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Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn khi cắm trại ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Sáng 5/10, ông Trần Anh Thịnh - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh P.N.T.L. (24 tuổi), cách đập tràn Đồng Măng hơn 500m.

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Lực lượng chức năng đưa thi thể anh L. lên bờ.

Trước đó, chiều 4/10, nhóm 5 người cùng trú tại xã Phan Rí Cửa đến khu vực đập tràn Đồng Măng cắm trại, vui chơi cuối tuần. Khoảng 18h30, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về mạnh, cuốn trôi anh L. và em T.N.Q (13 tuổi).

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hải Ninh huy động hơn 20 cán bộ, dân quân phối hợp Công an xã và người dân tổ chức tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ sau đó phát hiện em Q. bám vào một cây ven suối nên đưa được lên bờ an toàn.

Đến khoảng 7h ngày 5/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh L. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Những ngày qua, mưa lớn xảy ra tại nhiều khu vực ở Lâm Đồng, gây sạt lở, ngập úng và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Rạng sáng 29/9, mưa lớn gây sạt lở, cuốn cát đỏ xuống làng Tú, phường Phú Thủy, làm hư hỏng tuyến đường qua khu dân cư và khu nghỉ dưỡng. Tại phường Lang Biang - Đà Lạt, nhiều khu vực trồng hoa bị ngập sau mưa lớn.

Ngày 4/10, xã Bảo Lâm 2 phải di dời hơn 40 hộ dân do nước lũ từ thượng nguồn tràn về, gây ngập 0,8-1,2m tại nhiều khu vực.

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