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Lào Cai điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Ngày 5/10, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức các hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Sáng 5/10, tại Sở Công Thương, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ liên quan đến việc sắp xếp, kiện toàn chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

Theo Quyết định số 3620/QĐ-UBND, UBND tỉnh Lào Cai thống nhất chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng sang Sở Công Thương.

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Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Công Thương Phạm Năng Chung. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Lào Cai.

Cùng với việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, UBND tỉnh Lào Cai quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ để kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Công Thương.

Theo Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 30/9/2026, ông Phạm Năng Chung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/10/2026.

Trao quyết định và chúc mừng ông Phạm Năng Chung nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh đánh giá, ông Chung đã trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm tại cơ quan tham mưu cấp tỉnh và trong công tác điều hành ở cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Ban Giám đốc Sở Công Thương và ông Phạm Năng Chung nhanh chóng ổn định đội ngũ, bảo đảm công việc được thực hiện thông suốt, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

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Ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai được bổ nhiệm. Ảnh: Mạnh Cường.

Cũng trong ngày 5/10, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Theo Quyết định số 3584/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Phạm Tất Thành, phụ trách Phòng Xúc tiến Du lịch, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai.

Theo Quyết định số 3585/QĐ-UBND, ông Lâm Tuấn Khanh, phụ trách Phòng Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai.

Thời hạn bổ nhiệm đối với hai Phó Giám đốc nêu trên là 5 năm, kể từ ngày 1/10/2026.

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