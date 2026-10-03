Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cựu ngôi sao đội tuyển Thái Lan chỉ trích HLV Hudson: Đá kiểu gì mà lên đến vòng cấm lại chuyền về

Đặng Lai

TPO - Thất bại bất ngờ 1-2 của đội tuyển Thái Lan trước Philippines ở lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026 đã thổi bùng làn sóng tranh luận gay gắt từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn xứ sở chùa vàng. Cựu tiền đạo đội tuyển nước này, Sarayuth Chaikamdee, đã lên tiếng mạnh mẽ.

830638408-1726475725248270-5981461004428978776-n.jpg
HLV Hudson đưa ra đội hình phụ khiến đội tuyển Thái Lan gặp trục trặc trước Philippines

Màn thể hiện bạc nhược cùng lối chơi thiếu ý tưởng của Voi chiến dưới thời HLV Anthony Hudson nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, thu hút sự chú ý đặc biệt từ các cựu danh thủ hàng đầu. Ngay sau trận thua Philippines, cựu tiền đạo lừng danh Sarayuth Chaikamdee đã công khai lên tiếng nhằm bày tỏ sự hoài nghi trước những toan tính chiến thuật của ban huấn luyện.

Anh không ngần ngại chỉ trích trực diện cách tổ chức tấn công bế tắc và thiếu sức sống của thế hệ đàn em. Anh bộc bạch nỗi thất vọng bằng một dòng trạng thái đầy thẳng thắn: "Chiến thuật kiểu gì mà bóng ra đến cánh, đã áp sát khu vực 1/3 cuối sân đối phương rồi lại chuyền ngược về? Vẫn cổ vũ các em nhé, nhưng thật sự hoang mang với ban huấn luyện!".

831532658-1408789110721914-6802983605533818807-n.jpg

Chia sẻ của cựu tiền đạo tuyển Thái Lan đánh trúng tâm lý của số đông khán giả theo dõi trận đấu. Việc các cầu thủ tấn công thường xuyên chần chừ, thiếu tính đột biến và liên tục đưa bóng an toàn về tuyến sau thay vì dứt điểm hay tạt bóng uy hiếp khung thành đối phương đã làm triệt tiêu hoàn toàn sự sắc bén vốn có của Voi chiến. Nó khiến họ từ tập thể hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam đã rơi xuống mặt đất bằng trận thua Philippines 1-2.

Tiếng nói của Sarayuth Chaikamdee mang sức nặng rất lớn nhờ bảng thành tích lẫy lừng trong quá khứ. Anh khoác áo đội tuyển quốc gia giai đoạn 2003-2008, đóng góp 26 pha lập công, từng là nhân tố chủ chốt đưa Thái Lan đoạt tấm Huy chương Vàng SEA Games 2003 tại Việt Nam kiêm danh hiệu Vua phá lưới, bên cạnh đó là chiếc cúp vô địch King's Cup danh giá.

20260726-072634-zgg921gn.jpg
Sarayuth Chaikamdee trong màu áo U23 Thái Lan thi đấu SEA Games 2003

Ở cấp độ CLB, anh từng 2 lần ẵm danh hiệu Vua phá lưới Thai League và đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ thứ nhì chạm mốc 100 bàn thắng tại giải đấu này, chỉ sau tượng đài Pipob On-Mo.

Những lời góp ý thẳng thắn từ một "sát thủ vòng cấm" kỳ cựu như Sarayuth chắc chắn là lời cảnh tỉnh đắt giá để HLV Anthony Hudson nhanh chóng chấn chỉnh lối chơi nếu không muốn đón nhận thêm kết quả đáng thất vọng tại trận chung kết với Indonesia vào ngày 5/10.

Xem thêm

#Thái Lan #HLV Hudson #Sarayuth Chaikamdee #đội tuyển #ASEAN Cup #Philippines

Cùng chuyên mục

Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia

Nhận định Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia, 17h00 ngày 3/10: Ngưỡng cửa lịch sử

TPO - Nhận định bóng đá Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia, chung kết hạng 2 FIFA ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hồng Kông Trung Quốc sở hữu lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng, trong khi Campuchia mang theo khát vọng tạo nên bất ngờ. Ai sẽ là đội chạm tay vào danh hiệu sau 90 phút đầy căng thẳng?

Lột xác hiệp 2, tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Pakistan 4-2

Lột xác hiệp 2, tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Pakistan 4-2

TPO - Phút bù giờ đầu tiên, Đình Bắc kiến tạo cho Minh Hoàng thoát xuống, sút chéo góc ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho tuyển Việt Nam. 3 bàn còn lại trong hiệp 2 ghi công Hai Long, Hoàng Đức và Đình Bắc. Đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng 3 là tuyển Malaysia.

Nguyễn Thị Tâm giành HCB Asiad 20, thiết lập cột mốc lịch sử cho boxing Việt Nam

Võ sỹ boxing Nguyễn Thị Tâm: 'Tôi đã hứa với bố sẽ trở lại'

TPO - Từng lo lắng sự nghiệp dang dở vì chấn thương dây chằng, nữ võ sỹ Nguyễn Thị Tâm đã kiên trì tập luyện để trở lại sàn đấu sau ba năm. Tấm HCB Asiad 20 là thành quả cô muốn dành tặng người cha đã mất, luôn mong con gái có ý chí và sự nghiệp vững vàng.

Châu Ngọc Tuyết Sang giành HCB cho thể thao Việt Nam ở môn thể thao 'độc lạ' tại Asiad 20

Châu Ngọc Tuyết Sang giành HCB cho thể thao Việt Nam ở môn thể thao 'độc lạ' tại Asiad 20

TPO - Vượt qua các đối thủ cả nam và nữ ở vòng ngoài, nữ võ sỹ Châu Ngọc Tuyết Sang giành quyền vào chung kết taekwondo hỗn hợp cá nhân thực tế ảo. Đáng tiếc, ở trận đấu cuối cùng, em gái nữ võ sỹ Châu Ngọc Tuyết Vân để thua đối thủ người Philippines Yape Gabriel Derick 0-2, nhận huy chương bạc.

Nhận định Việt Nam vs Pakistan, 16h00 ngày 2/10: Nhẹ nhàng vượt ải

Nhận định Việt Nam vs Pakistan, 16h00 ngày 2/10: Nhẹ nhàng vượt ải

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Pakistan, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần một chiến thắng vừa đủ là chắc chắn vào trận tranh hạng ba với Malaysia. Có lẽ trong bối cảnh hiện tại, thắng 1-0 hoặc 2-0 là đạt yêu cầu với đội.

Pakistan mơ mộng điều gì trước thử thách mang tên Việt Nam?

Pakistan mơ mộng điều gì trước thử thách mang tên Việt Nam?

TPO - Sau màn ngược dòng trước Philippines hôm 29/9, Pakistan có thêm lý do để tin rằng họ không cách quá xa những đội bóng được đánh giá cao hơn. Nhưng cuộc gặp Việt Nam sẽ là một phép thử khác, để đội bóng Nam Á biết niềm tin ấy có thể đưa họ đi tới đâu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe