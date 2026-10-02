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Đội tuyển Việt Nam sẽ tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 khi nào?

Đặng Lai

TPO - Vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với 4 tấm vé dành cho 4 đại diện xuất sắc nhất: Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Ngày 5/10 tới, nhà vô địch của giải sẽ xuất hiện sau trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia.

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Chủ nhà Indonesia thể hiện vị thế ứng viên hàng đầu với phong độ thuyết phục. Họ tận dụng triệt để lợi thế sân nhà Bung Karno cùng dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng ngày càng gắn kết để về đích với vị trí nhất bảng A. Trừ trận hòa thiếu thuyết phục trước Malaysia thì 2 thử thách còn lại trước Bangladesh và Singapore, đội tuyển này đều kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi bằng khả năng duy trì cự ly đội hình kỷ luật và hiệu suất ghi bàn ổn định.

Indonesia đang trở thành một cỗ máy tấn công vũ bão với trung bình gần 4 bàn thắng/trận, trong đó có chiến thắng 9-2 trước Bangladesh để lấy vé chung kết ngay trước mũi Malaysia.

Một hình ảnh thuyết phục khác là Malaysia. So với chiến dịch ASEAN Cup 2026, Bầy hổ đã “thu nạp” nhiều nhân tố chất lượng. Những cái tên như Cools, Bergson, Aiman, Tierney… đang lột xác tập thể này. Họ thi đấu ngang ngửa với một Indonesia mạnh hơn, thậm chí nhiều khoảnh khắc còn lấn lướt. Họ cũng vùi dập Singapore 6-0 để thiết lập nên thắng lợi đậm nhất trước đội tuyển hàng xóm. Điều khiến Malaysia còn thiếu có chăng là may mắn. Bầy hổ đã không thể đọ chỉ số phụ với Indonesia, chấp nhận mất tấm vé tranh chức vô địch.

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Tại bảng B, đội tuyển đứng ở ngôi nhất bảng là Thái Lan. Dù không phô trương sức mạnh bằng những tỷ số áp đảo, song Voi chiến vẫn có được điều mình cần là tấm vé vào tranh ngai vàng. Ngay cả có thua trận cuối, Thái Lan vẫn không phải quá lo lắng vì điều họ cần trước tiên là bảo toàn thể lực cho đội hình chính, hướng tới trận quyết chiến với Indonesia.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng bỏ túi 6 điểm như Thái Lan nhưng để lại nhiều âu lo xen lẫn kỳ vọng. Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik trải qua vòng bảng đầy nhọc nhằn, lộ rõ vấn đề về khả năng kết nối tuyến giữa và sự tập trung nơi hàng thủ.

Dẫu vậy, tinh thần chiến đấu cùng chiều sâu đội hình là điểm sáng lớn. Màn ngược dòng 4-2 trước Pakistan, với dấu ấn rực sáng từ những nhân tố trẻ như Đình Bắc hay Williams Minh Hoàng, cho thấy bản lĩnh vượt khó và sức sống mãnh liệt của "Những chiến binh sao vàng" mỗi khi bị dồn vào chân tường.

Ngày 5/10 tới, cả 4 đội tuyển này sẽ so tài cao thấp trong 2 trận đấu khép lại FIFA ASEAN Cup 2026. Việt Nam gặp Malaysia ở trận tranh ngai vàng trong khi Thái Lan đấu Indonesia ở chung kết. Các cặp đấu này hứa hẹn sẽ nảy lửa, định hình lại cán cân của 4 thế lực hàng đầu khu vực.

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#Việt Nam vs Malaysia #Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc

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