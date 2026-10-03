Kỳ Asiad cuối cùng của ba nữ chiến binh điền kinh Việt Nam

TPO - Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Oanh đã dành nhiều năm trên đường chạy, đi qua bệnh tật, những quãng ngắt và cả những cuộc đua với giới hạn của chính mình. Asiad 20 tại Nagoya sẽ khép lại hành trình Á vận hội của cả ba với nhiều dấu ấn riêng.

Quách Thị Lan (thứ hai từ trái sang) cùng đồng đội giành HCĐ 4x400m hỗn hợp. Ảnh: B.L

Quách Thị Lan: Bộ huy chương đủ màu ở Asiad 20

Trong ba người, Quách Thị Lan sở hữu bảng thành tích Asiad nổi bật nhất. Cô giành HCB 400m tại Incheon năm 2014. Bốn năm sau, Lan đoạt HCB 400m rào ở Indonesia rồi được trao lại HCV, sau khi người về nhất bị tước thành tích vì doping. Cũng tại kỳ Đại hội đó, Lan cùng các đồng đội giành HCĐ tiếp sức 4x400m nữ.

Tấm HCĐ 4x400m hỗn hợp ở Asiad 20 hoàn thiện bộ sưu tập huy chương đủ vàng, bạc, đồng của cô. Đến nay, Lan là VĐV Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt dấu mốc này tại Đại hội.

Bộ huy chương ấy ghi lại hơn một thập kỷ Lan bền bỉ trở lại với những cuộc đua lớn. Cô từng vắng mặt sau án cấm thi đấu 18 tháng liên quan đến kết quả kiểm tra doping tại SEA Games 31, rồi trở lại đội tuyển năm 2024.

Tại Nagoya, Lan cùng Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc và về thứ 5 ở nội dung 4x400m nữ. Trước đó, Lan cũng được chọn vào đội hình 4x400m hỗn hợp và cùng các đồng đội giành HCĐ, phá kỷ lục quốc gia với thời gian 3 phút 14 giây 54.

Sau Asiad 20, cô xác nhận khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế. Vì thế, tấm huy chương ở nội dung hỗn hợp mang ý nghĩa của một lần trở lại và cũng là dấu ấn cuối cùng của Lan ở đấu trường châu lục.

Nguyễn Thị Hằng: Bền bỉ qua những mùa tiếp sức

Trong đội hình nội dung 4x400m nữ, Nguyễn Thị Hằng nhận gậy ở lượt thứ ba ở chung kết. Dưới trời mưa, cô bước vào đường chạy với đôi chân dán băng thể thao ở nhiều vị trí, nỗ lực hoàn thành phần thi trước khi trao gậy cho Nguyễn Thị Ngọc.

Đội Việt Nam không giành huy chương, nhưng cuộc đua ấy trở thành dấu mốc đặc biệt với Hằng khi cô xác nhận Asiad 20 là kỳ Đại hội cuối cùng của mình.

Nguyễn Thị Hằng thi đấu 4x400m nữ.

Sự bền bỉ của Hằng được thể hiện qua nhiều năm góp mặt trong các tổ tiếp sức của điền kinh Việt Nam. Ở nội dung này, thành tích được tạo nên từ sức lực của từng người, nhưng cũng từ sự tin cậy trong khoảnh khắc trao gậy và trách nhiệm với lượt chạy kế tiếp.

Hằng đã đi qua nhiều mùa giải cùng đồng đội, có mặt ở những cuộc đua châu lục và khu vực, trước khi khép lại hành trình Asiad bằng những vòng chạy dưới mưa. Cô chia tay đấu trường Á vận hội, để chuẩn bị cho đường chạy của riêng mình với những mục tiêu khác.

Nguyễn Thị Oanh: Cuộc đua riêng trên đường chạy dài

Nguyễn Thị Oanh chỉ tranh tài ở nội dung duy nhất 10.000m nữ và cán đích thứ sáu với thành tích 33 phút 44 giây 92. Sau kỳ Asiad thứ ba trong sự nghiệp, cô chia sẻ đây là lần cuối mình dự Đại hội, đồng thời hẹn người hâm mộ ở những giải đấu tiếp theo.

Mỗi lần Oanh trở lại đường chạy đều gợi nhắc đến quãng thời gian cô phải chống chọi với bệnh viêm cầu thận. Cuối năm 2014, khi sự nghiệp mới bắt đầu mở ra, Oanh được chẩn đoán mắc viêm cầu thận. Việc điều trị khiến cô phải tạm rời xa cường độ tập luyện và có lúc nghĩ rằng mình khó trở lại thể thao đỉnh cao.

Nguyễn Thị Oanh khép lại kỳ Asiad cuối. Ảnh: T.Đ

Gần hai năm kiên trì, cô trở lại đường đua và từng bước chinh phục những cự ly sở trường. Tại Asiad 2018, Oanh giành HCĐ 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 9 phút 43 giây 83, trở thành nữ VĐV Việt Nam đầu tiên chạy cự ly này dưới 10 phút ở Á vận hội. Bên cạnh đó, cô đã khẳng định vị thế "nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á" với 15 HCV SEA Games.