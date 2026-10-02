Lý giải nguyên nhân trọng tài bù giờ khó hiểu ở FIFA ASEAN Cup 2026: Do Indonesia tác động

TPO - Theo HLV John Herdman, chính nhờ ban huấn luyện đội tuyển Indonesia tác động lên các trọng tài mà đội chủ nhà đã được cộng thêm thời gian bù giờ, qua đó kịp ghi 2 bàn và giành vé dự chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Phút 90 trận tiếp đón Bangladesh ở lượt cuối bảng A FIFA ASEAN Cup, Indonesia đã nâng tỷ số lên 7-1 và chỉ cần thêm 1 bàn nữa để vượt mặt Malaysia giành vé vào chung kết. Đúng lúc này, tranh cãi nổ ra khi trọng tài bàn Ohashi Yusuke giơ bảng báo hiệu trận đấu chỉ có 2 phút bù giờ.

Ban huấn luyện cùng các cầu thủ chủ nhà lập tức vây lấy vị trọng tài người Nhật Bản để phản ứng gay gắt, cho rằng con số đó là quá ít khi hiệp 2 liên tục bị gián đoạn. Giữa lúc căng thẳng leo thang, Bangladesh bất ngờ ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-7, đẩy Indonesia vào thế buộc phải ghi thêm tới 2 bàn trong quãng thời gian ít ỏi còn lại.

Trước sức ép từ phía đội chủ nhà, đúng là trọng tài bàn Ohashi Yusuke đã sửa lại thời gian cộng thêm thành 7 phút. Việc thời gian đá bù nhiều hơn 2 phút là dễ hiểu vì trong trận, trọng tài đã phải xem VAR, bên cạnh đó là hai đội thường xuyên xuất hiện va chạm nhỏ trên sân.

HLV John Herdman lên tiếng giải thích về sự cố hy hữu: "Tôi không rõ họ nghĩ gì khi ban đầu chỉ cộng 2 phút, bởi ai trên sân cũng thấy đó là sai sót khi hiệp 2 có nhiều lần VAR can thiệp. Khi tôi gặng hỏi, trọng tài thứ tư thừa nhận sai sót và rất may là họ đã kịp sửa sai".

Nhưng có lẽ cách trọng tài sửa phút bù giờ từ 2 thành 7 và cách Indonesia ghi thêm 2 bàn để lấy vé chung kết từ tay Malaysia là điều gây tranh cãi. Nếu như ngay từ đầu, trọng tài giơ biển bù giờ là 7 phút thì câu chuyện sẽ không tạo ra nhiều tranh cãi đến thế.

HLV tuyển Indonesia nói thêm về quyết tâm ghi bàn của các học trò: "Ở buổi tập trước trận, tôi từng hỏi cả đội có thể ghi bao nhiêu bàn trong 30 giây, các cầu thủ đáp là ba bàn và tôi bảo 'không thể nào'. Thế nhưng rốt cuộc, chúng tôi đã ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng 37 giây cuối trận. Điều đó thực sự quá phi thường".

2 tình huống lập công đều từ các pha đánh biên. Phút 90+5, từ quả treo bóng của Calvin Verdonk bên cánh trái, Elkan Baggott nhả bóng thuận lợi để Kevin Diks đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 8-2. Chỉ hơn 1 phút sau, đến lượt Ole Romeny xử lý khéo léo sát đáy biên trái rồi căng ngang dọn cỗ cho Mitchell Baker ghi bàn bằng đầu gối, ấn định chiến thắng 9-2.

Bàn thắng này giúp Mitchell Baker khép lại ngày thi đấu thăng hoa với 5 pha lập công, và quan trọng nhất là Indonesia đã chính thức san bằng hiệu số bàn thắng bại với Malaysia nhưng vượt lên dẫn đầu nhờ ghi nhiều bàn hơn (11 so với 9).

HLV Herdman kết luận về cuộc so tài vừa qua: "Đây là một trận đấu điên rồ, rất ít khi tôi được chứng kiến. Nhìn từ các khán đài, nơi các CĐV luôn ủng hộ đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi chiến đấu và giành được thành quả này".