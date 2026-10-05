Nhận diện những điểm ngập thường xuyên ở TPHCM

TPO - Với hàng chục nghìn mái ấm được trao, hàng chục nghìn lượt người hưởng lợi qua gần 20 năm thực hiện, Chương trình “Mái ấm Công đoàn” không chỉ hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mà còn mang đến sự khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực vươn lên từ chính những mảnh đời còn lắm chênh vênh.