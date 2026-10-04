12 tỉnh, thành phố nào tăng trưởng kinh tế trên hai con số?

TPO - Quảng Ninh dẫn đầu tăng trưởng GRDP 9 tháng với mức 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh, Hải Phòng và Bắc Ninh.
TPO - Đông đảo thiếu nhi tham gia chương trình "Kỹ năng Phòng cháy chữa cháy" tại Học viện Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội) sáng 4/10 để thực hành thoát nạn và ứng phó sự cố.
TPO - Theo Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20 Nguyễn Hồng Minh, muốn cạnh tranh ở đấu trường lớn, Việt Nam cần thoát khỏi áp lực thành tích ngắn hạn và thay đổi cách đầu tư, từ khoa học thể thao đến đào tạo lực lượng kế cận.
TPO - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20 Nguyễn Hồng Minh cho rằng, việc chưa xác định rõ các môn thể thao mũi nhọn, nguồn lực còn phân tán và thiếu lực lượng kế cận khiến Việt Nam khó duy trì thành tích ổn định qua các kỳ Asiad.
TPO - 6 thí sinh chủ nhà Hải Phòng được tiếp thêm động lực khi người thân tới ủng hộ trong đêm chung khảo ở Đồi Rồng, Hải Phòng. Tuy nhiên họ cũng gặp áp lực phải tỏa sáng trên sân nhà.
TPO - Việt Nam thường đạt thứ hạng tốt ở SEA Games nhưng gặp nhiều thách thức hơn tại sân chơi châu lục. Ngay trước khi Asiad 20 khép lại, lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam đã "điểm mặt, gọi tên" những vấn đề cốt lõi.
TPO - Từ 8h sáng đến 23h đêm, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 duy trì lịch tập luyện với đạo diễn catwalk, biên đạo múa và các chuyên gia.
TPO - Gần hai thế kỷ bên dòng Lam, đình Lương Sơn không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc cổ mà còn ghi dấu cuộc hành quyết 7 chiến sĩ cách mạng trong những ngày Xô viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp khốc liệt.
TPO - Trải qua khoảng 7 thế kỷ, cây thị cổ thụ ở Như Xuân (Thanh Hóa) vẫn sừng sững với chiều cao 25 m, đường kính thân 2 m. Mỗi mùa, cây lại trĩu những chùm quả vàng ươm, tỏa hương thơm dịu.
TPO - Các phương tiện giao thông sử dụng làn sát dải phân cách giữa (làn 1) khi có nhu cầu vượt xe phía trước.
TPO - Đường Đặng Thùy Trâm ở TPHCM được nâng cốt hơn 1m khiến nhiều nhà dân thấp sâu, ngập nặng lúc mưa, bụi mù khi nắng khiến việc kinh doanh và đi lại gặp nhiều khó khăn, bất tiện.
TPO - Hàng trăm nghìn người tham gia hội nhóm "Con ghét bố mẹ" để bộc lộ những uẩn khúc chưa thể chia sẻ cùng đấng sinh thành, giải tỏa những tổn thương tâm lý và sự đứt gãy giao tiếp trong gia đình.
TPO - Nhiều người tin rằng ăn chay trường giúp thanh lọc cơ thể và giảm cân cấp tốc song chuyên gia cảnh báo việc loại bỏ hoàn toàn đạm động vật mà thiếu kiến thức khoa học có thể đẩy cơ thể vào bẫy thiếu chất, suy nhược âm thầm.
TPO - Dự án nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, TPHCM khiến nhiều nhà dân thấp hơn mặt đường cả mét, phải làm lối đi tạm, chịu cảnh bụi bặm và lo ngập.
TPO - Cùng với tranh sơn mài, triển lãm "Sắc tâm" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám giới thiệu đa dạng các tác phẩm và sản phẩm độc đáo từ trầm hương, trong đó có trầm tốc bông nặng 80 kg.
TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2026, Lễ hội đường phố sắc màu năm châu diễn ra chiều 3/10 với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, đông đảo công chúng. Không khí lễ hội sôi động với sự hội tụ nghệ thuật của 18 quốc gia với hơn 1.000 người tham dự.
TPO - Cầu đi bộ có thiết kế hình dải lụa, uốn lượn giữa những hàng cây đang dần thành hình bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hạng mục nổi bật trong không gian nghệ thuật với chủ đề "Dải lụa ký ức", dự kiến mở cửa phục vụ người dân, du khách dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.