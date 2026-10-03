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Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 3/10: Cầu mây nữ tranh vàng, Bạc Thị Khiêm săn huy chương

Trọng Đạt

TPO - Trong khi thi đấu áp chót tại Asiad 20, đội cầu mây bốn người nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết, còn Bạc Thị Khiêm bước vào hạng cân trên 67kg môn taekwondo.

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Cầu mây bốn người nữ sẽ đấu chung kết với Thái Lan. Ảnh: B.L

Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu áp chót Asiad 20 với 2 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, tạm đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp. Cầu mây nữ và taekwondo là hai điểm nhấn đáng chú ý trong hành trình tìm thêm huy chương ngày 3/10.

Theo lịch của Ủy ban Olympic Nhật Bản, vòng cuối môn golf bắt đầu lúc 6h30 giờ Nhật Bản, tức 4h30 giờ Việt Nam. Các nội dung chung kết cầu mây bốn người và những hạng cân taekwondo khởi tranh từ 9h giờ Nhật Bản, tương đương 7h giờ Việt Nam. Nhật Bản nhanh hơn Việt Nam hai tiếng.

Hy vọng HCV rõ nhất của Việt Nam nằm ở nội dung cầu mây bốn người nữ. Đội tuyển đã thắng chủ nhà Nhật Bản 2-0 (15-8, 15-10) ở bán kết để giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan. Tại vòng bảng, các cô gái Việt Nam cũng từng vượt qua đối thủ này với tỷ số 2-0 (17-14, 15-12). Đây là cơ sở để đội tự tin, dù trận chung kết được dự báo sẽ rất căng thẳng.

Taekwondo bước vào ngày thi đấu cuối với các hạng cân nam 68kg, nam trên 80kg, nữ 57kg và nữ trên 67kg. Bạc Thị Khiêm tranh tài ở hạng trên 67kg nữ; võ sĩ này từng giành HCĐ tại một kỳ ASIAD, HCV giải vô địch châu Á 2024 và HCV SEA Games 33. Trần Hồ Nhân Văn góp mặt ở hạng trên 80kg nam. Trước đó, Châu Ngọc Tuyết Sang đã giành HCB taekwondo thực tế ảo trong ngày 2/10.

Golf cũng khép lại bằng vòng đấu cuối, nhưng khả năng tranh huy chương của Việt Nam không lớn. Sau vòng ba, Nguyễn Anh Minh đứng T19 với tổng điểm -1, còn đội nam xếp thứ 11. Đội nữ Việt Nam đã dừng bước sau khi không vượt qua vòng cắt loại.

Đội bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu trận phân hạng 9 lúc 17h giờ Việt Nam, sau khi thắng Indonesia 3-1 ở trận phân hạng 9-12 hôm 2/10. Đội đã hết cơ hội tranh huy chương. Trong ngày áp chót, lịch Asiad còn có nhiều trận chung kết ở các môn vật, judo, bắn cung, bóng chuyền và bóng đá nam. chung kết bóng đá nam dự kiến bắt đầu lúc 17h30 giờ Việt Nam.

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#Asiad 20 #cầu mây nữ #taekwondo #huy chương #lịch thi đấu #bóng chuyền #golf

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