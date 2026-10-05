Khu liên hợp thể thao Lạng Sơn với sân bóng đá 25.000 chỗ ngồi đang thi công ra sao?

Hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hòa chung nhịp chạy tạo nên không khí bùng nổ đầy ấn tượng tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5. Từ kỷ lục Marathon nữ mới được thiết lập đến hàng nghìn cột mốc cá nhân được chinh phục, những bước chân trên cung đường biểu tượng của Thủ đô không chỉ tạo nên một mùa giải truyền cảm hứng mà còn tiếp tục hành trình nối liền di sản, văn hóa và giá trị cộng đồng bền vững, lan tỏa hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến và không ngừng chuyển động đến bạn bè quốc tế.