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Multimedia

12 tỉnh, thành phố nào tăng trưởng kinh tế trên hai con số?

Lộc Liên

TPO - Quảng Ninh dẫn đầu tăng trưởng GRDP 9 tháng với mức 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

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Cục Thống kê

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#GDP Việt Nam #tăng trưởng kinh tế #quý III 2026 #công nghiệp #xây dựng #tăng trưởng 9 tháng

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