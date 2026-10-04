Đình Bắc phải tập riêng, bỏ ngỏ khả năng đấu Malaysia tại tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - Trong buổi tập vào chiều ngày 04/10, người hâm mộ được thấy những hình ảnh không mấy lạc quan khi nhiều cầu thủ quan trọng phải tập riêng vì gặp vấn đề về thể lực, đặc biệt là Đình Bắc...
TPO - Phòng họp báo ở sân Bung Karno (Jakarta) trở nên nóng hơn bao giờ hết khi buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức diễn ra. Tại đây, Chanathip Songkrasin đã gửi đi một thông điệp đanh thép trước cuộc thư hùng đỉnh cao giữa Thái Lan và Indonesia.
TPO - Theo Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20 Nguyễn Hồng Minh, muốn cạnh tranh ở đấu trường lớn, Việt Nam cần thoát khỏi áp lực thành tích ngắn hạn và thay đổi cách đầu tư, từ khoa học thể thao đến đào tạo lực lượng kế cận.
TPO - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20 Nguyễn Hồng Minh cho rằng, việc chưa xác định rõ các môn thể thao mũi nhọn, nguồn lực còn phân tán và thiếu lực lượng kế cận khiến Việt Nam khó duy trì thành tích ổn định qua các kỳ Asiad.
TPO - Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại Asiad 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, xếp hạng 20 chung cuộc. Thứ hạng tăng một bậc so với kỳ đại hội trước, nhưng việc không hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 4 HCV, cùng khoảng cách khá lớn với nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, cho thấy thể thao Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn tạo bước tiến thực sự ở đấu trường châu lục.
TPO - Khép lại Asiad 20 tại Aichi-Nagoya, đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp và xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á, không đạt mục tiêu đề ra về số lượng HCV.
TPO - Hôm nay, Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026 chính thức khép lại sau chuỗi ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính. Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã xướng tên gương mặt xuất sắc nhất giải đấu (MVP): Đó là "tia chớp" điền kinh Thái Lan - Puripol Boonson và VĐV bơi lội người Trung Quốc - Yu Zidi.
TPO - Việt Nam thường đạt thứ hạng tốt ở SEA Games nhưng gặp nhiều thách thức hơn tại sân chơi châu lục. Ngay trước khi Asiad 20 khép lại, lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam đã "điểm mặt, gọi tên" những vấn đề cốt lõi.
TPO - Đã đến lúc thể thao Việt Nam bắt buộc phải thay đổi, đó là quan điểm của chuyên gia Dương Đức Thuỷ-nguyên Trưởng bộ môn Tổng cục TDTT (cũ) trong cuộc trao đổi với Tiền Phong sau Asiad 20. Theo ông Dương Đức Thuỷ, nguồn lực đầu tư không thể mở rộng mãi, nhưng người giỏi chuyên môn và quản lý của ngành thể thao phải được tạo điều kiện làm việc để đạt hiệu quả tối đa.
TPO - Nhận định bóng đá Hà Lan vs Serbia, bảng A2 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Lan trở lại Eindhoven với mục tiêu giành trọn 3 điểm, trong khi Serbia đang khát điểm sau chuỗi trận thua đáng thất vọng. Liệu Oranje có tận dụng được lợi thế sân nhà để tiếp tục đà thăng hoa?
TPO - Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Na Uy, 01h45 ngày 5/10, lượt trận thứ tư bảng 4 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bồ Đào Nha đang toàn thắng và có thể sớm cầm chắc vé vào tứ kết, nhưng Na Uy vừa thua họ 1-2 ở Oslo bất chấp chỉ số bàn thắng kỳ vọng vượt trội, nên trận này mang màu sắc của một cuộc phục thù.
TPO - Đội tuyển Anh vừa tạo nên trận thắng đậm nhất lịch sử trước một đối thủ trong Top 50 FIFA khi hủy diệt Croatia 7-0 ngay trên sân khách tại bảng A3 UEFA Nations League. Cú đúp của Harry Kane cùng Bukayo Saka đã biến chuyến làm khách ở Rijeka thành màn phô diễn sức mạnh vượt trội của thầy trò Thomas Tuchel.
TPO - Đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A3 UEFA Nations League sau chiến thắng 3-1 trước Cộng hòa Séc trên sân nhà. Kết quả này đồng thời giúp La Roja nối dài kỷ lục bất bại trong 90 phút thi đấu chính thức lên con số 41 trận liên tiếp (31 thắng, 10 hòa).
TPO - Lễ bế mạc Asiad 20 diễn ra lúc 18h ngày 4/10 tại sân vận động Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium (Nhật Bản). Chủ đề “ONE ASIA”, nghi thức trao cờ đăng cai cho Doha 2030 và khoảnh khắc tắt đuốc sẽ khép lại kỳ Á vận hội bằng thông điệp đoàn kết qua thể thao.
TPO - Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 diễn ra ở Aichi-Nagoya, thể thao Trung Quốc đã chính thức xác lập một cột mốc lịch sử mới. Các VĐV Trung Quốc mang về tổng cộng 169 HCV, thiết lập kỷ lục mới cho nền thể thao nước này.
TPO - Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại Asiad 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, chưa đạt mức chỉ tiêu tối thiểu 4 HCV đề ra. Cầu mây và karate mang về toàn bộ HCV, trong khi nhiều môn được kỳ vọng chưa thể chuyển hóa cơ hội thành chức vô địch.
TPO - Sau bốn năm rời xa đấu trường thành tích cao, Nguyễn Thị Ánh Viên tái xuất ở Giải bơi - lặn tiền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 và vô địch cả bốn nội dung đăng ký. Cô cho biết tình yêu với bơi lội là động lực đưa mình trở lại đường đua xanh.