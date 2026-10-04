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Văn hóa

Ngắm cây thị cổ thụ 700 năm tuổi, thân ‘khủng’ ở Thanh Hóa

Phạm Trường

TPO - Trải qua khoảng 7 thế kỷ, cây thị cổ thụ ở Như Xuân (Thanh Hóa) vẫn sừng sững với chiều cao 25 m, đường kính thân 2 m. Mỗi mùa, cây lại trĩu những chùm quả vàng ươm, tỏa hương thơm dịu.

Video: Cận cảnh cây thị 700 năm tuổi ở Thanh Hóa.
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Nằm trong khuôn viên Hạt Kiểm lâm Như Xuân ở xã Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa﻿), cây thị cổ thụ nổi bật với thân cây đồ sộ, tán lá rộng.
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Người dân địa phương xem đây như “báu vật” gắn với lịch sử và đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc Mường, Thái ở vùng đất này.
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Ông Dương Hoàng Hải - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân - cho biết cây thị có tuổi đời khoảng 700 năm. Cây cao khoảng 25 m. Chu vi gốc sát mặt đất khoảng 9,5 m, tại vị trí cách mặt đất 1,3 m, chu vi thân cây khoảng 6,2 m, tương đương đường kính khoảng 2 m.
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“Dù đã hàng trăm năm tuổi, cây vẫn sừng sững tỏa bóng, sinh trưởng tốt, vẫn ra quả trĩu cành, chín vàng ươm và có mùi thơm dịu nhẹ”, ông Hải nói. Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân, cây thị cổ thụ không chỉ có giá trị về mặt sinh học mà còn gắn với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương. Qua nhiều thế hệ, hình ảnh cây thị đã trở thành một phần quen thuộc trong không gian làng bản và ký ức của người dân vùng đất Như Xuân.
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Tháng 6/2022, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội đồng cây di sản Việt Nam công nhận cây thị này là cây di sản Việt Nam.
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Người dân địa phương cho biết trong quá khứ, cây thị từng đứng trước nguy cơ bị chặt phá. Những dấu vết tổn thương trên thân cây vẫn còn lưu lại đến nay. Khi Hạt Kiểm lâm Như Xuân được xây dựng những năm 1990, cây thị nằm trong khuôn viên đơn vị. Từ đó, cây được cán bộ kiểm lâm bảo vệ, chăm sóc thường xuyên.
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Những năm qua, Hạt Kiểm lâm Như Xuân phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp bảo vệ cây, góp phần bảo tồn nguồn gen và duy trì sự phát triển bền vững của hệ sinh thái, quần thể thực vật bản địa. Trong ảnh, trên thân cây thị 700 năm tuổi có nhiều cây lan, tổ quạ bám vào và phát triển.
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Mỗi mùa thị chín, những quả vàng nổi bật giữa tán lá xanh, tỏa hương thơm trong khuôn viên Hạt Kiểm lâm, tạo nên nét riêng giữa không gian miền núi Như Xuân. Không chỉ được bảo vệ như cây cổ thụ đặc biệt, cây thị còn trở thành địa điểm được người dân, học sinh, sinh viên tìm đến tham quan, tìm hiểu và nghiên cứu.

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#cây thị cổ #Thanh Hóa #cây di sản #bảo tồn thiên nhiên #văn hóa địa phương #cây cổ thụ #du lịch sinh thái

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