Hành trình ‘gọt giũa’ bước đi non nớt trước giờ bùng nổ ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana cho biết trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, các ê-kíp và 53 thí sinh đang gấp rút tập luyện, chuẩn bị cho các phần thi. Ngọc Anh cho biết đang lên nhiều ý tưởng mới về tuyến đi, biên đạo để 53 cô gái có sự xuất hiện ấn tượng nhất.