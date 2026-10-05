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Mái ấm Công đoàn: Trao mái nhà, chở che ước mơ

Phóng sự: Thanh Hiếu - Văn Kiên

TPO - Với hàng chục nghìn mái ấm được trao, hàng chục nghìn lượt người hưởng lợi qua gần 20 năm thực hiện, Chương trình “Mái ấm Công đoàn” không chỉ hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mà còn mang đến sự khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực vươn lên từ chính những mảnh đời còn lắm chênh vênh.

Dựng mái nhà, nâng bước người lao động

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Chu Thị Anh, công nhân lao động thuộc Công đoàn Công ty TNHH Mani Hà Nội.

Theo đó, ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 5/2026 đến nay đã hoàn thành. Ngôi nhà có diện tích 85m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 700 triệu đồng.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 60 triệu đồng, Công đoàn Công ty TNHH Mani Hà Nội hỗ trợ 30 triệu đồng. Số kinh phí còn lại do gia đình, anh em và người thân đóng góp.

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Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho chị Chu Thị Anh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên Đoàn Mạnh Thắng cho biết: Chương trình “Mái ấm Công đoàn” là một trong những hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Ông Đoàn Mạnh Thắng mong muốn công đoàn viên Chu Thị Anh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời cùng đồng nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Thay mặt gia đình, chị Chu Thị Anh cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện để gia đình có được ngôi nhà kiên cố, khang trang. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn sẽ giúp gia đình giảm bớt khó khăn về nhà ở, đồng thời là nguồn động viên tinh thần để bản thân yên tâm công tác.

Công trình “Mái ấm Công đoàn” hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ mang đến niềm vui, sự ổn định cho gia đình đoàn viên Chu Thị Anh mà còn thể hiện rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Thông qua chương trình, sự quan tâm của các cấp Công đoàn đã trở thành nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp đoàn viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Người lao động có thêm một điểm tựa

Tương tự, tại Hà Nội, mới đây Chương trình "Mái ấm Công đoàn" cũng đang trực tiếp hỗ trợ những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong tháng 8/2026, LĐLĐ TP Hà Nội đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Trần Thị Hiệu - công nhân Công ty TNHH May xuất khẩu DHA.

Chồng mất sớm, gia đình chị Hiệu thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương. Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 293,27 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ TP Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”; công đoàn cơ sở hỗ trợ 5 triệu đồng; doanh nghiệp nơi chị Hiệu công tác hỗ trợ 10 triệu đồng; nguồn xã hội hóa hỗ trợ 5 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại do gia đình tích lũy và vay mượn.

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Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội trao hỗ trợ cho gia đình chị Đình Thị Yến. Ảnh: Công đoàn Hà Nội.

Hay chị Đình Thị Yến là nhân viên tại Trường Mầm non Viên Nội (Hà Nội), có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Với tổng thu nhập khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng từ công việc của chị và lao động tự làm của chồng, gia đình năm người, bao gồm vợ chồng, hai con nhỏ và mẹ già đau thường xuyên phải xoay xở trong điều kiện thiếu thốn.

Trong nhiều năm qua, gia đình chị sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nguy hiểm, Tường nứt, cuối cùng, nền nhà thường xuyên ngập tràn mỗi khi trời mưa. Ước mơ về một ngôi nhà kiên cố, an toàn luôn là mong ước của chị, nhưng vì khó khăn kinh tế nên vẫn chưa thể thực hiện được.

Trên cơ sở kiến nghị từ cơ sở, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ Xã hội Công đoàn để giúp gia đình chị Yến xây dựng nhà mơ ước. Từ nguồn hỗ trợ trên cùng sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, gia đình chị Yến đã khởi công xây dựng nhà mới từ tháng 4/2025. Sau hơn 4 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành đúng quy trình, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, thẩm mỹ và đưa ra công thức chính thức để sử dụng.

Nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, chị Đình Thị Yến không giấu được niềm vui khi đứng trong ngôi nhà mới. Chị chia sẻ, gia đình rất xúc động và hạnh phúc khi được sống trong căn nhà khang trang, rộng rãi – ước mơ bấy lâu của các thành viên trong gia đình.

“Xin cảm ơn tổ chức Công đoàn và nhà trường đã tiếp thêm động lực cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp gia đình tôi vững tin hơn trong cuộc sống”, chị Yến nghẹn ngào nói.

Theo LĐLĐ TP Hà Nội, sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn không chỉ góp phần giúp đoàn viên có điều kiện xây dựng nơi ở ổn định mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia thiết thực đối với những người lao động còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong giai đoạn 2016-2026, tổng số tiền huy động cho hoạt động “Mái ấm Công đoàn” trên phạm vi cả nước đạt 1.419,82 tỷ đồng. Trong đó, nguồn đóng góp của đoàn viên, người lao động là 1.037,13 tỷ đồng; ngân sách và tài chính công đoàn địa phương, ngành đóng góp 92,58 tỷ đồng; các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 290,11 tỷ đồng.

Từ nguồn lực này, các cấp Công đoàn đã chi 1.032,57 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho đoàn viên, người lao động; trong đó 919,38 tỷ đồng dành cho xây mới và 113,19 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Qua 10 năm, cả nước đã hoàn thành 26.120 “Mái ấm Công đoàn”, gồm 21.332 căn xây mới và 4.788 căn sửa chữa. Chương trình được triển khai tại 34/34 tỉnh, thành phố và 15/17 công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

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#Công đoàn #Mái ấm Công đoàn #Thái Nguyên #Chăm lo đoàn viên #Nhà ở

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