Bệnh viện cũ quá tải, cơ sở mới bị bỏ hoang

TP - Chiếc máy xạ trị duy nhất 15 năm tuổi tại Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ đang phải hoạt động 3 ca vẫn không thể đáp ứng nhu cầu người bệnh, khiến không ít bệnh nhân phải thêm chi phí lên TPHCM điều trị. Trong khi đó, cơ sở mới của bệnh viện này được đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng lại chậm tiến độ, bỏ hoang nhiều năm nay.

Quá tải

Sáng 12/11, ghi nhận của PV Tiền Phong tại cơ sở 1 Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ nằm trên đường Châu Văn Liêm (phường Ninh Kiều), hàng trăm người dân ở khắp các tỉnh ĐBSCL xếp hàng chờ khám, điều trị. Bên trong, các phòng điều trị bệnh nhân phải nằm 2 người/giường, hoặc 2 giường ghép đôi để 4 người bệnh nằm. Dưới sàn trong phòng, ngoài hành lang, người bệnh, người nhà chăm sóc nằm, ngồi la liệt.

Ông Nguyễn Văn Mạnh Em (ở phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) cùng vợ thường xuyên ra ngồi hành lang bệnh viện. Ảnh: Chúc Trí

Ông Nguyễn Văn Mạnh Em (ở phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ), mệt mỏi ngồi hành lang, bên cạnh là vợ đi chăm. Ông tới viện mổ tuyến giáp hơn 10 ngày nay. Dù mới mổ, còn đau, nhưng ông vẫn phải ra ngoài ngồi cho thoáng, bởi dù sao vẫn thoải mái hơn trong phòng bệnh phải nằm 2 người 1 giường.

Cùng hoàn cảnh, 10 ngày nay, ngày nào bà Phạm Thị Bảy (71 tuổi, ở Vĩnh Long), cũng loanh quanh ở hành lang để chăm con trai mổ khối u. “Trong phòng chật chội, 2 người bệnh chung 1 giường, chưa kể người thân chăm sóc. Tôi ra ngoài cho thoải mái, có việc con trai hoặc bác sĩ gọi sẽ vào hỗ trợ”, bà Bảy nói.

Ông La Văn Thành (quê Vĩnh Long), mổ khối u ở tay hơn 1 tuần nay, cũng phải thường xuyên ra hành lang ngồi. “Ở đây bác sĩ nhiệt tình, chu đáo nhưng cơ sở vật chất quá tải, không đáp ứng nhu cầu của người bệnh”, ông Thành nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Minh Thiện - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ) cho biết, hiện bệnh viện có 2 cơ sở đang hoạt động tại đường Châu Văn Liêm (cơ sở 1) với 225 giường, cơ sở 2 tại đường Trần Bình Trọng (Bệnh viện Tim Mạch cũ) với 195 giường. Ngoài ra, một số khoa, phòng phải kê thêm giường để đáp ứng nhu cầu người bệnh. Bệnh viện có tổng cộng 430 giường. Tuy nhiên, mỗi ngày bệnh viện đón tiếp bình quân 800 bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú 550 người, có thời điểm bệnh nhân nội trú lên đến 700 người.

“Số lượng bệnh nhân nhiều dẫn đến quá tải, bệnh viện phải ghép 2 bệnh nhân 1 giường. Bệnh viện chỉ ưu tiên các bệnh nhân sau mổ, điều trị nặng mới được 1 người 1 giường”, ông Thiện cho biết.

Cũng theo ông Thiện, ngoài bệnh nhân nội trú, bệnh viện có khoảng 200 bệnh nhân điều trị ngoại trú mỗi ngày. Bệnh nhân ngoại trú tới giờ sẽ vào khám, lấy thuốc, sau đó về nhà hoặc ra phòng trọ ở chờ hôm sau lại tới viện.

Ông Thiện thừa nhận, hiện bệnh viện gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ người bệnh. Bệnh viện chỉ có 1 máy xạ trị cũ đã sử dụng 15 năm nay. Mỗi ngày, các bác sĩ phải chia 3 ca vận hành máy, từ 5h sáng tới tối khuya để đáp ứng tối đa nhu cầu xạ trị cho bệnh nhân. Dù vậy, vẫn không thể đáp ứng hết nhu cầu, nhiều bệnh nhân phải xếp hàng chờ lịch xạ trị kéo dài nhiều ngày. Tình trạng này gây sức ép rất lớn đối với đội ngũ y bác sĩ. Do đó, bệnh viện phải giới thiệu nhiều bệnh nhân đi nơi khác xạ trị như lên các bệnh viện ở TPHCM, sang Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang…

Tòa nhà mới cỏ mọc đầy

Trước đó, ngày 19/10, khi tới thăm Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ, trước việc bệnh viện quá tải, chỉ có 1 máy xạ trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo UBND TP. Cần Thơ và Bộ Tài chính triển khai ngay thủ tục để mua thêm máy xạ trị cho bệnh viện từ nguồn vốn dự phòng. Ngày 8/11, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025, việc mua máy xạ trị chưa xong nên Thủ tướng nhắc lại và yêu cầu Cần Thơ triển khai khẩn trương hơn.

Về mua thêm máy xạ trị theo chỉ đạo của Thủ tướng, TS.BS Võ Văn Kha, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ cho biết, hiện UBND TP. Cần Thơ và Sở Y tế đang làm thủ tục để mua máy. Với bệnh viện ung bướu mới, thành phố đang tiến hành các thủ tục để khởi động lại theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Dự án Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ mới có tổng mức đầu tư hơn 1.727 tỷ đồng, quy mô 500 giường. Dự án khởi công tháng 10/2017, dự kiến hoàn thành sau 3 năm (cuối năm 2020), trở thành bệnh viện ung bướu lớn nhất và hiện đại nhất vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, năm 2022, dự án này phải tạm dừng thi công khi đạt 82% khối lượng xây dựng, hơn 16% phần cung cấp và lắp đặt thiết bị. Từ đó, toà nhà bệnh viện phơi mưa nắng, cỏ dại mọc um tùm.