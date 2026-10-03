Vượt khó đưa dự án xuất tuyến 110kV Dương Kinh về đích đúng tiến độ

Tham dự và trao khen thưởng có ông Hà Huy Tâm – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC; đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty; lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng; đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và các đối tác tham gia dự án.

Dự án Xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Dương Kinh - Đấu nối đường dây 110 kV Đồng Hòa - Đình Vũ đã hoàn thành nghiệm thu, đóng điện ngày 29/9/2026, hoàn thành đúng tiến độ Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Khởi công ngày 6/3/2026, dự án đã hoàn thành nghiệm thu, đóng điện ngày 29/9/2026, đúng tiến độ EVNNPC giao. Với tổng mức đầu tư hơn 572 tỷ đồng, công trình xây dựng mới 9,333 km đường dây 110 kV, gồm đường dây trên không và cáp ngầm, kết cấu 2 mạch và 4 mạch sau TBA 220 kV Dương Kinh.

Hoàn thành trong khoảng 6 tháng, dự án không chỉ bổ sung một công trình quan trọng cho lưới điện Hải Phòng mà còn ghi dấu nỗ lực của các đơn vị trong quá trình tổ chức, phối hợp và triển khai một công trình có yêu cầu cao về tiến độ, kỹ thuật và điều kiện thi công.

Đằng sau mốc đóng điện đúng kế hoạch là quá trình các bên cùng chủ động vào cuộc, phối hợp xử lý công việc và tập trung nguồn lực để đưa dự án về đích.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, bám sát từng mốc tiến độ

Với đặc thù tuyến đi qua nhiều địa bàn và nhiều điều kiện địa hình, đô thị khác nhau, xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Dương Kinh đặt ra yêu cầu cao cả về kỹ thuật lẫn tổ chức thi công. Công trình kết hợp nhiều loại hình kết cấu, từ đường dây trên không, cáp ngầm, các đoạn đi dọc kênh, vượt sông, qua hào kỹ thuật đến khu vực đô thị đông dân cư.

Tuyến công trình kéo dài qua nhiều địa bàn, liên quan đến nhiều cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và các đối tượng sử dụng đất. Trong quá trình chuẩn bị và triển khai, dự án phải đồng thời xử lý nhiều yêu cầu về quy hoạch, hướng tuyến, thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Một trong những nội dung cần nhiều thời gian phối hợp là xác định hướng tuyến phù hợp. Phương án ban đầu khi đưa vào thực tế phát sinh một số vấn đề liên quan đến quy hoạch, thu hồi đất, dân cư và chi phí đầu tư. Công ty Điện lực Hải Phòng cùng các cơ quan liên quan đã rà soát, nghiên cứu lại phương án, từng bước thống nhất hướng tuyến phù hợp hơn, vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người dân và hạ tầng đô thị.

Công trình bao gồm nhiều loại hình kết cấu và phương thức thi công khác nhau, từ đường dây trên không, cáp ngầm, các đoạn đi dọc kênh, vượt sông, qua hào kỹ thuật đến khu vực đô thị đông dân cư.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng được xác định là một trong những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ. Tuyến đi qua nhiều địa bàn, trong khi yêu cầu triển khai ở mức cao, vì vậy việc tạo mặt bằng và điều kiện thi công phải được thực hiện đồng bộ để các mũi thi công có thể triển khai theo kế hoạch.

Đặc biệt, Công ty Điện lực Hải Phòng tiếp nhận nhiệm vụ quản lý dự án khi công trình đã được triển khai một thời gian. Trong điều kiện thời gian còn lại không nhiều, việc tiếp nhận một dự án có nhiều hạng mục, phương thức thi công và đầu mối phối hợp đặt ra yêu cầu cao về năng lực tổ chức, quản lý và điều hành.

Trước yêu cầu đó, EVNNPC xác định đây là công trình cần được tập trung chỉ đạo. Tiến độ dự án được kiểm soát thông qua các cuộc họp giao ban thường xuyên; từng mốc công việc, từng đầu việc và trách nhiệm của mỗi đơn vị được xác định cụ thể. Lãnh đạo Tổng công ty, các Ban chuyên môn cùng Công ty Điện lực Hải Phòng thường xuyên rà soát tình hình thực hiện về thủ tục, mặt bằng, kỹ thuật và tiến độ để kịp thời đưa ra giải pháp phù hợp.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Hà Huy Tâm cho biết, có những thời điểm trong quá trình triển khai, Tổng công ty và Công ty Điện lực Hải Phòng phải đưa ra những yêu cầu rất quyết liệt với các đơn vị thực hiện. Tuy nhiên, mục tiêu xuyên suốt không đơn thuần là rút ngắn thời gian mà phải bảo đảm đồng thời tiến độ, chất lượng và an toàn của công trình. Theo ông Hà Huy Tâm, việc quyết định chuyển giao nhiệm vụ quản lý dự án về Công ty Điện lực Hải Phòng là một quyết định được cân nhắc kỹ. Kết quả đóng điện công trình đúng kế hoạch cho thấy Công ty đã đáp ứng được sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo Tổng công ty.

Chia sẻ về quá trình triển khai công trình, ông Nguyễn Hữu Hưởng - Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng cho biết, khi tiếp nhận dự án, Công ty phải đối mặt với nhiều áp lực, trong đó có yêu cầu nhanh chóng nắm bắt tình hình, xử lý các tồn tại và tạo điều kiện để các hạng mục tiếp tục triển khai.

Trong bối cảnh đó, tập thể lãnh đạo Công ty xác định rõ tinh thần: “Đã nhận nhiệm vụ thì phải làm đến cùng”. Lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng trực tiếp bám sát dự án, thường xuyên làm việc với các sở, ngành, chính quyền địa phương, nhà thầu và các bên liên quan để xử lý từng vấn đề phát sinh. Thay vì chờ đợi, Công ty chủ động nhận trách nhiệm, phân loại từng phần việc để giải quyết, tạo mặt bằng và điều kiện thi công cho nhà thầu.

Trong bối cảnh đó, tập thể lãnh đạo Công ty xác định rõ tinh thần: Đã nhận nhiệm vụ thì phải làm đến cùng. Chính vì vậy, Lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng đã trực tiếp bám sát dự án, thường xuyên làm việc với các sở, ngành, chính quyền địa phương, nhà thầu và các bên liên quan để tháo gỡ từng vướng mắc. Có những vấn đề phải xử lý đến từng phòng chuyên môn; có những thời điểm tiến độ trở thành áp lực thường trực trong các cuộc giao ban. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi, Công ty lựa chọn cách chủ động nhận trách nhiệm, chia nhỏ từng điểm nghẽn để giải quyết, tạo mặt bằng và điều kiện thi công cho nhà thầu.

Tinh thần chủ động này cũng được lan tỏa tới các đơn vị thi công. Ông Trịnh Văn Thủy – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long, đại diện liên doanh nhà thầu, cho biết trong quá trình triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tác động trực tiếp đến khả năng tổ chức thi công và tiến độ tổng thể của dự án.

Theo ông Trịnh Văn Thủy, liên doanh nhà thầu xác định trách nhiệm không chỉ là thực hiện các hạng mục theo hợp đồng, mà còn phải chủ động phối hợp, đồng hành cùng Công ty Điện lực Hải Phòng và các đơn vị liên quan để xử lý những vấn đề phát sinh trên thực tế.

Khi điều kiện thi công từng bước được tạo thuận lợi, nhà thầu đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời và chủ động điều chỉnh phương án triển khai, tận dụng tối đa thời gian để bám sát các mốc tiến độ được giao.

Về đích trong 6 tháng, mở thêm kinh nghiệm cho những công trình tiếp theo

Dự án được hoàn thành nghiệm thu, đóng điện ngày 29/9/2026, sau khoảng 6 tháng kể từ khi khởi công. Trong điều kiện quy mô đầu tư lớn, kết hợp nhiều loại hình thi công, tuyến trải dài qua nhiều địa bàn và phải xử lý đồng thời nhiều yêu cầu về quy hoạch, thủ tục, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công, kết quả này là sự ghi nhận đối với nỗ lực của các đơn vị tham gia dự án.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Hà Huy Tâm đặc biệt ghi nhận tiến độ hoàn thành dự án. Theo ông, khoảng 6 tháng thường là mốc thời gian Tổng công ty đặt ra đối với những dự án có điều kiện triển khai tương đối thuận lợi, quy mô và tính chất kỹ thuật không quá phức tạp. Trong khi đó, Dự án Xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Dương Kinh có quy mô đầu tư lớn, kết hợp nhiều loại hình thi công, tuyến trải dài qua nhiều địa bàn và trong quá trình thực hiện phải xử lý đồng thời nhiều yêu cầu về quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng cũng như tổ chức thi công.

Việc công trình vẫn được hoàn thành trong khoảng 6 tháng cho thấy sự tập trung chỉ đạo của Tổng công ty, năng lực tổ chức, điều hành của Công ty Điện lực Hải Phòng và tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phối hợp của các nhà thầu. Đây không đơn thuần là việc đáp ứng một mốc tiến độ, mà còn là kết quả đáng ghi nhận đối với một dự án có mức độ khó và phức tạp cao hơn so với điều kiện thông thường.

Phó Tổng Giám đốc Hà Huy Tâm tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho các đơn vị có thành tích trong quá trình triển khai hoàn thành dự án.

Từ kết quả đó, Phó Tổng Giám đốc Hà Huy Tâm cho rằng dự án có thể trở thành một thước đo tham chiếu mới trong tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty, đặc biệt về phương thức điều hành tiến độ, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, huy động nguồn lực và gắn trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án với các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPC đề nghị Công ty Điện lực Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và phương pháp điều hành đã được kiểm chứng; đồng thời các đơn vị trong Tổng công ty nghiên cứu, lựa chọn những kinh nghiệm phù hợp để áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

Đối với các nhà thầu, việc hoàn thành dự án cũng tạo thêm niềm tin và động lực để tiếp tục tham gia, đồng hành cùng EVNNPC trong những công trình tiếp theo. Tổng công ty khẳng định luôn trân trọng những nhà thầu có năng lực, có trách nhiệm, thực hiện đúng cam kết và sẵn sàng chia sẻ khó khăn để cùng đưa các dự án điện về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Việc hoàn thành và đưa Dự án Xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Dương Kinh - Đấu nối đường dây 110 kV Đồng Hòa - Đình Vũ vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong việc giải tỏa công suất TBA 220 kV Dương Kinh, tăng cường khả năng liên kết và nâng cao độ tin cậy của lưới điện 110 kV khu vực.

Quan trọng hơn, phía sau một công trình hoàn thành đúng tiến độ là kinh nghiệm thực tiễn về cách thức tổ chức và điều hành một dự án có quy mô lớn, nhiều yêu cầu kỹ thuật và điều kiện triển khai phức tạp. Trong bối cảnh EVNNPC đang và sẽ tiếp tục triển khai khối lượng lớn các dự án lưới điện trong những năm tới, kết quả từ Dự án Xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Dương Kinh – Đấu nối đường dây 110 kV Đồng Hòa – Đình Vũ cho thấy: khi trách nhiệm được xác định rõ, các bên chủ động phối hợp, cùng hướng tới mục tiêu chung, những công trình phức tạp vẫn có thể vượt qua khó khăn, về đích đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn.