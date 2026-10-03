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Thể thao

Lộ ảnh cầu thủ Bangladesh ‘quẩy’ ở hộp đêm sau thảm bại 2-9 trước Indonesia

Nguyễn Khánh

TPO - Chỉ vài giờ sau trận thua 2-9 trước Indonesia tại FIFA ASEAN Cup, những bức ảnh được cho là của hai cầu thủ Bangladesh trong hộp đêm bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội, đặt ra nghi vấn về hành tung của họ xung quanh trận đấu.

Thất bại 2-9 trước Indonesia ở Jakarta hôm thứ Năm (1/10) vốn đã đủ khiến bóng đá Bangladesh ê chề. Nhưng chưa kịp hết xấu hổ vì tỷ số, đội bóng Nam Á lại phải đối mặt với một cơn sóng gió khác, đến từ những bức ảnh chụp trong hộp đêm.

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Hậu vệ Saad Uddin (trái), tiền vệ Sohel Rana Jr và những hình ảnh được cho là chụp họ trong hộp đêm sau trận thua Indonesia.

Theo báo The Daily Star (Bangladesh), hai nhân vật trong ảnh được cho là hậu vệ cánh Saad Uddin và tiền vệ Sohel Rana Jr, cả hai đều là thành viên đội tuyển quốc gia. Những hình ảnh này được một người dùng Indonesia với tên tài khoản @stlobelyaisklim đăng lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Sau khi lan truyền chóng mặt, các bài đăng đã bị xóa.

Dù vậy, nội dung chú thích đã kịp được chia sẻ rộng rãi. Theo bản dịch từ tiếng Indonesia, một dòng chú thích cho biết chủ tài khoản đã gặp các thành viên đội tuyển Bangladesh tại hộp đêm có tên H Club, và họ còn mời cô đến xem trận đấu với Indonesia. Một bài đăng khác nhắc thẳng đến tỷ số 9-2, kèm lời kể rằng cô được các cầu thủ tiếp cận ngay trong đêm đó.

Tuy nhiên, các bài đăng không cho biết những bức ảnh được chụp vào thời điểm nào. Đó là điểm mấu chốt, bởi nếu không xác định được thời gian, mọi suy đoán về việc các cầu thủ đi chơi trước hay sau trận đấu vẫn chỉ là suy đoán.

Để làm rõ sự việc, báo The Daily Star đã liên hệ với quản lý đội tuyển Bangladesh Amirul Islam Babu. Ông Babu cho biết các cầu thủ đều được yêu cầu về phòng sau bữa tối, trước chuyến bay về nước. Theo kế hoạch, đoàn Bangladesh rời Jakarta vào sáng hôm sau và về đến quê nhà trước buổi trưa hôm nay.

"Sau bữa tối, các cầu thủ đã đi ngủ. Chúng tôi không thể đứng ngoài cửa phòng họ cả đêm để canh xem họ đi đâu", ông Babu nói. Khi được hỏi về khả năng các cầu thủ đã ra ngoài, vị quản lý không phủ nhận hoàn toàn mà để ngỏ khả năng xử lý. "Nếu họ làm vậy, chúng tôi có ủy ban kỷ luật và sẽ có hành động từ phía mình", vị quản lý này nói thêm.

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Indonesia (áo đỏ) đã đánh bại Bangladesh với tỷ số 9-2.

Những hình ảnh gây tranh cãi xuất hiện đúng lúc Bangladesh vừa nhận thất bại nặng nề nhất sau ba năm. Nhìn lại toàn bộ hành trình FIFA ASEAN Cup, Bangladesh cũng để lại bản thành tích khó có chỗ cho sự biện hộ.

Họ thua Malaysia 0-3, thua Singapore 0-1 và cuối cùng là màn thảm bại 2-9 trước Indonesia. Ba trận, ba thất bại, chỉ ghi được 2 bàn và để lọt tới 13 lần, tức hiệu số bàn thắng bại -11.

Với một đội bóng vừa bị tiễn khỏi giải bằng những con số như vậy, bất kỳ hình ảnh nào bị cho là ăn chơi trong đêm thua trận cũng đủ trở thành chất xúc tác cho cơn giận của người hâm mộ.

Hãy chờ xem liệu ủy ban kỷ luật mà ông Babu nhắc đến có thực sự vào cuộc hay không, và hai cái tên Saad Uddin, Sohel Rana Jr sẽ phải giải thích thế nào trước những câu hỏi ngày một nhiều hơn từ truyền thông quê nhà.

The Daily Star
#cầu thủ Bangladesh #thảm bại Indonesia #hộp đêm #FIFA ASEAN Cup #bóng đá

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