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Nhịp sống Thủ đô

Đường Ô Chợ Dừa tổ chức lại giao thông như thế nào từ ngày 9/10?

Nội dung: Phùng Linh
Đồ họa: Kiều Tú

TPO - Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn sau khi trục Vành đai 1 thông xe kỹ thuật, đoạn từ số nhà 34 đến số 80 Ô Chợ Dừa được xén dải phân cách giữa, mở rộng thêm 5,5m mặt đường và tổ chức 3 làn xe mỗi chiều.

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#Ô Chợ Dừa #phân luồng #giao thông #đường phố #đường bộ #đống đa #nút thắt

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