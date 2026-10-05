Tập huấn bảo vệ môi trường cho chức sắc các tôn giáo ở TPHCM

TPO - Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn, muốn tạo ra sự chuyển biến thực chất trong công tác bảo vệ môi trường, bên cạnh những chủ trương, chính sách và giải pháp về quản lý nhà nước, quan trọng hơn cả là xây dựng được ý thức, trách nhiệm và lối sống thân thiện với môi trường trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư.

Ngày 5/10, tại Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TPHCM), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, cơ sở tín ngưỡng trong công tác bảo vệ môi trường; thúc đẩy các hoạt động thu gom, phân loại, xử lý chất thải tại nguồn, giảm rác thải nhựa, phát triển mảng xanh và xây dựng các mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường”.

Ông Phạm Minh Tuấn (giữa) tặng cây xanh cho các chức sắc, chức việc tham gia buổi tập huấn, hưởng ứng công trình “Mầm xanh - Vườn cây Đại đoàn kết”. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn nêu rõ: bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, các thế hệ hôm nay và mai sau.

TPHCM đang chịu nhiều áp lực về quản lý chất thải, chất lượng không khí, nguồn nước, không gian xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Những vấn đề này đã và đang tác động trực tiếp đến sức khỏe, sinh kế, chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là những nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

“Muốn tạo ra sự chuyển biến thực chất trong công tác bảo vệ môi trường, bên cạnh những chủ trương, chính sách và giải pháp về quản lý nhà nước, điều quan trọng hơn cả là phải xây dựng được ý thức, trách nhiệm và lối sống thân thiện với môi trường trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM bày tỏ tin tưởng, khi thông điệp bảo vệ môi trường được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, gắn với các giá trị đạo đức và hành động gương mẫu của chức sắc, chức việc, sức lan tỏa sẽ sâu rộng hơn...

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trao đổi.

Hội nghị tập trung phổ biến các nội dung xoay quanh hai chuyên đề: Những quy định pháp luật về môi trường cần biết trong quản lý, xây dựng và hoạt động của cơ sở tôn giáo, xây dựng “Cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường”.

Theo ông Nguyễn Thế Tùng Lâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường, TPHCM có dân số khoảng 14 triệu người, mỗi ngày lượng rác thải ra khoảng 14.000 tấn. Số liệu thống kê cho thấy, có khoảng 99,7% rác thải sinh hoạt đã được thu gom và xử lý. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt chỉ khoảng 20%.

Dự báo, với tốc độ phát triển kinh tế 2 con số, đến năm 2030, lượng rác thải khoảng 22.000 tấn/ngày; trong khi đó, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh dự kiến 3 triệu khối/ngày.

ThS. Phạm Thị Diễm Phương nêu một số hoạt động mà các cơ sở tôn giáo có thể chung sức bảo vệ môi trường. Ảnh: Ngô Tùng

Để xử lý những vấn đề trên, TPHCM đã ban hành Chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng yêu cầu tăng tỷ lệ xử lý rác thải bằng công nghệ mới, triển khai dự án xử lý nước thải đô thị tập trung…

ThS. Phạm Thị Diễm Phương - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM, nhìn nhận hiện nay việc nâng cao nhận thức cộng đồng (qua những hình thức tuyên truyền thông thường) dường như đã không còn phù hợp, mà cần hướng đến việc thay đổi hành vi, lối sống cho cộng đồng để người dân chung tay thực hiện những hành động thiết thực và thường xuyên nhằm bảo vệ môi trường.