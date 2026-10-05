Nhận diện những điểm ngập thường xuyên ở TPHCM

TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố 159 điểm thường xuyên ghi nhận ngập ở Thành phố, trong đó có 76 điểm ở TPHCM cũ, 52 vị trí ở Bình Dương cũ và 31 khu vực ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tại TPHCM cũ, những khu vực ngập nặng nhất nằm ở Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức...
TPO - Xưởng phụ tùng xe máy tại xã Trung Giã (TP Hà Nội) bất ngờ phát hỏa dữ dội. Cột khói đen bốc cao khiến người dân cách đó nhiều km vẫn có thể nhìn thấy.
TPO - Với hàng chục nghìn mái ấm được trao, hàng chục nghìn lượt người hưởng lợi qua gần 20 năm thực hiện, Chương trình “Mái ấm Công đoàn” không chỉ hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mà còn mang đến sự khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực vươn lên từ chính những mảnh đời còn lắm chênh vênh.
TPO - Lượng lớn phương tiện lấp kín hàng loạt tuyến phố huyết mạch của Hà Nội trong giờ cao điểm sáng 5/10, gây ùn tắc kéo dài.
Sáng 5/10/2026, trước giờ khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
TPO - Sáng 5/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
TPO - Hàng chục nghìn cọc tre cùng hàng trăm công trình nò sáo, vây ví lấn chiếm mặt nước đang được tháo dỡ tại xã Phú Vang - một trong những địa bàn có diện tích đầm phá lớn của TP. Huế.
TPO - Hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, các phường trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa và cây xanh.
TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (5/10), Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rất to, từ ngày mai, mưa mở rộng ra Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Miền Bắc sáng nay còn mưa dông rải rác, nền nhiệt giảm sâu.
TP - TPHCM cần tính đến những không gian có thể giữ và chứa nước thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống cống, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM hiến kế.
TPO - Tuần qua (từ 28/9 đến 4/10), Thủ tướng ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với một số cán bộ thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng; ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, TP Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên.
TP - Những ngày gần đây, TPHCM liên tục hứng chịu hàng loạt cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường chìm trong nước. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hệ thống thoát nước hiện nay không đáp ứng được lưu lượng nước khi xuất hiện những trận mưa lớn.
TPO - Hai vụ giật iPhone xảy ra lúc rạng sáng tại phường Bến Thành trong những ngày đầu tháng 10. Lực lượng công an phối hợp truy xét, xác định ba người liên quan.
TPO - Một thuyền chở nhóm người thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực Lào Cai - Cam Đường bị chìm trên sông Hồng, đoạn qua phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, khiến một kiểm lâm viên rơi xuống sông, mất tích.
TPO - Từ 13h ngày 4/10, Công ty Thủy điện Trị An tăng lưu lượng xả qua đập tràn lên 1.067 m³/s và tiếp tục nâng lên 1.220 m³/s từ 15h cùng ngày. Tổng lượng nước xuống hạ du có thời điểm lên tới 2.020 m³/s.
TPO - Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng ngày 14/10 tại Công viên Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.
TPO - Hoàng Văn Phú, cựu chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) tỉnh Thanh Hóa, bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 660 triệu đồng của Trịnh Văn Tuấn, tức Tuấn “HD”, đàn em của Tuấn “thần đèn”.