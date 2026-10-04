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Thể thao

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Lễ bế mạc Asiad 20 có gì đặc sắc?

Trọng Đạt

TPO - Lễ bế mạc Asiad 20 diễn ra lúc 18h ngày 4/10 tại sân vận động Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium (Nhật Bản). Chủ đề “ONE ASIA”, nghi thức trao cờ đăng cai cho Doha 2030 và khoảnh khắc tắt đuốc sẽ khép lại kỳ Á vận hội bằng thông điệp đoàn kết qua thể thao.

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Sân vận động Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.

Sau hơn hai tuần tranh tài, Asiad 20 sẽ khép lại tại Nagoya vào tối 4/10. Đại hội có 469 nội dung huy chương thuộc 43 môn thể thao, quy tụ khoảng 17.000 vận động viên và quan chức từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ. Lễ bế mạc không chỉ đánh dấu thời điểm kết thúc các cuộc thi, mà còn là dịp để những đoàn thể thao cùng hiện diện lần cuối trên sân khấu chung của Á vận hội.

Từ nhịp đập trái tim đến cảm xúc chung

Điểm nhấn trong ý tưởng dàn dựng nằm ở sự tiếp nối giữa lễ khai mạc và bế mạc. Nếu khai mạc mang chủ đề “Harmonic Heart Beat” (Hòa chung nhịp đập trái tim) của các vận động viên châu Á, thì lễ bế mạc hướng đến thông điệp “Cùng hòa làm một trong cảm xúc”, với khẩu hiệu “ONE ASIA” (châu Á thống nhất).

Theo kế hoạch của thành phố Nagoya, nhịp tim của vận động viên là hình ảnh xuyên suốt các nghi lễ, còn cảm xúc mà khán giả nhận được từ thể thao là sợi dây kết nối các quốc gia.

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Thông điệp ấy tạo cho buổi lễ một hướng kể chuyện rõ ràng: từ sự háo hức khi đại hội bắt đầu đến những ký ức được hình thành qua các cuộc tranh tài, rồi khép lại bằng cảm giác gắn bó giữa vận động viên, khán giả và các đoàn thể thao. Tên gọi “ONE ASIA” vì thế không chỉ là khẩu hiệu của sự kiện, mà còn là ý tưởng để đưa những trải nghiệm riêng của từng đoàn vào một khoảnh khắc chung.

Một chi tiết đáng chú ý trong phương án dàn dựng là ban tổ chức dự kiến không phụ thuộc vào những màn trình chiếu trên mặt sân, như cách làm quen thuộc ở một số đại hội trước. Thay vào đó, kế hoạch đặt trọng tâm vào con người và cờ để lấp đầy không gian sân vận động, đồng thời kết hợp phần nghi thức với các màn trình diễn nghệ thuật. Nếu được triển khai theo đúng định hướng này, sân khấu sẽ nhấn mạnh hình ảnh vận động viên và các đoàn thể thao cùng góp mặt trong ngày hội, thay vì chỉ làm nền cho hiệu ứng thị giác.

Lời hẹn mới của Á vận hội

Theo phương án tổ chức được thành phố Nagoya công bố, chương trình bế mạc dự kiến mở đầu bằng video nhìn lại đại hội và tiết mục gửi lời cảm ơn vì những cảm xúc mà các cuộc tranh tài mang lại. Sau đó là phần vận động viên tiến vào sân, tuyên bố bế mạc và hạ cờ Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

Nghi thức chuyển giao cờ sẽ nối Asiad 20 với kỳ đại hội kế tiếp. Phần trình diễn của thành phố chủ nhà tương lai được đặt trong cấu trúc chương trình, tiếp sau là tiết mục tri ân các cá nhân và tổ chức góp sức cho đại hội.

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Qatar là chủ nhà Asiad lần thứ 21 năm 2030.

Ngọn lửa Á vận hội sẽ được dập tắt trước phần kết, khép lại hành trình của Aichi-Nagoya bằng hình ảnh châu Á cùng chia sẻ những cảm xúc từ thể thao.

Trong chuỗi nghi thức ấy, phần chuyển giao cờ mở ra câu chuyện về chủ nhà tiếp theo. Doha (Qatar) sẽ đăng cai Asiad lần thứ 21 năm 2030. Đây cũng là thành phố từng tổ chức đại hội năm 2006, nên lần chuyển giao tại Nagoya gợi nhắc hành trình trở lại của Á vận hội tới Qatar sau 24 năm.

Âm nhạc mở màn trước giờ G

Trước nghi lễ chính, khán giả sẽ được theo dõi chương trình khởi động bắt đầu lúc 16h. Ban tổ chức đã công bố sự góp mặt của nhóm nhạc nữ MYERA; ca sĩ, diễn viên và vũ công Masaya Kimura - thành viên nhóm nhạc INI, cùng đại sứ Asiad Kayoko Okubo và một đội biểu diễn thuộc Đại học Khoa học Thể thao Nippon. Lễ bế mạc chính thức dự kiến bắt đầu lúc 18h.

MYERA từng biểu diễn tại sự kiện đếm ngược 100 ngày Đại hội. Trong khi đó, Masaya Kimura sinh ra tại Nagoya. Sự hiện diện của nghệ sĩ gắn với Nagoya và một đội ngũ đến từ trường đại học thể thao cho thấy phần mở đầu được xây dựng quanh cả màu sắc địa phương lẫn tinh thần thể thao.

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Nhóm nhạc MYERA sẽ biểu diễn tại ễ bế mạc.

Lễ bế mạc được định hình như một cuộc chia tay nhiều lớp: có lời cảm ơn dành cho những người làm nên đại hội, có nghi thức chuyển giao trách nhiệm cho Doha và có khoảnh khắc ngọn lửa tắt đi.

Từ thông điệp “ONE ASIA”, chương trình hướng đến hình ảnh các đoàn thể thao rời Nagoya với những ký ức khác nhau, nhưng cùng chia sẻ một trải nghiệm chung trên đấu trường châu lục.

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#Asiad 20 #Nagoya #lễ bế mạc #chuyển giao #đoàn kết #thể thao

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