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Multimedia

Trải nghiệm làm 'lính cứu hoả nhí'

Đoàn Tùng

TPO - Đông đảo thiếu nhi tham gia chương trình "Kỹ năng Phòng cháy chữa cháy" tại Học viện Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội) sáng 4/10 để thực hành thoát nạn và ứng phó sự cố.

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Tại buổi trải nghiệm, cán bộ, chiến sĩ Công an truyền đạt những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy. Những bài học trực quan giúp các em nhỏ hiểu rõ nguyên nhân gây cháy và quy trình xử lý ban đầu khi phát hiện sự cố.
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Một trong những nội dung quan trọng là kỹ năng thoát nạn trong môi trường mô phỏng khói khí độc. Các em được hướng dẫn cách bịt khăn ẩm, khom lưng di chuyển sát mặt đất để tránh hít phải khí độc.
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Việc thực hành trực tiếp trên mô hình giúp học viên nhí nắm vững thao tác hỗ trợ người bị nạn trong các tình huống khẩn cấp.
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“Đây là lần đầu tiên con được tiếp xúc và tự tay thao tác sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập tắt ngọn lửa”, Lý Nhã Uyên, 10 tuổi, nói.
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Chị Phạm Thị Tố Lan cho biết chương trình đáng để cho các cháu nhỏ tham gia, bổ ích và giúp cho các bạn nhỏ rèn luyện kỹ năng về phòng chống cháy nổ.
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Trải nghiệm khoác lên mình bộ trang phục cứu hỏa và trực tiếp cầm vòi phun nước chữa cháy mang lại niềm thích thú đặc biệt cho các em nhỏ, giúp bài học kỹ năng trở nên gần gũi, dễ nhớ.
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"Thông qua những buổi trải nghiệm trực tiếp, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy sẽ dễ dàng đi vào đời sống, đặc biệt với trẻ em - nhóm dễ bị tổn thương nhất khi xảy ra sự cố. Việc hình thành kỹ năng ngay từ sớm sẽ giúp các em giữ bình tĩnh và xử lý an toàn trong tình huống nguy cấp", Trung tá Phạm Thế Trung, giảng viên khoa chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nói.
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Chương trình khép lại sau 4 giờ trải nghiệm, giúp các em nhỏ không chỉ rèn luyện khả năng ứng biến linh hoạt mà còn nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và gia đình trước rủi ro hỏa hoạn.

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#phòng cháy chữa cháy #trẻ em #trải nghiệm #kỹ năng thoát hiểm #học viện #cứu hỏa

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