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Hoa hậu

Bên trong phòng tập của 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Từ 8h sáng đến 23h đêm, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 duy trì lịch tập luyện với đạo diễn catwalk, biên đạo múa và các chuyên gia.

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Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đang bước vào những ngày nước rút. Từ 8h sáng đến 23h, phòng tập trở thành địa chỉ quen thuộc của 53 thí sinh.
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8h sáng, hành lang phòng tập bắt đầu nhộn nhịp. Các cô gái lần lượt xuất hiện với những chiếc túi cá nhân trên vai.
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Trong phòng, những đôi giày cao gót được xếp ngay ngắn bên cạnh nhau. Vừa đặt đồ xuống, họ nhanh chóng thay giày, buộc tóc, chỉnh trang phục rồi nhập vào đội hình.
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53 cô gái tập các tuyến di chuyển, xoay người, nắm vững đường dây kịch bản cho ba phần thi tại chung khảo.
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Các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 háo hức xen lẫn hồi hộp trước cơ hội bước lên sân khấu của một trong những cuộc thi nhan sắc danh giá hàng đầu Việt Nam.
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Không chỉ tập luyện theo đội hình chung, các thí sinh được biên đạo catwalk dành thời gian chỉnh riêng từng người. Với những lỗi nhỏ như đặt chân chưa đúng, lưng chưa thẳng, tay còn cứng, bước chuyển hướng thiếu nhịp hay động tác xoay người chưa đủ độ mở, ê-kíp quan sát, nhắc lại và yêu cầu thí sinh thực hiện nhiều lần.
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Có thí sinh được hướng dẫn cách giữ thăng bằng trên giày cao gót, người cần điều chỉnh dáng đi, người được sửa cách đưa tay hoặc hướng mắt khi bước trên sân khấu. Việc chỉnh từng động tác giúp 53 thí sinh dần hình thành phong cách trình diễn phù hợp với hình thể và khả năng của mỗi người.
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Một số cô gái tranh thủ thực hiện bài tập giữ lưng thẳng. Đây là bài tập được chuyên gia phong thái khuyên duy trì khoảng 15 phút mỗi ngày để hình thành tư thế đứng đúng và thẳng dáng.
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Những phút nghỉ giải lao, các nhóm thí sinh chia thành các nhóm nhỏ, trò chuyện hoặc đơn giản là hỏi nhau vài động tác vừa được hướng dẫn.
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Thi thoảng cả nhóm cùng quay TikTok. Sau gần hai tháng ở nhà chung, khoảng cách dần được rút ngắn.
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Sau đêm chung khảo, sẽ có những cô gái tiếp tục hành trình và có người dừng lại. Nhưng với tất cả thí sinh, những ngày tháng tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trở thành dấu mốc đẹp, nơi họ có thêm những trải nghiệm, bài học và những người bạn mới

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