6 người đẹp Hải Phòng muốn tỏa sáng ở Hoa hậu Việt Nam

TPO - 6 thí sinh chủ nhà Hải Phòng được tiếp thêm động lực khi người thân tới ủng hộ trong đêm chung khảo ở Đồi Rồng, Hải Phòng. Tuy nhiên họ cũng gặp áp lực phải tỏa sáng trên sân nhà.
TPO - Từ 8h sáng đến 23h đêm, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 duy trì lịch tập luyện với đạo diễn catwalk, biên đạo múa và các chuyên gia.
TPO - Hết giờ tập cùng đạo diễn catwalk, nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn nán lại phòng tập, tự chia cặp hỗ trợ nhau chỉnh dáng, sửa từng bước đi. Trong chiếc túi cá nhân, họ có những món đồ đặc biệt luôn đem theo suốt những buổi tập kéo dài từ sáng đến tối.
TPO - Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào nhà chung khi chưa từng đi giày cao gót, chưa quen sân khấu. Sau gần hai tháng tập luyện, 53 cô gái dần tự tin hơn trong từng bước catwalk, sẵn sàng cho đêm chung khảo.
TPO - Sau thời gian dài tập luyện, 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 tập luyện ngày đêm, sẵn sàng cho đêm chung khảo. Thí sinh quê Hải Phòng có cảm xúc đặc biệt, háo hức chờ khoảnh khắc được sải bước trên sân khấu lớn tại chính quê hương mình.
TPO - Một thí sinh vừa xoay người, đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana lập tức bước tới. Cô cúi xuống chỉnh lại từ cách đặt chân, hướng mũi giày, sau đó yêu cầu thí sinh làm lại động tác.
TPO - Tổ chức Miss Earth thông báo bổ nhiệm Nathalie Briones, đại diện Chile, giữ danh hiệu Miss Earth Water - Hoa hậu Nước 2025. Đây là danh hiệu Trịnh Mỹ Anh giành được trước khi trở lại Miss Universe Vietnam và đoạt á hậu 1 tối 2/10.
TPO - Phần thi ứng xử của tân Miss Universe Vietnam Nguyễn Quỳnh Anh đang gây tranh luận trên mạng xã hội. Cô chia sẻ mong muốn dạy catwalk cho trẻ em và phụ nữ yếu thế để họ sống tự tin. Nhiều ý kiến cho rằng đây là dự án thiếu tính thực tế.
TPO - Ở giai đoạn nước rút, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tích cực tập luyện, hoàn thiện kỹ năng trình diễn và thần thái, sẵn sàng cho đêm chung khảo với những màn xoay người, đánh hông đầy tự tin.
TPO - Người đẹp Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra ngày 2/10 tại Hải Phòng. Việc cô có được quyền đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 ở Puerto Rico hay không vẫn chưa có câu trả lời.
TPO - Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Hồng Đăng, Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê, MLee, Pháo là những ứng viên được đánh giá có khả năng đăng quang trong chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10 tại Hải Phòng.
TPO - Chuẩn bị cho đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào giai đoạn tập luyện cường độ cao với đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana. Nhiều thí sinh chia sẻ áp lực trong việc gấp rút hoàn thiện kỹ năng, thần thái để có màn trình diễn tốt nhất.
TPO - Sau gần một tháng đăng quang tại Việt Nam, Joheirry Mola trở về Cộng hòa Dominica trong sự chào đón của hàng trăm người dân và được Tổng thống Luis Abinader tiếp đón, trao huân chương tại Phủ Tổng thống.
TPO - Nguyễn Thị Hạnh giành chiến thắng ở cả hai nội dung chạy và chèo thuyền kayak thuộc khuôn khổ Ngày hội Thể thao của vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Thí sinh Đinh Diệu Anh giành giải nhì, Naeng Lin về ba ở hạng mục chạy.
TPO - Tại bãi biển Vân Đồn, Quảng Ninh, các cô gái Hoa hậu Việt Nam đã có dịp trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh như chèo SUP, đi ca nô kéo phao chuối... Với họ đây là dịp để giải tỏa căng thẳng, áp lực trước khi bước vào đêm Chung khảo ở Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Thông tin Thái Lan là chủ nhà đăng cai tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2027 được ông Nawat công bố trong phần thi áo tắm của cuộc thi Miss Grand International 2026 tổ chức ở Bangkok, Thái Lan sáng 29/9. Trước đó, Việt Nam được công bố là quốc gia đăng cai.
TPO - Người thân, bạn bè đang lên kế hoạch để tới Đồi Rồng, Hải Phòng cổ vũ cho 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm Chung khảo. Thí sinh Khánh Linh cho biết bà ngoại cô năm nay 77 tuổi, từ TPHCM ra Hải Phòng để động viên cháu gái.