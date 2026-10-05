Vướng nhà thầu Việt Mỹ, máy xạ trị trăm tỷ ở Cần Thơ 'đắp chiếu'

TPO - Một số thiết bị y tế trị giá hàng trăm tỷ đồng tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ mới được mua sắm rơi cảnh ‘đắp chiếu’, vì nhà thầu cung ứng máy móc, vật tư thuộc nhóm Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ đang bị điều tra. Tình trạng này đã và đang ảnh hưởng tới hoạt động khám chữa bệnh cho người dân.

Thiết bị trăm tỷ ‘nằm chờ’

Cuối năm 2025, Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ ký với Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) gói thầu mua 1 máy gia tốc tuyến tính (LINACS) trị giá 126,5 tỷ đồng phục vụ điều trị bệnh nhân ung thư.

Nhà thầu đã hoàn thành lắp đặt máy móc, kiểm định và kiểm xạ, nhưng hệ thống vẫn chưa thể nghiệm thu đưa vào sử dụng. Do Công ty Việt Mỹ chưa cung cấp hệ thống Monaco lập kế hoạch xạ trị, cùng các thiết bị kiểm chuẩn kỹ thuật SGRT, IGRT.

Tình trạng dở dang tại các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế lớn đang khiến Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ rơi vào bị động trong việc đảm bảo tiến độ chuyên môn và phục vụ người bệnh.

Hiện Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ có 1 máy xạ trị duy nhất đang hoạt động tại cơ sở chính trên đường Châu Văn Liêm, các máy khác đã được lắp đặt nhưng chưa thể hoạt động.

Tương tự, gói thầu mua sắm 1 máy CT mô phỏng trị giá 17,5 tỷ đồng, Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ ký với Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim (thuộc hệ sinh thái của Công ty Việt Mỹ). Máy được trang bị giúp bác sĩ lập kế hoạch và định vị chính xác vùng điều trị xạ trị ung thư.

Theo hợp đồng, nhà thầu phải hoàn thành cung cấp máy CT mô phỏng chậm nhất ngày 29/3/2026, sau đó được gia hạn thêm gần 5 tháng. Hiện nhà thầu đã hoàn tất lắp đặt và kiểm định, nhưng không thể chạy thử và nghiệm thu để đưa vào sử dụng do nhà thầu cũng đang liên quan điều tra.

Việc trì hoãn đưa máy CT mô phỏng vào sử dụng làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ trong xin cấp phép dịch vụ kỹ thuật và đưa phòng xạ trị (bunker) mới đi vào vận hành từ đầu tháng 9 vừa qua của bệnh viện.

Gián đoạn cung ứng thuốc

Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ hiện còn rơi vào khó khăn trong cung ứng thuốc và sinh phẩm y tế, cũng do nhà thầu liên quan hệ sinh thái Công ty Việt Mỹ. Cụ thể, gói thầu mua sắm thuốc generic (thuốc sản xuất dựa trên thuốc gốc đã hết thời gian bảo hộ bản quyền) giai đoạn 2026–2028 gồm 631 mặt hàng, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai trúng thầu, trị giá hơn 74,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai đã đột ngột có thông báo tạm dừng cung cấp hàng cho Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ từ ngày 27/7, dù mới thực hiện được hơn 3 tỷ đồng giá trị hợp đồng.

Trong danh mục thuốc do Công ty Hoàng Mai cung ứng theo gói thầu trên có cả các hoạt chất điều trị ung thư đặc biệt quan trọng và thiết yếu, như Paclitaxel, Bevacizumab (hàm lượng 100mg và 400mg), Pegfilgrastim và Topotecan... Thiếu thuốc đã ảnh hưởng trực tiếp đến phác đồ điều trị cho bệnh nhân.

Theo Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ, hiện bệnh viện đang mất liên lạc với 3 nhà thầu trên (Cty Việt Mỹ, Cty Sao Kim và Cty Hoàng Mai) trong nhiều tháng nay. Các nhà thầu cũng chưa gửi thông tin ủy quyền cho cá nhân khác hoặc phương án tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký với bệnh viện.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh (Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ) trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Mỹ. Trong đó có cả lãnh đạo Bộ Y tế, địa phương và lãnh đạo nhóm công ty thuộc hệ sinh thái Công ty Việt Mỹ.

Bệnh nhân chờ khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Áp lực quá tải

Hiện, Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ chỉ có 1 máy xạ trị ở cơ sở chính trên đường Châu Văn Liêm còn hoạt động, nên lại rơi cảnh quá tải nghiêm trọng. Máy xạ trị này mới mua và đưa vào hoạt động từ tháng 6 vừa qua (trị giá hơn 100 tỷ đồng, thay cho máy cũ). Dù máy này có vận hành hết công suất cũng chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu điều trị thực tế của bệnh nhân (khoảng 140-150 lượt bệnh nhân/ngày đêm).

Ban Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ đã họp rà soát hồ sơ, báo cáo cấp trên xem xét, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc liên quan máy xạ trị, máy CT mô phỏng, cung ứng thuốc để đảm bảo điều trị cho bệnh nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, đã nắm được vướng mắc trên của Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ. Sở đã báo cáo UBND TP. Cần Thơ để trình Bộ Công an xem xét, có phương án tháo gỡ, sớm đưa các hệ thống máy móc hiện đại của bệnh viện vào vận hành phục vụ người dân.

Về nguồn thuốc do Công ty Sao Kim cung ứng đang bị gián đoạn, Sở Y tế Cần Thơ đã chỉ đạo bệnh viện khẩn trương tìm kiếm các nguồn cung thay thế, không để gián đoạn phác đồ điều trị người bệnh.