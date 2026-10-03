Từ sáng sớm đến đêm muộn, 53 thí sinh sống cùng đôi giày cao gót

TPO - Một thí sinh vừa xoay người, đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana lập tức bước tới. Cô cúi xuống chỉnh lại từ cách đặt chân, hướng mũi giày, sau đó yêu cầu thí sinh làm lại động tác.

Từ sáng sớm đến đêm muộn, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 gần như sống cùng đôi giày cao gót, những đường catwalk và các buổi tập kéo dài hàng giờ. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Đạo diễn catwalk 'đóng vai ác'

Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 cận kề, các thí sinh bước vào giai đoạn tập luyện cường độ cao, liên tục kéo dài từ sáng sớm tới đêm muộn. Họ được đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana hướng dẫn đường dây di chuyển theo kịch bản ba phần thi gồm áo dài, bikini và dạ hội.

Có sự căng thẳng, áp lực nhất định khi thời gian gấp rút, chương trình đòi hỏi sự chuyên nghiệp và mong muốn thí sinh là nhân vật trung tâm tỏa sáng.

Bài toán khó với đạo diễn catwalk là số đông thí sinh Hoa hậu Việt Nam lần đầu tham gia cuộc thi nhan sắc, làm quen với giày cao gót. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Các thí sinh tập từng động tác xoay người, chuyển hướng để làm quen với đường dây sân khấu chung khảo. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana vừa quan sát vừa tiếp tục chỉnh dáng, sửa tư thế cho từng thí sinh. Với cô sự bùng nổ của đêm diễn chính là sự tỏa sáng của 53 cô gái.

Để giúp họ vào nếp, đạo diễn catwalk liên tục “đóng vai ác”. Cô sẵn sàng cúi người để chỉnh từ cách đặt mũi giày khi thấy một thí sinh chưa thể xoay người hoàn hảo.

Ở phần giả định công bố thí sinh vào chung kết, những tiếng reo hò vang lên khi tên bạn bè được gọi. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Từng đội hình được ghép đi ghép lại để 53 thí sinh có thể di chuyển đồng đều trên sân khấu. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Phòng ngủ cũng thành sàn catwalk

Mỗi ngày thí sinh Hoa hậu Việt Nam có khoảng 10 giờ tập luyện trên giày cao gót. Họ phải tập trung cao độ để không chỉ thành thục kỹ năng trình diễn, còn làm quen với sân khấu.

Với số lượng thí sinh đông, liên tục chia nhóm theo theo phần thi, khó khăn tăng lên. Không tránh được sự mệt mỏi, chấn thương, tuy nhiên 53 cô gái luôn thể hiện sự quyết tâm, lấy đó làm động lực để mỗi ngày tốt hơn.

Là một trong những thí sinh có kỹ năng catwalk cuốn hút, Nguyễn Yến Trang chia sẻ đó là kết quả của tháng ngày tích cực tập luyện. Tự nhận mình là cô gái non nớt trong kỹ năng catwalk ở sơ khảo hay khi gia nhập nhà chung, Yến Trang xác định phải nỗ lực hơn.

﻿ Từ những bước đi còn vụng về ban đầu, các thí sinh dần làm chủ đôi giày cao gót và đường dây sân khấu. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Yến Trang miệt mài tự tập mọi thời gian rảnh rỗi. Sân khấu của cô là phòng ngủ cũng có thể là hành lang của khách sạn. Cô tự đặt máy quay, ghi lại những bước đi của mình và xem lại, tự điều chỉnh sao cho đẹp nhất, tự tin nhất.

Bí quyết giữ cổ chân luôn linh hoạt, tránh chấn thương là ngâm nước lạnh sau nhiều giờ tập luyện liên tục.

Thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc cho đến khi ghi danh ở Hoa hậu Việt Nam. Không tránh khỏi bỡ ngỡ, thậm chí đứng không vững khi lần đầu đi trên đôi giày cao 15-20 cm.

“Khó khăn nhất là cách giữ thăng bằng trên đôi giày cao gót. Lần đầu tôi đứng không vững, suýt ngã. Dần dần tôi tập luyện và thay đổi. Tôi nghĩ mình có thể làm tốt ở sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026”, Gia Linh nói.

Ở phần giả định gọi tên các thí sinh vào chung kết, dù tập luyện, đây cũng là màn nhiều cảm xúc nhất. Các cô gái thể hiện sự hào hứng, reo hò khi thấy tên bạn thân của mình vang lên.

Nhiều thí sinh chia sẻ sự hào hứng chờ đợi Chung khảo nhưng cũng xúc động khi nghĩ đến khoảnh khắc đối diện người ở lại, người ra về. “Chỉ nghĩ đến thôi, em đã có thể rơi nước mắt. Có lẽ, thời khắc ấy em sẽ ôm và nói lời tạm biệt với 52 thí sinh còn lại”, Phạm Vân Hà chia sẻ.

Đến đêm muộn, máy ảnh ghi lại nhiều khoảnh khắc đắt giá, vẫn là những nụ cười đầy năng lượng của 53 cô gái. Họ vừa trải qua hàng giờ tập luyện, vẫn còn lúc lúng túng hoặc quên đường dây, nhưng sự mệt mỏi không khiến họ bỏ cuộc.

Ngày mai, họ lại tiếp tục mang giày, bước lên sàn tập và làm lại những động tác chưa hoàn hảo.

53 cô gái bước vào những ngày cuối cùng của quá trình chuẩn bị cho đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Chờ đêm chung khảo bùng nổ

Thí sinh Nguyễn Minh Hiền cho biết cô chờ đợi nhất là phần trình diễn bikini. Với sự chuẩn bị kỹ càng, cô tin đây là phần thi mang đến nhiều cảm xúc, hiệu ứng bùng nổ nhất.

Với Bùi Mai Linh, đêm chung khảo còn có ý nghĩa đặc biệt bởi Hải Phòng là quê hương của cô. Được đứng trên sân khấu tại chính nơi mình sinh ra và lớn lên khiến nữ thí sinh có thêm động lực, dù cô đang bị chấn thương ở cổ chân.

“Em sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực để có phần thi tự tin, không phụ sự kỳ vọng của người thân, bạn bè. Là người con Hải Phòng, em có thêm sự tự hào khi được đứng trên sân khấu quê nhà”, Mai Linh chia sẻ.

Phía sau vài phút trình diễn trên sân khấu là hàng chục giờ tập luyện trong phòng tập mỗi ngày. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Cô cũng nhắn nhủ những người bạn đã cùng mình trải qua gần hai tháng ở nhà chung: “Sau đêm Chung khảo, sẽ có người ở lại và người phải ra về, nhưng hai tháng qua đã tạo ra rất nhiều kỷ niệm. Hãy giữ lại những kỷ niệm ấy cho thanh xuân đẹp nhất của chúng ta”.

Sau những giờ tập luyện kéo dài từ sáng đến tối, những đôi giày được tháo ra, sân tập dần vắng người.

Đêm muộn, các cô gái vẫn giữ sự tập trung cho những lượt tập cuối ngày. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Chung khảo chỉ diễn ra trong vài giờ, nhưng gần hai tháng cùng tập luyện, sẻ chia và trưởng thành bên nhau sẽ là ký ức khó quên với 53 cô gái. Khi ánh đèn sân khấu tắt, điều ở lại có thể không chỉ là kết quả, còn là thanh xuân họ đã cùng nhau đi qua.