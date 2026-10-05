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Thể thao

Khu liên hợp thể thao Lạng Sơn với sân bóng đá 25.000 chỗ ngồi đang thi công ra sao?

Anh Trọng

TPO - Khu liên hợp thể thao Lạng Sơn với sân bóng đá có sức chứa 25.000 chỗ ngồi đang được UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kịp hoàn thành năm 2027.

Video: Hiện trường thi công Khu liên hợp thể thao Lạng Sơn
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Dự án đang được thi công trụ, móng sân bóng đá với sức chứa 25.000 chỗ ngồi (gần gấp đôi Sân vận động Đông Kinh của tỉnh Lạng Sơn hiện nay).
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Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh lập dự án và triển khai từ năm 2021, dự án nằm trên địa bàn phường Đông Kinh với diện tích rộng hơn 28 ha.
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Công trình có 11 hạng mục thi công, trong đó có sân bóng đá với 25.000 chỗ ngồi; nhà thi đấu đa năng sức chứa 4.000 chỗ ngồi, phục vụ nhiều môn thể thao thi đấu trong nhà.
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Dự án có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2027.
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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn (chủ đầu tư) cho biết, dự án vừa cơ bản hoàn giải phóng mặt bằng các hạng mục xây dựng chính như sân thể thao, nhà thi đấu trong nhà, hiện các nhà thầu đang khẩn trương tập trung máy móc thi công.
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Hiện trường thi công xây dựng sân bóng đá, các nhà thầu đang đổ móng trụ công trình
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Khu liên hợp thể thao Lạng Sơn nằm cạnh QL1 trên địa bàn phường Đông Kinh
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Trong buổi khảo sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án cuối tháng 9/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đánh giá, mặc dù một số hạng mục chính đã có mặt bằng thi công nhưng đến nay tình hình triển khai dự án vẫn chưa đạt yêu cầu, tổng giá trị xây lắp mới đạt khoảng 39%, thời gian hoàn thành dự án chỉ còn khoảng một năm.
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Từ thực tế trên, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn chỉ đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND phường Đông Kinh tập trung giải quyết vướng mắc về mặt bằng còn lại trước 31/10.
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Với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, ông Sơn yêu cầu, chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục trên phần diện tích đã có mặt bằng; riêng các hạng mục Nhà thi đấu đa năng, Nhà tập luyện thể thao tập trung đẩy nhanh ép cọc, hoàn thành móng, thi công tổng thể trong tháng 10.

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#Trung tâm thể thao tỉnh Lạng Sơn #Sân vận động tỉnh Lạng Sơn #sân bóng đá 25.000 chỗ tỉnh Lạng Sơn #Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn

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