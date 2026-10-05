Đường Ô Chợ Dừa tổ chức lại giao thông như thế nào từ ngày 9/10?

Bằng việc chủ động làm chủ nguồn giống tự nhiên và phối hợp với các viện nghiên cứu để ứng dụng công nghệ AI, IoT vào sản xuất, mô hình trồng nấm lim xanh của nông dân trẻ Lê Văn Hợp (xã Thiên Lộc) đang mở ra hướng đi triển vọng cho chuỗi nông nghiệp tuần hoàn tại địa phương.