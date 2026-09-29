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Không thể có tổ chức Công đoàn mạnh nếu không có hệ thống công đoàn cơ sở vững chắc

Văn Kiên

TPO - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, không thể có tổ chức Công đoàn mạnh nếu không có hệ thống công đoàn cơ sở vững chắc, lực lượng đoàn viên hùng hậu và đội ngũ cán bộ công đoàn mạnh.

Sáng 29/9, tại TP Quảng Ninh, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV đã khai mạc.

Nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phát biểu, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc thẩm quyền, gồm 6 chương trình, 3 đề án, 1 báo cáo và công tác cán bộ.

Về công tác tổ chức, cán bộ, Ban Chấp hành sẽ cho ý kiến về Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2031 và Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở giai đoạn 2026-2031. Đây là những nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đồng thời được kế thừa và phát triển từ Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Hai chương trình là những nội dung trọng tâm của công tác tổ chức và cán bộ, có mối quan hệ mật thiết với nhau.

“Việc thực hiện thành công hai chương trình sẽ đặt nền móng cho sự phát triển của tổ chức Công đoàn. Không thể có tổ chức Công đoàn mạnh nếu không có hệ thống công đoàn cơ sở vững chắc, lực lượng đoàn viên hùng hậu và đội ngũ cán bộ công đoàn mạnh”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

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Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị.
﻿Ảnh: Đoàn Hưng

Về thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất lao động và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn trình Ban Chấp hành cho ý kiến về Chương trình Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; Chương trình thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công nhân lao động và Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2026-2031; Đề án Công đoàn tham gia phát triển lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy việc làm có thu nhập ổn định cho người lao động.

“Đây đều là những nội dung mới, khó nhưng cần thiết, bởi việc thực hiện tốt không chỉ khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn mà còn góp phần chủ động chăm lo, bảo đảm việc làm, thu nhập và khả năng thích ứng cho đoàn viên, người lao động trong bối cảnh mới”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Về đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, theo ông Tuấn, đây là chức năng cốt lõi, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn và đã được tập trung thực hiện trong các nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức, trước hết là đổi mới từ tư duy.

Các hoạt động công đoàn không chỉ phải phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công đoàn mà còn phải hướng tới các giá trị cốt lõi, bền vững; sử dụng hiệu quả nguồn lực công đoàn, đồng thời phát huy các nguồn lực khác, huy động sự đồng thuận, chung sức của các đối tượng, tầng lớp, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong tổ chức và triển khai thực hiện.

Người lao động là nguồn nhân lực trực tiếp tạo ra của cải vật chất

Phát biểu chào mừng, ông Đinh Hữu Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, Quảng Ninh luôn xác định đội ngũ công nhân, người lao động là lực lượng sản xuất nòng cốt, là nguồn nhân lực trực tiếp tạo ra của cải vật chất và là một trong những động lực quan trọng quyết định sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố.

Vì vậy, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, lớn mạnh; củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố và toàn xã hội.

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Ông Đinh Hữu Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh khẳng định công nhân là nguồn nhân lực trực tiếp tạo ra của cải vật chất. Ảnh: Đoàn Hưng

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn các cấp triển khai nhiều nhiệm vụ thiết thực. Thành phố chủ động huy động tối đa các nguồn lực xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và phúc lợi của đoàn viên, công nhân, người lao động, nhất là thợ mỏ ngành Than, người lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm mỗi công nhân, người lao động đều cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và tổ chức Công đoàn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng quan tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; chú trọng củng cố tổ chức Đảng, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự gần công nhân, sát doanh nghiệp, hoạt động thực chất, hiệu quả.

Bên cạnh đó, thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, biên chế, nguồn lực, cơ sở vật chất và môi trường công tác để đội ngũ cán bộ công đoàn yên tâm công tác, rèn luyện, trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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#Công đoàn Việt Nam #Chương trình phát triển đoàn viên #Chính sách lao động #Quảng Ninh #Đổi mới tổ chức công đoàn

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