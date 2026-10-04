Đình Bắc phải tập riêng, bỏ ngỏ khả năng đấu Malaysia tại tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại Asiad 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, xếp hạng 20 chung cuộc. Thứ hạng tăng một bậc so với kỳ đại hội trước, nhưng việc không hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 4 HCV, cùng khoảng cách khá lớn với nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, cho thấy thể thao Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn tạo bước tiến thực sự ở đấu trường châu lục.