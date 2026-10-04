6 người đẹp Hải Phòng muốn tỏa sáng ở Hoa hậu Việt Nam

TPO - Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào nhà chung khi chưa từng đi giày cao gót, chưa quen sân khấu. Sau gần hai tháng tập luyện, 53 cô gái dần tự tin hơn trong từng bước catwalk, sẵn sàng cho đêm chung khảo.