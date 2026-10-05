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Multimedia

Hàng chục hộ dân ở Định Công bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Hà Nội - Hàng chục hộ dân tại phố Đại Từ, phường Định Công đồng thuận bàn giao mặt bằng ven đường Giải Phóng để nhà nước thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A, kỳ vọng giảm ùn tắc giao thông và hoàn thiện hạ tầng khu vực phía Nam Hà Nội.

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Dự án đầu tư Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị là công trình giao thông trọng điểm nhằm giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Toàn tuyến dài khoảng 36,3 km, mặt cắt dự kiến 90 m.
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Đoạn qua phường Định Công dài khoảng 1,49 km, tổng diện tích dự kiến thu hồi hơn 92.243 m², liên quan 123 hộ gia đình, 5 tổ chức và đất công do phường quản lý. Trong đó, diện tích đất ở khoảng 5.701 m².
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Hàng chục năm qua, người dân sống cạnh lối đi nhỏ sát hàng rào đường sắt thường đối mặt với tình trạng ùn tắc mỗi khi tàu chạy qua. Dự án mở rộng trục Quốc lộ 1A khi hoàn thành sẽ giúp giảm áp lực giao thông khu vực này.
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Ngõ 1 và ngõ 2 phố Đại Từ nằm sát hành lang đường sắt Bắc - Nam và đường Giải Phóng. Đây là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân, chủ yếu là cán bộ đường sắt hưu trí và tiểu thương.
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Gắn bó với ngõ 2 phố Đại Từ 40 năm qua, ông Chu Đình Chính (áo kẻ) đồng thuận bàn giao mặt bằng xưởng cơ khí của gia đình để làm đường. Ông cho biết việc chuyển nơi ở xa hơn sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của hai vợ chồng và việc học của con, song gia đình vẫn chấp hành vì lợi ích giao thông chung.
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Gần như toàn bộ diện tích 113,7 m2 đất ở và kinh doanh bị thu hồi, chị Nguyễn Kim Phượng (số 7 Đại Từ) cho biết gia đình ảnh hưởng kế sinh nhai. Dù vậy, chị ủng hộ dự án mở rộng Quốc lộ 1A và mong phương án bồi thường, tái định cư phù hợp để sớm ổn định cuộc sống.
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Những ngày qua, tổ công tác giải phóng mặt bằng phường Định Công trực tiếp đến từng hộ dân để đo đạc, kiểm đếm tài sản, xác minh nguồn gốc đất và thời điểm xây dựng công trình. Việc này nhằm lập phương án bồi thường công khai.
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Việc kiểm đếm, rà soát nguồn gốc đất, diện tích cơi nới và vị trí tính bồi thường đang được triển khai. Phương án đền bù sau đó sẽ được công khai để lấy ý kiến người dân.
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Người dân hiện đã đồng thuận với chủ trương dự án sau các cuộc họp giải thích thông tin của UBND phường và Ban Quản lý dự án. Trước đó, nhiều hộ dân chưa nắm rõ tình hình, lo lắng khi lực lượng chức năng bắt đầu đo đạc hiện trạng.
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Khi hoàn thành, dự án Trục không gian Quốc lộ 1A sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông và hoàn thiện hạ tầng khu vực Định Công, phía Nam Hà Nội.
VIDEO: Cận cảnh những mái nhà trong ngõ nhỏ ở Định Công trước ngày giải phóng mặt bằng.

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