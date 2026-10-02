Nhận định Việt Nam vs Pakistan, 16h00 ngày 2/10: Nhẹ nhàng vượt ải

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Pakistan, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần một chiến thắng vừa đủ là chắc chắn vào trận tranh hạng ba với Malaysia. Có lẽ trong bối cảnh hiện tại, thắng 1-0 hoặc 2-0 là đạt yêu cầu với đội.

Đội tuyển Việt Nam mang theo rất nhiều kỳ vọng. Dù lực lượng chưa phải là mạnh nhất nhưng với vị thế đương kim vô địch Đông Nam Á, NHM vẫn chờ đợi vào những màn thể hiện ấn tượng.

Tuy nhiên, sau thất bại 0-2 trước đại kình địch Thái Lan ở lượt trận trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chính thức hết cơ hội tranh ngôi vô địch. Cánh cửa tiến vào chung kết khép lại, và nhiệm vụ khả dĩ nhất lúc này của những Chiến binh Sao vàng là buộc phải giành trọn vẹn 3 điểm để giành quyền góp mặt ở trận tranh hạng ba chung cuộc với Malaysia.

Sự chênh lệch về đẳng cấp là điều có thể dễ dàng nhận thấy khi Việt Nam đang xếp trên đối thủ đến 99 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trình độ của tuyển Pakistan bị đánh giá là chỉ ngang ngửa những Campuchia hay Myanmar. Do vậy, chỉ cần thi đấu đúng thực lực, Việt Nam có thể thắng cách biệt đội tuyển này. Thậm chí nếu vào phom, đội có thể thắng đậm 4-0 hay 5-0.

Ở phần sân đối diện, Pakistan đến giải đấu tại Indonesia với tư cách là một đội tuyển khách mời. Họ chỉ đang ngụp lặn ở vị trí thứ 198 thế giới, đương nhiên bị đánh giá là một trong những đội lót đường tại giải.

Nhưng thực tế trên sân lại đang chứng minh một câu chuyện khác. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nolberto Solano, cựu tiền vệ từng rất nổi tiếng ở Ngoại hạng Anh, Pakistan đã cho thấy họ không dễ bị bắt nạt. Việc họ kiên cường giành được 1 điểm quý giá trong trận hòa 2-2 với Philippines đã thắp lên tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng rõ ràng về khả năng cạnh tranh.

Đại diện Nam Á hoàn toàn có quyền mơ về một cú sốc tiếp theo nếu họ triển khai thành công lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu. Vì về lý thuyết, họ vẫn còn hy vọng lấy vé tranh hạng ba của Việt Nam.

Quỹ đạo của hai đội đang có những chiều hướng tương đối trái ngược trước thềm giải đấu. Việt Nam bùng nổ trước giải nhưng đã “khựng lại” bằng trận thua Thái Lan 0-2 để chấm dứt mạch bất bại.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan phơi bày nhiều điểm hạn chế. Dù luôn cố gắng kiểm soát thế trận, song sự thiếu sắc bén ở 1/3 cuối sân và những lỗ hổng trong khâu chuyển đổi trạng thái phòng ngự đã khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá đắt. Áp lực lúc này không chỉ đến từ kết quả trên bảng xếp hạng mà còn từ người hâm mộ quê nhà, những người đang khao khát được nhìn thấy một lối chơi khởi sắc, mạch lạc và có sức sống hơn từ nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Trong khi đó, Pakistan đang có chuỗi trận thi đấu đầy tích cực. Họ từng có mạch 3 trận thắng liên tiếp cùng thành tích giữ sạch lưới trong các loạt giao hữu quốc tế hồi tháng 6/2026, tiêu biểu là các chiến thắng 3-0 trước Maldives hay hai lần đả bại Afghanistan với tỷ số 2-0. Sau đó, đội tuyển này cầm chân thành công Philippines (hòa 2-2). Đá 5 trận chỉ thua 1, dù sao đây vẫn là thành tích tốt với một đội tuyển thuộc nhóm yếu như Pakistan.

Về lịch sử đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, hai đội chưa có nhiều cơ hội chạm trán nhau khiến trận đấu sắp tới càng thêm phần khó đoán. Lần gặp gỡ đáng chú ý nhất giữa nền bóng đá là ở cấp độ U23 tại kỳ Asiad 2018, nơi Việt Nam đã dễ dàng vượt qua Pakistan với tỷ số thuyết phục 3-0. Dù dữ kiện này không phản ánh hoàn toàn tương quan hiện tại của ĐTQG hai nước sau 8 năm, nhưng nó vẫn là một sự khích lệ lớn về mặt tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam.

Williams Minh Hoàng và Đình Bắc sẽ cùng sát cánh trên hàng công?

HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với bài toán nhân sự thực sự hóc búa, đặc biệt là ở mặt trận tấn công. Điểm vắng mặt đáng tiếc nhất chính là tiền đạo chủ lực Xuân Son - người đã không thể góp mặt do dính chấn thương. Sự thiếu vắng này để lại một khoảng trống khổng lồ nơi tuyến đầu, khiến khả năng càn lướt và dứt điểm của tuyển Việt Nam bị suy giảm nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, thông tin Gia Hưng trở về nước cũng khiến HLV Kim Sang-sik mất lựa chọn. Hôm nay, khung gỗ nhiều khả năng sẽ được giao phó cho Trung Kiên, và hệ thống phòng ngự có Xuân Mạnh, Việt Anh... Ở tuyến giữa, Hoàng Đức cùng Thành Long sẽ gánh vác nhiệm vụ sáng tạo và tiếp đạn cho những mũi nhọn như Đình Bắc hay Williams Minh Hoàng...

Pakistan dường như đang sở hữu những quân bài sung mãn nhất. Sơ đồ quen thuộc của HLV Nolberto Solano nhiều khả năng vẫn sẽ được vận hành bởi thủ thành Yousuf Butt, cùng bộ ba trung vệ rắn rỏi Ullah, Iqbal và Suliman.

Ở tuyến giữa, Alamgir Ghazi đóng vai trò là một "máy quét" không mệt mỏi, chia cắt các đường lên bóng của đối phương. Trên hàng công, niềm hy vọng sẽ được đặt vào tốc độ của Shayak Dost và khả năng chớp thời cơ của Kaleemullah Khan. Với sức mạnh thể hình, Pakistan chắc chắn sẽ tích cực sử dụng các pha bóng bổng, bóng chết nhằm khoét sâu vào hàng thủ Việt Nam.