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Lần đầu '2 ngày 1 đêm' không có Trường Giang

Đỗ Quyên

TPO - Tập 103 của "2 ngày 1 đêm" gây chú ý khi Trường Giang không xuất hiện. Trong hành trình “Miền Tây mùa nước nổi”, Kiều Minh Tuấn trở thành tâm điểm nghi vấn khi liên tục có những hành động khó hiểu.

Trong tập 103, Công ty du lịch 2 ngày 1 đêm tiếp tục hành trình khám phá miền Tây mùa nước nổi. Đây cũng là tập đầu chương trình lên sóng mà không có Trường Giang.

Việc Trường Giang vắng mặt khiến cấu trúc dàn cast của tập 103 có nhiều thay đổi, nhưng chương trình vẫn duy trì nhịp tương tác giữa các thành viên qua chuỗi thử thách gắn với văn hóa địa phương.

Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Pháp Kiều, HIEUTHUHAI, Cris Phan, Cody Nam Võ và CongB được chia thành hai đội.

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Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn và Pháp Kiều giành chiến thắng ở thử thách đầu tiên.

Đội thứ nhất gồm Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn và Pháp Kiều, lấy tên Chuột xạ. Đội còn lại gồm HIEUTHUHAI, Cris Phan, Cody Nam Võ và CongB, mang tên Mèo mã gà rồng.

Ở thử thách đầu tiên, hai đội trải qua ba vòng đấu căng thẳng. Chuột xạ giành chiến thắng và nhận phần thưởng là một bữa trưa cùng quyền dán ba sticker lên vòng xoay tăng ca.

Trước bữa trưa, các nghệ sĩ được trở về ký ức tuổi thơ qua những gian hàng được chương trình tái hiện. Các loại bánh dân gian, món ăn vặt và đồ chơi quen thuộc với thế hệ 9X xuất hiện trong không gian đậm màu miền quê.

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Hành trình miền Tây đưa dàn cast đến gần hơn với văn hóa, ẩm thực Đồng Tháp.

Tại đây, chương trình bất ngờ công bố một nhiệm vụ bí mật. Một thành viên trong đoàn được trao biệt danh “Muỗi chúa”, có nhiệm vụ ẩn xuyên suốt hành trình để tìm kiếm lợi thế cho riêng mình. Những người còn lại phải quan sát, suy luận và tìm cách loại nhân vật bí ẩn này.

Bữa trưa cũng là dịp để các nghệ sĩ khám phá đặc sản miền Tây. Đội Chuột xạ có lẩu cù lao và một số món đặc sản miền Tây. Mèo mã gà rồng thưởng thức thịt luộc cà pháo cùng gỏi tép bông điên điển.

Các nghệ sĩ còn chơi trò đoán phương ngữ miền Tây với những từ ngữ như “cắt nghĩa”, “chúa ôn chúa ngục”, “đi mị mị”, “xa lắc xa lơ”... Pháp Kiều thể hiện sự am hiểu phương ngữ quê nhà khi liên tục đưa ra những cách đối đáp nhanh và có ngữ điệu đặc trưng.

Sau bữa trưa, hai đội di chuyển đến “Cung đường tre Gáo Giồng”, nơi có tuyến đường dài khoảng 7 km với hàng nghìn bụi tre thuộc nhiều giống khác nhau.

Các thành viên tham gia trò chơi lấy cảm hứng từ trò đuổi bắt thời thơ ấu. Mỗi đội có 30 giây để giải đố, mở khóa và lấy chiến lợi phẩm gồm lươn, ốc, cua, cá chạch. Sau đó, họ phải tìm cách bảo vệ thành quả trước sự truy đuổi của đối thủ.

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Luật chơi không được chạy tạo nên nhiều dáng đi hài hước của dàn cast.

Luật chơi không cho phép chạy khiến các nghệ sĩ phải đi bộ thật nhanh để thoát khỏi đối phương. Những dáng đi biến dạng vì phải “chạy mà không được chạy” tạo nên nhiều tình huống hài hước.

Mèo mã gà rồng giành chiến thắng ở thử thách này, đưa thế trận hai đội trở về cân bằng.

Không chỉ có trò chơi vận động, chương trình còn đưa các nghệ sĩ đến với nét văn hóa đặc trưng của Đồng Tháp là điệu hò. Hai đội được yêu cầu trình bày điệu hò Đồng Tháp kết hợp với một đoạn trong ca khúc Bài ca đất phương Nam.

Phần thi của Mèo mã gà rồng diễn ra không mấy suôn sẻ. Cody Nam Võ và các đồng đội liên tục bị đối thủ đẩy xuống nước mỗi khi hát sai. Sau bốn lần bị Lê Dương Bảo Lâm “tác động”, Cody Nam Võ rơi vào cảnh uống nước đến mức bất lực.

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Cody Nam Võ nhiều lần bị đối thủ đẩy xuống nước trong thử thách hò Đồng Tháp.

Ở phía đối diện, Chuột xạ có phần trình diễn thuận lợi hơn và giành chiến thắng thứ hai trong ngày.

CongB có lần đầu thử sức với hò Đồng Tháp. Nam ca sĩ gây chú ý với những nốt cao và chất giọng mang màu sắc miền Tây.

Ngày đầu tiên của hành trình Miền Tây mùa nước nổi khép lại với bốn cái tên xuất hiện trên vòng xoay tăng ca gồm HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Pháp Kiều.

Cuộc truy tìm Muỗi chúa bắt đầu nóng lên. Kiều Minh Tuấn trở thành một trong những người bị nghi ngờ nhiều nhất bởi loạt hành động khó hiểu trong suốt hành trình. Anh thường xuyên chạm vào người các thành viên khác và sử dụng hình tượng “tổng tài” để gây khó khăn cho đối thủ.

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#2 Ngày 1 Đêm tập 103 #2 Ngày 1 Đêm vắng Trường Giang #2 Ngày 1 Đêm miền Tây #2 Ngày 1 Đêm #Trường Giang #Kiều Minh Tuấn #Muỗi chúa

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