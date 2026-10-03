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Kinh tế

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Việt Nam xuất siêu trở lại sau 9 tháng nhập siêu

Việt Linh

TPO - Sau 9 tháng liên tiếp nhập siêu, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 cho thấy xuất siêu trở lại với 1,27 tỷ USD. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, Việt Nam vẫn nhập siêu 19,42 tỷ USD.

Theo số liệu Cục Thống kê công bố hôm nay (3/10), tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 117,69 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, xuất khẩu đạt 59,48 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 58,21 tỷ USD. Nhờ xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu, cán cân thương mại đã chuyển sang xuất siêu 1,27 tỷ USD, sau 9 tháng liên tiếp nhập siêu.

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Trong tháng 9 Việt Nam xuất siêu 1,27 tỷ USD. Ảnh minh họa: Nguyễn Hoàn.

Tính chung 9 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888,02 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu tăng 24,5%, còn nhập khẩu tăng tới 36,7%, khiến cán cân thương mại nhập siêu 19,42 tỷ USD.

Động lực xuất khẩu tiếp tục đến chủ yếu từ nhóm hàng công nghiệp chế biến, chiếm 90,4% tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng.

35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,3% tổng kim ngạch xuất khẩu , trong đó 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm hơn 70%.

Điện tử, máy tính và linh kiện tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, với kim ngạch vượt 123 tỷ USD. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và điện thoại, linh kiện cũng duy trì quy mô xuất khẩu lớn.

Đáng chú ý, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu, với tỷ trọng hơn 80%. Trong khi đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng chậm hơn.

Ở chiều nhập khẩu, nhóm tư liệu sản xuất chiếm tới 94,1% tổng kim ngạch. Như vậy, phần lớn dòng hàng nhập khẩu vẫn phục vụ sản xuất, với máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng chủ yếu.

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là nguồn nhập khẩu lớn nhất. Việt Nam duy trì xuất siêu lớn với Hoa Kỳ và EU, nhưng nhập siêu đáng kể từ Trung Quốc, Hàn Quốc và ASEAN.

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