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Đám cưới Hoài Lâm - Ngọc Trinh

Đỗ Quyên

TPO - Đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long diễn ra giản dị, gần gũi. Hình ảnh nam ca sĩ nắm tay vợ hát “Rồi tới luôn”, liên tục trao cô dâu nụ hôn nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả.

Hoài Lâm hát Rồi tới luôn trong đám cưới. Nguồn: Hoàng Diễm.

Ngày 5/10, đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh diễn ra tại Vĩnh Long. Trong ngày trọng đại, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh anh sánh vai vợ. Hoài Lâm mặc vest đen, thắt cà vạt cùng màu. Ngọc Trinh diện váy cưới cúp ngực, búi tóc cao, đeo nhẫn kim cương cùng nhiều trang sức.

Khoảnh khắc Hoài Lâm và Ngọc Trinh trong lễ cưới được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Theo nguồn tin của Tiền Phong, tiệc cưới ngày 5/10 được tổ chức tại nhà gái. Ngày 6/10, đám cưới diễn ra tại nhà trai. Trong tiệc cưới, Hoài Lâm cầm tay vợ hát ca khúc Rồi tới luôn. Nam ca sĩ thể hiện nhiều nốt cao, có lúc lạc giọng nhưng vẫn nhận được sự hưởng ứng của khách mời.

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Vợ Hoài Lâm được trao nhiều vàng cưới.

Không gian tiệc cưới hơi hướm miền Tây nên tạo cảm giác gần gũi. Một số người nhận xét đây là một trong những đám cưới giản dị hiếm thấy của nghệ sĩ.

“Đơn giản nhưng thấy hạnh phúc”, “Đám cưới giản dị như người bình thường”, “Đám cưới giản dị, đáng yêu quá”, “Đúng chất đám cưới miền Tây”, “Đám cưới đơn giản mà cưng quá”, “Giản dị nhỉ, chúc anh hạnh phúc”, “Đôi khi đơn giản lại thấy thích hơn”... là những bình luận của khán giả.

Chiều 4/10, Hoài Lâm và Ngọc Trinh thực hiện một số nghi thức truyền thống tại nhà gái. Trong một đoạn video được chia sẻ, Hoài Lâm trao vàng cho vợ. Nam ca sĩ mặc áo sơ mi, diện mạo giản dị, không cầu kỳ như hình ảnh thường thấy ở các chú rể trong ngày cưới.

Tuy nhiên, đây là lễ xuất giá được tổ chức tại nhà gái - buổi lễ mang tính riêng tư, diễn ra ấm cúng để cô dâu được người thân dặn dò và trao hồi môn trước khi về nhà chồng.

Vợ Hoài Lâm tên đầy đủ Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, tên gọi thân mật ở nhà là Thư. Cô không hoạt động trong ngành giải trí. Trước lễ cưới, Hoài Lâm và Ngọc Trinh công khai hình cưới. Nam ca sĩ nhắn nhủ vợ: “Anh đã cố gắng để em hiểu anh. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Không bao giờ anh phản bội em”.

Hoài Lâm sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Tuấn Lộc. Nam ca sĩ xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từng được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi và hướng dẫn hoạt động nghệ thuật.

Năm 2014, Hoài Lâm giành quán quân Gương mặt thân quen. Tên tuổi anh gắn với các ca khúc như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, Như những phút ban đầu...

Ngoài âm nhạc, Hoài Lâm từng tham gia các phim như Thiên đường máu, Quý tử bất đắc dĩ, Tía tôi là cao thủ, Yêu em bất chấp...

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