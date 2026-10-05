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Đông nghịt khách đổ về Ba Vì săn mây từ mờ sáng

Dương Triều - Trọng Tài

TPO - Hàng nghìn người và phương tiện lấp kín khu vực cổng Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) dịp cuối tuần 3-4/10 để chiêm ngưỡng hiện tượng biển mây.

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Từ 4h, hàng dài người và xe tập trung tại cổng bán vé vào Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) để chờ đón hiện tượng biển mây. Lượng phương tiện tăng đột biến khiến đoạn đường lên đỉnh núi ùn tắc cục bộ. Ảnh: Quỳnh Ba Vì
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Theo thống kê từ Vườn quốc gia Ba Vì, từ tháng 10 đến cuối năm là thời điểm săn mây, mỗi ngày có khoảng 4.000 khách tham quan, cuối tuần tăng 50%. Ảnh: Quỳnh Ba Vì
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Trục đường chính dài 11 km trong vườn quốc gia, dẫn tới các điểm săn mây, đông đúc từ tờ mờ sáng. Nhiều nhóm mang theo lều trại, máy ảnh, chờ khoảnh khắc bình minh lên giữa biển mây.
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Theo Đức Độ, một nhiếp ảnh gia địa phương, mây xuất hiện đẹp nhất vào sáng sớm rồi tan dần khi Mặt Trời lên cao. Đây là lý do nhiều người chấp nhận dậy sớm, vượt đường núi trong đêm tối để kịp săn mây.
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Biển mây phủ dày quanh đỉnh Tản Viên, độ cao 1.227 m, kéo dài xuống thung lũng. Đây là vị trí lý tưởng nhất để săn mây tại Ba Vì.
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Theo đại diện Vườn quốc gia Ba Vì, khả năng xuất hiện biển mây phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, gió và địa hình, không phải ngày nào cũng có. Du khách muốn săn mây cần kiểm tra thời tiết trước chuyến đi, xuất phát sớm và chuẩn bị áo ấm, đèn chiếu sáng để di chuyển an toàn trong đêm. Ảnh: Quỳnh Ba Vì
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Biển mây thường xuất hiện sau những ngày mưa, đẹp nhất vào lúc bình minh. Một số địa điểm lý tưởng gồm các đỉnh Ngọc Hoa, Tản Viên và đỉnh Vua. Du khách nên đi vào ngày trong tuần để tránh đông đúc. Ảnh: Quỳnh Ba Vì
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Vườn quốc gia Ba Vì thành lập năm 1991, diện tích gần 11.000 ha, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km. Giá vé vào cổng 60.000 đồng một lượt với người lớn, 20.000 đồng với sinh viên và 10.000 đồng với học sinh. Du khách từ Hà Nội có thể đi theo Đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32, sau đó vào tỉnh lộ 414 và rẽ trái theo biển chỉ dẫn để vào vườn. Ảnh: Quỳnh Ba Vì

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#Ba Vì #biển mây #du lịch #cuối tuần #săn mây #hàng nghìn khách

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