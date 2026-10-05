Thảm họa Tom Cruise

TPO - “Digger”, bộ phim hài đen kinh phí lớn của Tom Cruise thất bại thảm hại ngay trong cuối tuần đầu tiên ra mắt khán giả. Dù mới mở màn, tác phẩm đứng trước nguy cơ lỗ nặng.

Theo Variety, Tom Cruise vào vai ông trùm dầu mỏ quyền lực, phải đối mặt với thảm họa sinh thái quy mô lớn trong Digger. Tuy nhiên, nam diễn viên có lẽ không thể ngờ thảm họa kéo ra cả ngoài đời thực khi thua đau tại phòng vé Bắc Mỹ.

Sau khi ra mắt tại 3.321 rạp ở Bắc Mỹ, Digger chỉ thu 8 triệu USD trong cuối tuần đầu tiên (2-4/10), chỉ xếp thứ 5 phòng vé.

Phim trước đó được kỳ vọng thu về 18-20 triệu USD trong tuần đầu. Thế nhưng, ngay cả mức doanh thu này cũng được xem là thảm họa về mặt tài chính với dự án có kinh phí khổng lồ lên tới 160-180 triệu USD.

Phim cần mở màn gần 40 triệu USD để tương xứng với mức đầu tư. Con số kỳ vọng liên tục bị hạ thấp sau khi bộ phim nhận hàng loạt phản ứng tiêu cực trước ngày phát hành.

'Bom xịt' mới của phòng vé

Digger gần như chắc chắn trở thành một trong những bom xịt lớn nhất năm 2026, thậm chí có trong danh sách thất bại phòng vé nghiêm trọng nhất lịch sử Hollywood.

“Với dòng phim hài đen, doanh thu này không hẳn tệ. Tuy nhiên, đa phần thể loại này thường là những dự án nhỏ. Nhưng đây là phim của Tom Cruise”, chuyên gia David A. Gross nhận định với Variety.

Ông cho rằng cách tiếp cận hài hước của Digger là mạo hiểm và khi không phù hợp với khán giả, thất bại càng rõ rệt.

Phim mới của Tom Cruise được dự đoán là một trong những thất bại phòng vé nghiêm trọng nhất lịch sử Hollywood.

Doanh thu quốc tế cũng không khả quan hơn. Digger chỉ thu 12 triệu USD từ 73 thị trường, đưa doanh thu mở màn toàn cầu lên khoảng 20 triệu USD.

Ngay từ đầu, Digger đã là canh bạc lớn khi thuộc số ít phim hài dành cho khán giả trưởng thành được đầu tư kinh phí hàng trăm triệu USD. Warner Bros. ban đầu phê duyệt kinh phí khoảng 125 triệu USD, nhưng chi phí tăng mạnh do quá trình sản xuất kéo dài.

Cùng với khoảng 100 triệu USD dành cho marketing toàn cầu, bộ phim được cho là cần thu khoảng 350 triệu USD toàn cầu để hòa vốn. Digger vẫn đối mặt nguy cơ thua lỗ ít nhất 150-200 triệu USD trong quá trình phát hành rạp.

Ông David A. Gross nhận định ngay cả khi tính thêm nguồn thu từ cho thuê và bán phim trực tuyến, streaming hay bản quyền truyền hình, Digger vẫn sẽ là dự án khiến hãng phim mất rất nhiều tiền.

Danh tiếng của Tom Cruise không thể cứu vớt được năm thảm bại của Warner Bros.

Thất bại của Digger càng khiến năm 2026 của Warner Bros. trở nên ảm đạm. Không bộ phim nào của Warner Bros. trong năm nay vượt mốc 100 triệu USD doanh thu nội địa.

Thời điểm Digger thất bại cũng đặc biệt nhạy cảm khi thương vụ Paramount mua lại Warner Bros. dự kiến hoàn tất vào ngày 6/10. Ngày 3/10, thông tin hai đồng CEO Warner Bros. Mike De Luca và Pam Abdy sẽ rời hãng sau khi thương vụ hoàn tất được công bố. Bộ đôi từng có năm 2025 thành công rực rỡ với loạt phim ăn khách như Sinners, A Minecraft Movie và Weapons.

Phim của Anne Hathaway gây bất ngờ

Verity của Amazon MGM có Anne Hathaway và Dakota Johnson đóng chính, gây bất ngờ khi đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ với 32,6 triệu USD từ 3.510 rạp.

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy của Colleen Hoover cũng mang về thêm 30 triệu USD tại thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 62,5 triệu USD.

Đây là lần thứ ba Anne Hathaway có phim đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ trong năm 2026, sau The Devil Wears Prada 2 và The Odyssey.

Verity do Michael Showalter đạo diễn, xoay quanh nữ nhà văn nổi tiếng Verity Crawford (Hathaway). Sau khi cô bị thương nặng trong một vụ tai nạn, chồng cô thuê một cây bút đang gặp khó khăn (Johnson) hoàn thành những cuốn sách còn lại trong loạt tiểu thuyết ăn khách.

Anne Hathaway và Dakota Johnson có màn kết hợp hiệu quả.

Dù nhận phản ứng không tích cực, với điểm C+ trên CinemaScore và 34% trên Rotten Tomatoes, Verity vẫn có lợi thế lớn nhờ kinh phí chỉ khoảng 40 triệu USD. Phim được kỳ vọng có lãi cho Amazon MGM.

Khán giả đến rạp xem Verity chủ yếu là nữ giới, chiếm 78%. Nhóm tuổi từ 25-34 chiếm 38%, cho thấy sức hút đặc biệt của tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Colleen Hoover đối với nhóm khán giả nữ trẻ.

Resident Evil tiếp tục thắng lớn

Resident Evil tiếp tục giữ vị trí thứ hai với 12,5 triệu USD trong tuần thứ ba công chiếu. Phim kinh dị xếp hạng R của Sony hiện thu 124,8 triệu USD tại Bắc Mỹ và 215 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất chỉ khoảng 75 triệu USD.

Ở vị trí thứ ba, Heart of the Beast của Brad Pitt thu thêm 11 triệu USD trong tuần thứ hai, giảm 45% so với tuần đầu. Phim đạt 38,3 triệu USD tại Bắc Mỹ và 98,6 triệu USD toàn cầu, sắp vượt mốc 100 triệu USD.

Tuy nhiên, với kinh phí sản xuất 82 triệu USD, phim cần duy trì sức hút tại phòng vé quốc tế để có thể thu hồi chi phí phát hành rạp.

Primetime, phim tâm lý có Robert Pattinson thủ vai người dẫn chương trình Chris Hansen, đứng thứ tư với 8 triệu USD trong tuần thứ hai, giảm 58% so với mức mở màn 19 triệu USD. Phim đã thu 34 triệu USD tại Bắc Mỹ, trong khi kinh phí chỉ 15 triệu USD.

Resident Evil, Heart of the Beast và Primetime đều là những tựa phim gây chú ý tại rạp Bắc Mỹ.

Dù Digger thất bại, thị trường điện ảnh Bắc Mỹ nhìn chung vẫn đang có một năm khởi sắc. Theo Rentrak, tổng doanh thu phòng vé nội địa tính đến hết cuối tuần qua đạt 7,95 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025 và chỉ còn cách mốc 8 tỷ USD khoảng 50 triệu USD.