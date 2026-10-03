GDP 9 tháng tăng 9,01%

TPO - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 9 tháng năm nay tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng quý III tăng 9,95%, tiến sát mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

12/34 tỉnh, thành tăng trưởng GRDP từ 10%

Sáng nay (3/10), Cục Thống kê - Bộ Tài chính họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm nay.

Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê - cho biết, GDP quý III ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II.

Tính chung 9 tháng, GDP ước tăng 9,01%, tiến gần mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kết quả này đạt được trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, với đóng góp từ cả ba khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ.

Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê.

Động lực tăng trưởng tiếp tục tập trung ở khu vực công nghiệp và xây dựng, với mức tăng 11,21% trong 9 tháng, đóng góp gần một nửa mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Khu vực dịch vụ cũng duy trì đà tăng khá, đạt 8,69% và đóng góp hơn 45%, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35%.

Theo Cục Thống kê, kết quả của khu vực công nghiệp và xây dựng đến từ việc mở rộng các động lực tăng trưởng, một số dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và tiến độ đầu tư công được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng lan tỏa đến sản xuất và xây dựng.

Ở khu vực dịch vụ, hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và các dịch vụ phục vụ đời sống tiếp tục tăng trưởng tích cực. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch trong nước duy trì ở mức cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung.

GDP 9 tháng tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo địa phương, trong 9 tháng có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên. Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh (12,36%), Hải Phòng (12,08%), Bắc Ninh (11,81%) và Ninh Bình (11,31%).

Theo Cục Thống kê, các địa phương này đều có nền tảng công nghiệp, quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn, đồng thời được thúc đẩy bởi đầu tư, xuất khẩu và sự phát triển của khu vực dịch vụ.

Ở chiều ngược lại, Sơn La có mức tăng GRDP thấp nhất trong nhóm được nêu, đạt 5,59%; tiếp đến là Vĩnh Long (7,32%), Cà Mau (7,37%) và Đồng Tháp (7,44%). Nguyên nhân được Cục Thống kê chỉ ra là sự sụt giảm của sản xuất điện và tỷ trọng tương đối cao của ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế tại các địa phương này.

CPI tăng 4,52%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 5,08% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo diễn biến giá nhiên liệu thế giới.

Nhóm giao thông tăng 3,97% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,4 điểm phần trăm. Trong đó, giá xăng tăng 9,39%, dầu diesel tăng 4,53%. Đây là nhóm có mức tăng và đóng góp lớn nhất vào CPI tháng 9.

Bên cạnh đó, nhóm giáo dục tăng 1,41% do giá dịch vụ giáo dục tăng 1,6%, chủ yếu trong thời điểm bước vào năm học mới. Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng... cùng tăng.

Tính chung quý III, CPI tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng, CPI tăng 4,52%, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,26%.