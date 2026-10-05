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Giải trí

Tranh cãi diva Trương Lương Dĩnh bị phạt, Na Anh được bỏ qua

Minh Vũ

TPO - Hai diva hàng đầu Trương Lương Dĩnh và Na Anh đều ngẫu hứng hát thêm trong buổi biểu diễn. Tuy nhiên, hình thức xử phạt của cả hai khác nhau gây ra tranh cãi về quy định mới dành cho ca sĩ.

Trang QQ đưa tin mới đây nữ ca sĩ Na Anh có buổi biểu diễn âm nhạc tại Thành Đô, Trung Quốc. Cô biết tin người bạn thân Lưu Hoan qua đời, vì vậy đã biểu diễn một đoạn ngắn trong ca khúc Trăng khuyết để tưởng nhớ người bạn cùng lớp.

Nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu Na Anh có bị phạt giống Trương Lương Dĩnh từng gặp trước đó. Hồi tháng 6, Trương Lương Dĩnh nhận một án phạt nặng lên tới 760.000 NDT từ các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc vì trong các buổi biểu diễn thương mại và concert cá nhân trước đây, cô đã nổi hứng hát chay nhiều ca khúc theo yêu cầu của khán giả.

Những bài hát này có bản quyền thuộc về Trương Lương Dĩnh nhưng không nằm trong nội dung biểu diễn đã đăng ký trước đó khiến đơn vị tổ chức bị cơ quan văn hóa - du lịch xử phạt.

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Trương Lương Dĩnh bị phạt tới hơn 113.000 USD vì ngẫu hứng hát thêm chiều lòng khán giả.

Trương Lương Dĩnh cho biết sau này trong các sự kiện thương mại, cô sẽ bỏ phần hát chay ngẫu hứng theo yêu cầu của người hâm mộ. Nhiều khán giả tiếc nuối vì những màn ngẫu hứng trên là điều khiến người xem cảm thấy thích thú mỗi khi xem buổi biểu diễn của Trương Lương Dĩnh, đồng thời cũng thể hiện tài năng ca hát vượt trội của nữ ca sĩ.

Ngày 29/9, Cục Văn hóa Phát thanh Truyền hình và Du lịch thành phố Thành Đô đã ra thông báo xác nhận rằng màn trình diễn của Na Anh nằm trong phần giao lưu với khán giả. Việc hát thêm một đoạn nhạc không cấu thành sự thay đổi với chương trình đã từng phê duyệt. Vì vậy, Na Anh không bị áp đặt hình phạt.

Tuy nhiên, thông báo này gây ra dư luận trái chiều. Một số khán giả đồng thuận cho rằng dù đã có quy định cấm hát thêm trong concert, song luật lệ và tình người vẫn có thể dung hòa. Đứng trước sự ra đi đột ngột của người bạn, Na Anh muốn bày tỏ cảm xúc là điều có thể thông cảm.

Tuy nhiên, có những khán giả đặt câu hỏi: "Cùng là hát thêm, tại sao Trương Lương Dĩnh bị phạt số tiền lớn, còn Na Anh lại được bỏ qua. Ranh giới của quy định nằm ở đâu để tạo nên hai kết quả khác biệt như vậy?".

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Na Anh cũng hát thêm nhưng không bị phạt vì thời lượng ngắn.

Theo QQ, sự khác nhau nằm ở việc Na Anh chỉ hát một đoạn trong ca khúc Trăng khuyết chứ không phải toàn bộ bài hát, hoàn cảnh xảy ra là trong phần cô giao lưu với khán giả.

Theo quy định về việc quản lý các buổi biểu diễn thương mại, ban tổ chức cần nộp kế hoạch biểu diễn và danh sách chương trình cho Sở văn hóa du lịch để phê duyệt trước. Nếu chương trình có sự thay đổi hoặc bổ sung trong quá trình biểu diễn thực tế, thì phải nộp lại thủ tục phê duyệt. Những thay đổi trái phép không được phê duyệt sẽ bị xử phạt hành chính.

Quy định này áp dụng cho các chương trình đã lên kế hoạch và dàn dựng kỹ lưỡng, không áp dụng cho các đoạn ngắn, biểu diễn ngẫu hứng, xảy ra trong quá trình tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả.

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#Na Anh #Trương Lương Dĩnh #ca sĩ Trung Quốc #sao Hoa ngữ

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