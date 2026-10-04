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Văn hóa

Khối trầm tốc bông 80 kg được trưng bày ở Hà Nội

Duy Phạm - Ngọc Ánh

TPO - Cùng với tranh sơn mài, triển lãm "Sắc tâm" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám giới thiệu đa dạng các tác phẩm và sản phẩm độc đáo từ trầm hương, trong đó có trầm tốc bông nặng 80 kg.

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Triển lãm Sắc tâm mở ra cuộc đối thoại giữa sắc màu sơn mài và hương trầm tĩnh lặng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Phát biểu khai mạc triển lãm tối 3/10, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu bày tỏ sự trân trọng trước quá trình lao động nghệ thuật kéo dài gần một năm của các họa sĩ và những người thực hiện triển lãm. Sự kiện càng có ý nghĩa khi diễn ra trong thời điểm các hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám vừa được vinh danh tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. “Sắc tâm là một mảnh ghép trong chuỗi hoạt động rất ý nghĩa như vậy”, ông Lê Xuân Kiêu chia sẻ.
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Từ một không gian gắn với truyền thống giáo dục, khoa cử và tinh thần hiếu học của người Việt, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang từng bước mở rộng vai trò trở thành không gian sáng tạo đương đại, nơi khơi nguồn cảm hứng và tạo động lực tinh thần cho cộng đồng. Cùng với tranh sơn mài, triển lãm giới thiệu đa dạng các tác phẩm và sản phẩm từ trầm hương.
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Triển lãm quy tụ 19 họa sĩ với những phong cách và ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng như Đỗ Khải, Lê Khánh Hiếu, Lương Duy, Tuấn Cường, Đặng Hiền, Đậu Quang Anh, Giám Văn Tuấn, Ngô Tuấn Anh, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Hồng Giang, Ngô Bá Công, Nguyễn Lương Huyên, Triệu Khắc Tiến, Nguyễn Xuân Việt, Hoàng Ngọc Hoàn, Chu Viết Cường, Nguyễn Bỉnh Sơn, Nguyễn Bách Triệu và Lê Xuân Hưởng.
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Các tác phẩm mang đến nhiều cách tiếp cận khác nhau với sơn mài - từ trừu tượng đến hiện thực, từ tinh tế đến mạnh mẽ - nhưng cùng tạo nên một không gian đối thoại về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống.
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Sơn mài vốn là chất liệu gắn sâu với mỹ thuật Việt Nam. Qua nhiều lớp sơn, những lần phủ, mài và bồi đắp, vẻ đẹp của tác phẩm được hình thành cùng thời gian. Ở triển lãm, chất liệu ấy được đặt trong một không gian cũng được tạo nên bởi thời gian.
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Họa sĩ Nguyễn Bách Triệu bên tác phẩm Sắc thu Khuê Văn. “Ngày còn là sinh viên, tôi từng nhiều lần đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để ký họa, tìm hiểu và học hỏi từ những đường nét, hoa văn cổ. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi nhiều nơi để vẽ. Gần đây, khi có dịp trở lại Văn Miếu, những ký ức và cảm xúc ngày trước bất chợt ùa về. Từ đó, tôi quyết định thực hiện tác phẩm này”, họa sĩ Nguyễn Bách Triệu chia sẻ với PV Tiền Phong. Theo họa sĩ, việc đưa những tác phẩm lấy cảm hứng từ Văn Miếu vào chính không gian di sản tạo nên sự kết nối giữa ký ức, nghệ thuật truyền thống và đời sống đương đại
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Không tái hiện lịch sử bằng những hình thức cũ, triển lãm đưa sơn mài và trầm hương vào không gian di sản, để nghệ thuật đương đại gặp gỡ những lớp trầm tích văn hóa đã được bồi đắp qua thời gian.
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Thay vì tái hiện những hình ảnh quen thuộc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, họa sĩ Nguyễn Hồng Giang lựa chọn trở về với Hà Nội những năm 1970-1980, đặc biệt là thời kỳ bao cấp. Sinh năm 1980, Nguyễn Hồng Giang cho biết ký ức về giai đoạn này trong anh không còn thật rõ nét, song những chuyến tàu điện, phố phường vắng vẻ mỗi dịp Tết vẫn để lại ấn tượng sâu đậm. “Tôi đặc biệt thích hình ảnh tàu điện ngày xưa. Khi thời kỳ bao cấp kết thúc vào năm 1986, tôi mới chuẩn bị vào lớp 1 nên những ký ức ấy chỉ còn lờ mờ. Nhưng tôi vẫn nhớ Hà Nội ngày Tết khi đó rất vắng, đường phố mang một vẻ rất riêng”, anh chia sẻ với PV Tiền Phong.
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Sự kết hợp giữa trầm hương và nghệ thuật, đặc biệt là sơn mài, làm thăng hoa giá trị của sản vật, đồng thời mở ra không gian thanh tịnh để nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo.
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Khối trầm tốc bông có nguồn gốc từ trầm hương tự nhiên tại Quảng Nam, trọng lượng 80 kg. Trầm tốc bông là cây rất quý hiếm, có giá trị về tâm linh và phong thủy. Cây tỏa ra hương thơm đem đến vượng khí cho gia chủ, giúp cho không gian trong lành và thoáng mát. Những cây tốc bông có giá trị rất cao.
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Theo ông Lê Xuân Hưởng - Giám đốc Nguyen Art Gallery - so với lần thứ nhất, ban tổ chức có sự chuẩn bị tốt hơn. Các tác phẩm mở rộng đề tài, tập trung nhiều vào phong cảnh Hà Nội, nét đẹp Thủ đô và hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
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Triển lãm diễn ra từ 3-18/10 tại nhà Tiền Đường, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

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#Triển lãm Sắc tâm #Văn Miếu #Sơn mài #Trầm hương #họa sĩ Hồng Giang #họa sĩ Bách Triệu

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