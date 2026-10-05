Đông nghịt khách đổ về Ba Vì săn mây từ mờ sáng

TPO - Hàng nghìn người và phương tiện lấp kín khu vực cổng Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) dịp cuối tuần 3-4/10 để chiêm ngưỡng hiện tượng biển mây.
TPO - Trên những cánh đồng lúa chín vàng ở Nghệ An, màu áo xanh của đoàn viên, dân quân, công an cùng hòa vào nhịp mùa gặt, giúp những gia đình neo người vượt qua nỗi lo thiếu nhân lực.
TPO - Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục vừa thông xe kỹ thuật, lượng phương tiện đổ về Ô Chợ Dừa tăng cao trong khi mặt đường bị thu hẹp do thi công xén dải phân cách, khiến khu vực này ùn ứ trong sáng 5/10.
TPO - Khu liên hợp thể thao Lạng Sơn với sân bóng đá có sức chứa 25.000 chỗ ngồi đang được UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kịp hoàn thành năm 2027.
TPO - Lượng lớn phương tiện lấp kín hàng loạt tuyến phố huyết mạch của Hà Nội trong giờ cao điểm sáng 5/10, gây ùn tắc kéo dài.
TPO - Hàng chục nghìn cọc tre cùng hàng trăm công trình nò sáo, vây ví lấn chiếm mặt nước đang được tháo dỡ tại xã Phú Vang - một trong những địa bàn có diện tích đầm phá lớn của TP. Huế.
TPO - Hà Nội - Hàng chục hộ dân tại phố Đại Từ, phường Định Công đồng thuận bàn giao mặt bằng ven đường Giải Phóng để nhà nước thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A, kỳ vọng giảm ùn tắc giao thông và hoàn thiện hạ tầng khu vực phía Nam Hà Nội.
TPO - Không chỉ trưng bày những sản phẩm sáng tạo, triển lãm Sản phẩm chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên năm 2026 mở ra nhiều không gian để người trẻ Đà Nẵng trải nghiệm, sáng tạo và ứng dụng những công nghệ mới vì cộng đồng, giải quyết những bài toán thực tiễn.
TPO - Trong buổi tập vào chiều ngày 04/10, người hâm mộ được thấy những hình ảnh không mấy lạc quan khi nhiều cầu thủ quan trọng phải tập riêng vì gặp vấn đề về thể lực, đặc biệt là Đình Bắc...
TPO - Đông đảo thiếu nhi tham gia chương trình "Kỹ năng Phòng cháy chữa cháy" tại Học viện Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội) sáng 4/10 để thực hành thoát nạn và ứng phó sự cố.
TPO - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ninh đã tổ chức Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" mang đầy ý nghĩa dưới mưa với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên.
TPO - 6 thí sinh chủ nhà Hải Phòng được tiếp thêm động lực khi người thân tới ủng hộ trong đêm chung khảo ở Đồi Rồng, Hải Phòng. Tuy nhiên họ cũng gặp áp lực phải tỏa sáng trên sân nhà.
TPO - Từ 8h sáng đến 23h đêm, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 duy trì lịch tập luyện với đạo diễn catwalk, biên đạo múa và các chuyên gia.
TPO - Gần hai thế kỷ bên dòng Lam, đình Lương Sơn không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc cổ mà còn ghi dấu cuộc hành quyết 7 chiến sĩ cách mạng trong những ngày Xô viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp khốc liệt.
TPO - Trải qua khoảng 7 thế kỷ, cây thị cổ thụ ở Như Xuân (Thanh Hóa) vẫn sừng sững với chiều cao 25 m, đường kính thân 2 m. Mỗi mùa, cây lại trĩu những chùm quả vàng ươm, tỏa hương thơm dịu.
TPO - Dự án nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, TPHCM khiến nhiều nhà dân thấp hơn mặt đường cả mét, phải làm lối đi tạm, chịu cảnh bụi bặm và lo ngập.
TPO - Tình trạng xe ben, container nườm nượp qua cổng trường đang trở thành mối đe dọa trực tiếp đến an toàn của học sinh. Lực lượng CSGT thành phố Quảng Ninh đang nỗ lực giải bài toán xung đột giao thông giữa xe tải và hàng trăm học sinh lúc tan trường.