Khu liên hợp thể thao Lạng Sơn với sân bóng đá 25.000 chỗ ngồi đang thi công ra sao?

TPO - Khu liên hợp thể thao Lạng Sơn với sân bóng đá có sức chứa 25.000 chỗ ngồi đang được UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kịp hoàn thành năm 2027.
TPO - Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 sẽ khai mạc ngày 6/10 tại sân vận động Đông Kinh, với khoảng 6.000 người tham dự. Đại hội quy tụ 17 đoàn vận động viên, tranh tài ở 17 môn thể thao.
Ngày 4/10, trên mặt nước hồ Tây rợp cờ hoa, Đội Mai Vàng đại diện cho BIDV đã thi đấu bứt phá ngoạn mục, xuất sắc giành Giải Nhất phần thi dành cho Câu lạc bộ, Tổ chức và Doanh nghiệp trong nước tại Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026.
TPO - Adou Minh nhiều khả năng được HLV Kim Sang-sik bố trí chơi trung vệ giữa và đối đầu trực tiếp với "cỗ máy săn bàn" Bergson da Silva bên phía Malaysia.
Vietnam Airlines phối hợp cùng TP. Hà Nội tổ chức Giải Bơi chải Thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng 2026 tại Hồ Tây, quy tụ gần 900 vận động viên trong nước và quốc tế, tạo nên những cuộc tranh tài kịch tính giữa mùa thu Thủ đô.
TPO - Dù chỉ là trận tranh hạng Ba tại FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng màn tái đấu giữa Việt Nam và Malaysia lúc 16h00 hôm nay không khác gì một trận “chung kết” như lời HLV Kim Sang-sik thừa nhận. Người hâm mộ có thể đón xem trận đấu nảy lửa này trên các nền tảng của FPT Play, TV360 và báo Tiền Phong.
TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Thái Lan, chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận chung kết trong mơ tại chảo lửa Gelora Bung Karno tối nay là màn đụng độ giữa sức mạnh tấn công vũ bão của chủ nhà Indonesia và bản lĩnh trận mạc dày dặn của Thái Lan.
TPO - Không có một chiến thắng dễ dàng, nhưng Hà Lan vẫn hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Serbia. Khoảnh khắc tỏa sáng của chân sút Joshua Zirkzee trong hiệp hai đã giúp đoàn quân của HLV Xavi Hernandez định đoạt trận đấu với tỷ số 2-1.
TPO - Bồ Đào Nha ngược dòng đánh bại Na Uy 2-1 nhờ bàn thắng muộn của Goncalo Ramos, qua đó trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết UEFA Nations League 2026/27.
TPO - U23 Hàn Quốc vừa lập nên kỳ tích lịch sử khi đánh bại kình địch Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết để lần thứ 4 liên tiếp giành HCV tại Đại hội Thể thao châu Á. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị phủ bóng bởi làn sóng phẫn nộ từ dư luận khiến LĐBĐ Hàn Quốc phải xin lỗi.
TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Malaysia, tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai nền bóng đá hàng đầu khu vực đều lỡ hẹn với trận chung kết, biến màn so tài này thành thước đo danh dự và cơ hội hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào các đấu trường lớn tiếp theo.
TPO - Lễ bế mạc Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026 đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng nhưng cũng để lại nhiều trăn trở. Vì rất có thể sau kỳ này, Hội đồng Olympic châu Á sẽ tiến hành hàng loạt cải tổ để lấy lại uy tín cho sự kiện.
Negin Pickleball xưng vương Seri A, Leopard 2 thâu tóm ngôi đầu Seri B trong ngày bế mạc giải đấu quy mô bậc nhất năm 2026 diễn ra tại Hà Nội.
TPO - Theo kênh thể thao hàng đầu thế giới ESPN, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mang tính bước ngoặt đối với bóng đá cấp đội tuyển. Thay đổi này sẽ tác động đáng kể lên cơ hội dự World Cup của đội tuyển Việt Nam.
Hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hòa chung nhịp chạy tạo nên không khí bùng nổ đầy ấn tượng tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5. Từ kỷ lục Marathon nữ mới được thiết lập đến hàng nghìn cột mốc cá nhân được chinh phục, những bước chân trên cung đường biểu tượng của Thủ đô không chỉ tạo nên một mùa giải truyền cảm hứng mà còn tiếp tục hành trình nối liền di sản, văn hóa và giá trị cộng đồng bền vững, lan tỏa hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến và không ngừng chuyển động đến bạn bè quốc tế.
TPO - Trong buổi tập vào chiều ngày 04/10, người hâm mộ được thấy những hình ảnh không mấy lạc quan khi nhiều cầu thủ quan trọng phải tập riêng vì gặp vấn đề về thể lực, đặc biệt là Đình Bắc...
TPO - Phòng họp báo ở sân Bung Karno (Jakarta) trở nên nóng hơn bao giờ hết khi buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức diễn ra. Tại đây, Chanathip Songkrasin đã gửi đi một thông điệp đanh thép trước cuộc thư hùng đỉnh cao giữa Thái Lan và Indonesia.