Đường Ô Chợ Dừa tổ chức lại giao thông như thế nào từ ngày 9/10?

TPO - Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn sau khi trục Vành đai 1 thông xe kỹ thuật, đoạn từ số nhà 34 đến số 80 Ô Chợ Dừa được xén dải phân cách giữa, mở rộng thêm 5,5m mặt đường và tổ chức 3 làn xe mỗi chiều.
Thông qua việc phát triển hơn 5.500 ha rau chuyên canh gắn với ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) và số hóa dữ liệu truy xuất, Hà Nội đang đồng bộ các giải pháp cụ thể để hiện thực hóa chiến lược phát triển nông nghiệp an toàn.
Để khai thác kho tàng 1.350 làng nghề thành các không gian kinh tế sáng tạo, Hà Nội cần sớm ban hành các quy định thí điểm về sử dụng đất dịch vụ và áp dụng quy trình "một cửa" nhằm khơi thông dòng vốn đầu tư trong dân.
Bằng việc chủ động làm chủ nguồn giống tự nhiên và phối hợp với các viện nghiên cứu để ứng dụng công nghệ AI, IoT vào sản xuất, mô hình trồng nấm lim xanh của nông dân trẻ Lê Văn Hợp (xã Thiên Lộc) đang mở ra hướng đi triển vọng cho chuỗi nông nghiệp tuần hoàn tại địa phương.
TPO - Nhằm giảm bức xạ nhiệt và tối ưu không gian đô thị, Hà Nội bắt đầu thí điểm lắp khung giàn trồng cây phủ xanh các trụ đường sắt trên cao, hầm chui Lê Văn Lương và loạt nhà chờ xe buýt trước ngày 10/10.
TPO - Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục vừa thông xe kỹ thuật, lượng phương tiện đổ về Ô Chợ Dừa tăng cao trong khi mặt đường bị thu hẹp do thi công xén dải phân cách, khiến khu vực này ùn ứ trong sáng 5/10.
TPO - Xưởng phụ tùng xe máy tại xã Trung Giã (TP Hà Nội) bất ngờ phát hỏa dữ dội. Cột khói đen bốc cao khiến người dân cách đó nhiều km vẫn có thể nhìn thấy.
TPO - Hà Nội - Hàng chục hộ dân tại phố Đại Từ, phường Định Công đồng thuận bàn giao mặt bằng ven đường Giải Phóng để nhà nước thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A, kỳ vọng giảm ùn tắc giao thông và hoàn thiện hạ tầng khu vực phía Nam Hà Nội.
TPO - Một đoạn đường Ô Chợ Dừa đang được xén dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, xóa điểm nghẽn giao thông sau khi đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục thông xe kỹ thuật.
TPO - UBND TP Hà Nội đồng ý cho Tổng Công ty 36 chuyển mục đích 9.826 m² đất tại số 6-8 Chùa Bộc tại phường Kim Liên để thực hiện dự án nhà ở cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản khẳng định phương án bỏ làn dừng khẩn cấp để tổ chức Vành đai 3 trên cao thành 3 làn xe chạy mỗi chiều là không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới nền nhiệt trung bình tại Thủ đô giảm rõ rệt cho cảm nhận mát mẻ. Hình thái mưa dông rải rác duy trì ở vài nơi.
TPO - Ngày 3/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Hà Nội năm 2026.
TPO - Ban quản lý dự án đường Vành đai 2,5, đoạn qua phường Khương Đình (Hà Nội), huy động tối đa công nhân, thiết bị máy móc thi công xuyên đêm, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10.
TPO - Sau khoảng 3 tháng tăng tốc thi công, tuyến Vành đai 2,5 qua khu vực Tây Hồ Tây dài 582 m thông xe kỹ thuật, với mặt đường rộng rãi, hạ tầng đồng bộ. Tuyến được được kỳ vọng tăng khả năng kết nối và giảm áp lực giao thông cho khu vực phía Tây Bắc Hà Nội.
TPO - Diện tích 6.140,6m² nói trên thuộc khu A, nằm ngoài chỉ giới mở đường, trong tổng diện tích khu đất 7.243,4m². Sau khi chuyển mục đích sử dụng, khu đất được sử dụng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công trình hỗn hợp nhà ở cao tầng, thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ - UDIC Riverside 2.
TPO - Hạng mục “Dải lụa ký ức” tại vườn hoa Hồ Hoàn Kiếm gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.