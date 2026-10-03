Cựu ngôi sao đội tuyển Thái Lan chỉ trích HLV Hudson: Đá kiểu gì mà lên đến vòng cấm lại chuyền về

TPO - Thất bại bất ngờ 1-2 của đội tuyển Thái Lan trước Philippines ở lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026 đã thổi bùng làn sóng tranh luận gay gắt từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn xứ sở chùa vàng. Cựu tiền đạo đội tuyển nước này, Sarayuth Chaikamdee, đã lên tiếng mạnh mẽ.

HLV Hudson đưa ra đội hình phụ khiến đội tuyển Thái Lan gặp trục trặc trước Philippines

Màn thể hiện bạc nhược cùng lối chơi thiếu ý tưởng của Voi chiến dưới thời HLV Anthony Hudson nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, thu hút sự chú ý đặc biệt từ các cựu danh thủ hàng đầu. Ngay sau trận thua Philippines, cựu tiền đạo lừng danh Sarayuth Chaikamdee đã công khai lên tiếng nhằm bày tỏ sự hoài nghi trước những toan tính chiến thuật của ban huấn luyện.

Anh không ngần ngại chỉ trích trực diện cách tổ chức tấn công bế tắc và thiếu sức sống của thế hệ đàn em. Anh bộc bạch nỗi thất vọng bằng một dòng trạng thái đầy thẳng thắn: "Chiến thuật kiểu gì mà bóng ra đến cánh, đã áp sát khu vực 1/3 cuối sân đối phương rồi lại chuyền ngược về? Vẫn cổ vũ các em nhé, nhưng thật sự hoang mang với ban huấn luyện!".

Chia sẻ của cựu tiền đạo tuyển Thái Lan đánh trúng tâm lý của số đông khán giả theo dõi trận đấu. Việc các cầu thủ tấn công thường xuyên chần chừ, thiếu tính đột biến và liên tục đưa bóng an toàn về tuyến sau thay vì dứt điểm hay tạt bóng uy hiếp khung thành đối phương đã làm triệt tiêu hoàn toàn sự sắc bén vốn có của Voi chiến. Nó khiến họ từ tập thể hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam đã rơi xuống mặt đất bằng trận thua Philippines 1-2.

Tiếng nói của Sarayuth Chaikamdee mang sức nặng rất lớn nhờ bảng thành tích lẫy lừng trong quá khứ. Anh khoác áo đội tuyển quốc gia giai đoạn 2003-2008, đóng góp 26 pha lập công, từng là nhân tố chủ chốt đưa Thái Lan đoạt tấm Huy chương Vàng SEA Games 2003 tại Việt Nam kiêm danh hiệu Vua phá lưới, bên cạnh đó là chiếc cúp vô địch King's Cup danh giá.

Sarayuth Chaikamdee trong màu áo U23 Thái Lan thi đấu SEA Games 2003

Ở cấp độ CLB, anh từng 2 lần ẵm danh hiệu Vua phá lưới Thai League và đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ thứ nhì chạm mốc 100 bàn thắng tại giải đấu này, chỉ sau tượng đài Pipob On-Mo.

Những lời góp ý thẳng thắn từ một "sát thủ vòng cấm" kỳ cựu như Sarayuth chắc chắn là lời cảnh tỉnh đắt giá để HLV Anthony Hudson nhanh chóng chấn chỉnh lối chơi nếu không muốn đón nhận thêm kết quả đáng thất vọng tại trận chung kết với Indonesia vào ngày 5/10.