Mưa lớn làm sập tường nhà ở Đà Lạt, chính quyền cảnh báo nóng

TPO - Mưa lớn khiến một phần tường nhà và bờ kè của một hộ dân trên đường Phan Bội Châu, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị sụp đổ.

Ngày 5/10, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lớn chiều 4/10 gây sập một phần tường nhà và bờ kè tại một hộ dân trên đường Phan Bội Châu.

Mưa lớn làm sập một phần tường nhà của người dân.

Cụ thể, khoảng chiều 4/10, tại số 91/22 đường Phan Bội Châu, phường Xuân Hương - Đà Lạt, mưa lớn khiến một phần tường nhà và bờ kè của hộ dân bị sập đổ, ảnh hưởng đến an toàn và sinh hoạt của gia đình.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng dân quân thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hương - Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân di dời tài sản, thu dọn đất đá và khắc phục khu vực bị sạt lở.

Sạt lở gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Lực lượng chức năng cũng cảnh báo người dân chủ động kiểm tra taluy, bờ kè, mái dốc và những khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là trong thời điểm mưa lớn còn diễn biến phức tạp.

Khi phát hiện tường, bờ kè hoặc đất đá có dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và báo chính quyền địa phương để được hỗ trợ.