Hành trình ‘gọt giũa’ bước đi non nớt trước giờ bùng nổ ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào nhà chung khi chưa từng đi giày cao gót, chưa quen sân khấu. Sau gần hai tháng tập luyện, 53 cô gái dần tự tin hơn trong từng bước catwalk, sẵn sàng cho đêm chung khảo.
TPO - Sau thời gian dài tập luyện, 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 tập luyện ngày đêm, sẵn sàng cho đêm chung khảo. Thí sinh quê Hải Phòng có cảm xúc đặc biệt, háo hức chờ khoảnh khắc được sải bước trên sân khấu lớn tại chính quê hương mình.
TPO - Một thí sinh vừa xoay người, đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana lập tức bước tới. Cô cúi xuống chỉnh lại từ cách đặt chân, hướng mũi giày, sau đó yêu cầu thí sinh làm lại động tác.
TPO - Tổ chức Miss Earth thông báo bổ nhiệm Nathalie Briones, đại diện Chile, giữ danh hiệu Miss Earth Water - Hoa hậu Nước 2025. Đây là danh hiệu Trịnh Mỹ Anh giành được trước khi trở lại Miss Universe Vietnam và đoạt á hậu 1 tối 2/10.
TPO - Đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana cho biết trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, các ê-kíp và 53 thí sinh đang gấp rút tập luyện, chuẩn bị cho các phần thi. Ngọc Anh cho biết đang lên nhiều ý tưởng mới về tuyến đi, biên đạo để 53 cô gái có sự xuất hiện ấn tượng nhất.
TPO - Phần thi ứng xử của tân Miss Universe Vietnam Nguyễn Quỳnh Anh đang gây tranh luận trên mạng xã hội. Cô chia sẻ mong muốn dạy catwalk cho trẻ em và phụ nữ yếu thế để họ sống tự tin. Nhiều ý kiến cho rằng đây là dự án thiếu tính thực tế.
TPO - Ở giai đoạn nước rút, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tích cực tập luyện, hoàn thiện kỹ năng trình diễn và thần thái, sẵn sàng cho đêm chung khảo với những màn xoay người, đánh hông đầy tự tin.
TPO - Người đẹp Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra ngày 2/10 tại Hải Phòng. Việc cô có được quyền đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 ở Puerto Rico hay không vẫn chưa có câu trả lời.
TPO - Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Hồng Đăng, Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê, MLee, Pháo là những ứng viên được đánh giá có khả năng đăng quang trong chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10 tại Hải Phòng.
TPO - Trong giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho đêm Chung khảo, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tập luyện catwalk, đồng diễn từ sáng sớm tới đêm muộn. Các cô gái đang ở trạng thái tập trung cao độ nhất để có những màn trình diễn tỏa sáng trên sân khấu.
TPO - 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào chặng tăng tốc tại Hải Phòng với sự thay đổi rõ rệt về diện mạo, phong thái và kỹ năng. Từ những ngày còn bỡ ngỡ, nhiều thí sinh tự tin hơn trước ống kính, trên sân khấu và trong giao tiếp.
TPO - Sau gần một tháng đăng quang tại Việt Nam, Joheirry Mola trở về Cộng hòa Dominica trong sự chào đón của hàng trăm người dân và được Tổng thống Luis Abinader tiếp đón, trao huân chương tại Phủ Tổng thống.
TPO - Tại bãi biển Vân Đồn, Quảng Ninh, các cô gái Hoa hậu Việt Nam đã có dịp trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh như chèo SUP, đi ca nô kéo phao chuối... Với họ đây là dịp để giải tỏa căng thẳng, áp lực trước khi bước vào đêm Chung khảo ở Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Thông tin Thái Lan là chủ nhà đăng cai tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2027 được ông Nawat công bố trong phần thi áo tắm của cuộc thi Miss Grand International 2026 tổ chức ở Bangkok, Thái Lan sáng 29/9. Trước đó, Việt Nam được công bố là quốc gia đăng cai.
TPO - Rapper Pháo được giám khảo khuyên nên tiết chế khi trình diễn áo tắm thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026, diễn ra tại Hải Phòng chiều 28/9.
TPO - Cào ngao trên bãi biển lúc 5h sáng và tham gia dọn rác cùng đoàn viên thanh niên là những trải nghiệm khó quên với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Họ có mặt tại đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh để tham gia hoạt động ngoại khóa.
TPO - Ngày 26/9, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có một ngày trải nghiệm trọn vẹn tại khu du lịch Phương Đông Vân Đồn (Quảng Ninh). Các cô gái khám phá công viên nước, thử sức với các trò chơi dưới nước và chèo SUP trên biển.