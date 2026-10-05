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TPHCM mưa lớn dồn dập 3 ngày đầu tuần, cảnh báo ngập giờ tan tầm

Anh Nhàn

TPO - TPHCM được dự báo mưa dông nhiều nơi trong 3 ngày đầu tuần, trong đó có thời điểm mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Tổng lượng mưa có nơi trên 150 mm, nguy cơ ngập cục bộ, đặc biệt vào thời điểm tan tầm.

Ngày 5/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hôm nay, Nam Bộ và TPHCM nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ trong ngày tại TPHCM dao động 23-34 độ C. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 5 đến 7/10, Nam Bộ chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ. Do đó, khu vực này tiếp tục nhiều mây, ban ngày có lúc giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

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Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn tại TPHCM

Trong ngày 5/10, mưa dông xảy ra nhiều nơi, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Tâm mưa to được dự báo tại Tây Ninh, TPHCM, Đồng Tháp, ven biển Cần Thơ và Cà Mau. Đêm 5/10, các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa dông.

Đáng chú ý, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo từ ngày 5 đến 6/10, TPHCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Bình Dương cũ được dự báo là nơi có lượng mưa lớn nhất.

Tại các phường Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Thuận và Nhà Bè, lượng mưa được dự báo phổ biến 70-120 mm. Một số khu vực thuộc Bình Dương cũ như Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương và Phú Giáo có thể ghi nhận 90-140 mm, riêng Bắc Tân Uyên 100-150 mm.

Dự báo từ ngày 6 đến 7/10, mưa tiếp tục phân bố trên diện rộng nhưng thời gian xuất hiện bất chợt trong ngày. Một số nơi có thể mưa to đến rất to, trọng tâm là khu vực các tỉnh miền Tây. Riêng tại TPHCM, từ 19h ngày 6 đến 19h ngày 7/10, lượng mưa dự báo khoảng 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, vùng ven sông, kênh rạch và những nơi thoát nước kém. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

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#Mưa lớn TPHCM #Ngập lụt TPHCM #Dự báo thời tiết #Mưa dông miền Nam #Biến đổi khí hậu

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