Hàng chục hộ dân ở Định Công bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A

TPO - Hà Nội - Hàng chục hộ dân tại phố Đại Từ, phường Định Công đồng thuận bàn giao mặt bằng ven đường Giải Phóng để nhà nước thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A, kỳ vọng giảm ùn tắc giao thông và hoàn thiện hạ tầng khu vực phía Nam Hà Nội.
TPO - Không khí lạnh khô và các không gian kín tạo điều kiện cho nhiều tác nhân truyền nhiễm gia tăng. Đâu là những cái tên đáng lưu ý nhất và ai là người dễ tổn thương hơn cả?
TPO - Không cần đi Tà Xùa hay Đà Lạt, ngay tại Hà Nội cũng có một “biển mây” ở Ba Vì khiến hàng nghìn người thức dậy từ 3-4h sáng để tìm đến.
TPO - Vượt qua các vòng bỏ phiếu với số phiếu cao nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ngày 1/10, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh chính thức tuyên thệ nhậm chức Thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật biển tại trụ sở ITLOS ở Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức.
TPO - Một đoạn đường Ô Chợ Dừa đang được xén dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, xóa điểm nghẽn giao thông sau khi đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục thông xe kỹ thuật.
TPO - Quảng Ninh dẫn đầu tăng trưởng GRDP 9 tháng với mức 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh, Hải Phòng và Bắc Ninh.
TPO - Đông đảo thiếu nhi tham gia chương trình "Kỹ năng Phòng cháy chữa cháy" tại Học viện Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội) sáng 4/10 để thực hành thoát nạn và ứng phó sự cố.
TPO - Theo Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20 Nguyễn Hồng Minh, muốn cạnh tranh ở đấu trường lớn, Việt Nam cần thoát khỏi áp lực thành tích ngắn hạn và thay đổi cách đầu tư, từ khoa học thể thao đến đào tạo lực lượng kế cận.
TPO - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20 Nguyễn Hồng Minh cho rằng, việc chưa xác định rõ các môn thể thao mũi nhọn, nguồn lực còn phân tán và thiếu lực lượng kế cận khiến Việt Nam khó duy trì thành tích ổn định qua các kỳ Asiad.
TPO - 6 thí sinh chủ nhà Hải Phòng được tiếp thêm động lực khi người thân tới ủng hộ trong đêm chung khảo ở Đồi Rồng, Hải Phòng. Tuy nhiên họ cũng gặp áp lực phải tỏa sáng trên sân nhà.
TPO - Việt Nam thường đạt thứ hạng tốt ở SEA Games nhưng gặp nhiều thách thức hơn tại sân chơi châu lục. Ngay trước khi Asiad 20 khép lại, lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam đã "điểm mặt, gọi tên" những vấn đề cốt lõi.
TPO - Từ 8h sáng đến 23h đêm, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 duy trì lịch tập luyện với đạo diễn catwalk, biên đạo múa và các chuyên gia.
TPO - Gần hai thế kỷ bên dòng Lam, đình Lương Sơn không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc cổ mà còn ghi dấu cuộc hành quyết 7 chiến sĩ cách mạng trong những ngày Xô viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp khốc liệt.
TPO - Trải qua khoảng 7 thế kỷ, cây thị cổ thụ ở Như Xuân (Thanh Hóa) vẫn sừng sững với chiều cao 25 m, đường kính thân 2 m. Mỗi mùa, cây lại trĩu những chùm quả vàng ươm, tỏa hương thơm dịu.
TPO - Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Cao Bồ, Vĩnh Hảo - Phan Thiết được đề xuất thí điểm tổ chức làn vượt trong thời gian tới. Các xe sẽ sử dụng làn sát dải phân cách giữa (làn 1) khi có nhu cầu vượt xe phía trước.
TPO - Đường Đặng Thùy Trâm ở TPHCM được nâng cốt hơn 1m khiến nhiều nhà dân thấp sâu, ngập nặng lúc mưa, bụi mù khi nắng khiến việc kinh doanh và đi lại gặp nhiều khó khăn, bất tiện.
TPO - Hàng trăm nghìn người tham gia hội nhóm "Con ghét bố mẹ" để bộc lộ những uẩn khúc chưa thể chia sẻ cùng đấng sinh thành, giải tỏa những tổn thương tâm lý và sự đứt gãy giao tiếp trong gia đình.