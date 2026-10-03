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Giá vàng nới rộng khoảng cách với thế giới, nhà đầu tư lưu ý gì?

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (3/10), giá bán vàng miếng SJC quanh mốc 143,5 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng. Chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên thận trọng với đầu tư ngắn hạn.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.140 USD/ounce, tương đương khoảng 130,6 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 12,9 triệu đồng/lượng.

Mức chênh này đáng chú ý khi so với tháng 8, thời điểm khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới phổ biến chỉ khoảng 3 - 4,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến trên cho thấy giá vàng trong nước không hoàn toàn vận động cùng nhịp với giá vàng thế giới.

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Giá vàng ngày càng nới rộng khoảng cách với thế giới (ảnh: N.Y).

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa tài chính - ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi - cho rằng, những phiên phục hồi gần đây đem lại tín hiệu tích cực cho vàng, song vẫn cần thêm cơ sở để xác nhận xu hướng.

Theo ông Huy, một trong những yếu tố quan trọng cần theo dõi là chính sách tiền tệ của Mỹ. Ngày 16/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 3,75 - 4%/năm, lần đầu tăng kể từ năm 2023.

Trong bối cảnh lạm phát chưa trở về mục tiêu, khả năng có thêm những đợt tăng lãi suất vẫn cần được tính đến, tùy thuộc diễn biến kinh tế. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng và có thể tạo sức ép lên giá kim loại quý.

Ở chiều ngược lại, bất ổn liên quan đến Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ vàng.

Tuy nhiên, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương không bảo đảm giá vàng tăng liên tục. Xung đột địa chính trị vừa thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, vừa có thể làm gia tăng áp lực lạm phát thông qua giá năng lượng. Vì vậy, tác động đến vàng cần được xem xét đồng thời với lãi suất và sức mạnh của đồng USD.

Tại Việt Nam, ngoài diễn biến quốc tế, giá vàng còn chịu tác động của tỷ giá, cung - cầu trong nước và chính sách điều tiết của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông Huy, người mua không nên chỉ theo dõi giá vàng thế giới mà cần quan tâm cả mức chênh giữa giá trong nước và thế giới.

“Khoảng cách này nếu thu hẹp có thể khiến giá vàng trong nước điều chỉnh ngay cả khi thị trường quốc tế tương đối ổn định”, ông Huy phân tích.

Một rủi ro khác nằm ở khoảng cách giữa giá mua và giá bán. Ngày 1/10, chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Điều này đồng nghĩa, người mua phải vượt qua một khoảng chi phí khá lớn ngay khi bước vào thị trường. Nếu giá vàng không tăng đủ mạnh, nhà đầu tư có thể chịu lỗ ngay cả trong trường hợp giá vàng thế giới vẫn duy trì ở mức cao.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, ông Huy cho rằng ưu tiên hàng đầu nên là kiểm soát rủi ro. Người mua cần xác định trước mức lỗ có thể chấp nhận, điều kiện chốt lời và nhu cầu sử dụng tiền, tránh mua đuổi khi giá tăng mạnh hoặc vay vốn để đầu tư vì tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội.

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