tô.

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M.V.M tại cơ quan công an.

Khoảng 0h46 ngày 1/10, Tổ công tác số 3 thuộc đội này đang tuần tra trên địa bàn phường Mạo Khê thì phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 14AZ-085.40 có người điều khiển và người ngồi sau đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người điều khiển tăng ga bỏ chạy, liên tục lạng lách, đánh võng ngay trước đầu xe mô tô của lực lượng tuần tra.

Để bảo đảm an toàn cho người đi đường và cán bộ làm nhiệm vụ, tổ công tác không truy đuổi, sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi lại diễn biến vụ việc, đặc điểm nhận dạng và biển số xe.

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Hình ảnh lạng lách, đánh võng được CSGT ghi lại.

Sau ca tuần tra, Đội CSGT đường bộ số 1 trích xuất hình ảnh, phối hợp Công an phường Mạo Khê xác minh người vi phạm. Đến ngày 2/10, lực lượng chức năng xác định người điều khiển là M.V.M và triệu tập lên làm việc.

Tại cơ quan công an, M. thừa nhận các hành vi không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt.

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#CSGT #quảng ninh #vi phạm giao thông #đánh võng #mũ bảo hiểm #trật tự an toàn

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