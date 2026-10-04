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Hoa hậu

6 người đẹp Hải Phòng muốn tỏa sáng ở Hoa hậu Việt Nam

Duy Nam - Hồng Vĩnh

TPO - 6 thí sinh chủ nhà Hải Phòng được tiếp thêm động lực khi người thân tới ủng hộ trong đêm chung khảo ở Đồi Rồng, Hải Phòng. Tuy nhiên họ cũng gặp áp lực phải tỏa sáng trên sân nhà.

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Sát ngày chung khảo, không khí luyện tập của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ngày càng khẩn trương. 6 thí sinh đại diện Hải Phòng mong muốn tỏa sáng ngay trên sân khấu quê hương.
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Bùi Mai Linh, Phạm Vân Hà khoe vẻ rạng rỡ. Họ đều có chiều cao nổi bật và học vấn ấn tượng. Bùi Mai Linh sinh năm 2006, là sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân. Phạm Vân Hà sinh năm 2008, cao 1,75 m, có trình độ IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2.
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Bùi Mai Linh và Phạm Vân Hà chia sẻ áp lực với tư cách là thí sinh chủ nhà. "Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức ở Hải Phòng là niềm tự hào của tôi. Tôi có dịp giới thiệu với thí sinh nét đẹp của thành phố Hoa phượng đỏ. Tuy nhiên, đi kèm với đó là áp lực lớn", Vân Hà nói.
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Vân Hà cho biết bố mẹ, bạn bè đang lên kế hoạch tới tiếp thêm tinh thần cho cô trong đêm chung khảo. "Nhà tôi cách địa điểm tổ chức chỉ khoảng hơn 20 km nên mọi người đang lên kế hoạch tới cổ vũ. Tôi thấy xúc động, cũng tự nhủ mình phải cố gắng để mọi người tự hào", cô chia sẻ.
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Bùi Mai Linh cho biết trước chung khảo, mẹ dặn con gái bình tĩnh, tự tin, tỏa sáng. “Dự kiến có đông người thân và bạn bè đến khu Đồi Rồng cổ vũ. Dù bận rộn, mọi người đều sắp xếp công việc, thời gian khiến tôi cảm động”, cô nói.
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Nguyễn Thị Quỳnh Anh cho biết có thêm động lực và tự tin để tỏa sáng trên sân khấu. Quỳnh Anh nói đây là lần đầu cô trình diễn trên sân khấu lớn như Hoa hậu Việt Nam nên không tránh khỏi hồi hộp. Gia đình đã thu xếp thời gian tới Đồi Rồng khích lệ cô.
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Lưu Phương Anh là một trong những đại diện Hải Phòng gây chú ý ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam nhờ sự hoạt bát và năng lượng tích cực. Phương Anh được nhận xét là cô gái mang lại tiếng cười cho mọi người trong những lúc tập luyện căng thẳng.
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Đinh Ngọc Châu cho biết dù áp lực là thí sinh chủ nhà, cô cố gắng giữ tinh thần thoải mái. "Tôi giải tỏa căng thẳng bằng cách dành thời gian đến phòng gym mỗi ngày. Mục tiêu của tôi là giữ vóc dáng săn chắc, cân đối để tự tin trình diễn", cô chia sẻ. Ngọc Châu nói bố mẹ, bạn bè đang lên kế hoạch mua vé và đặt xe tới Đồi Rồng cổ vũ cho cô trong đêm thi quan trọng.
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Hoàng Thị Hà Phương cho biết dự kiến 15 người nhà đến cổ vũ, chưa tính bạn bè thân thiết. "Tôi nghe nói mọi người đã lập một nhóm chat để cùng lên kế hoạch, chuẩn bị cả băng-rôn để cổ vũ”, Hà Phương nói. Hà Phương nói nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người thân, hàng xóm.
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Trong chặng nước rút, 6 cô gái chủ nhà Hải Phòng đặt quyết tâm luyện tập và tự tin thể hiện bản thân. Với họ được đứng trên sân khấu chủ nhà là động lực để rèn luyện mỗi ngày.

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