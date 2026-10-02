Thái Lan nhận thất bại đầu tiên ở FIFA ASEAN Cup

TPO - Thầy trò HLV Anthony Hudson thua Philippines 1-2 nhưng kết quả không ảnh hưởng đến tấm vé vào chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup của "Voi chiến".

HLV Hudson thay đổi 7 vị trí đá chính so với trận đại chiến Việt Nam. Chanathip, Supachai, Sarach, Bihr và Mickelson được cho nghỉ ngơi để sẵn sàng thể lực đối đầu Indonesia. HLV Hudson trao cơ hội cho Supachok, Teerapat, Iklas, Soonsup-Bell và loạt vị trí dự bị khác. Đó là một phần nguyên nhân khiến Thái Lan nhận thất bại trước Philippines.

Trận đấu giữa Thái Lan và Philippines bị hoãn một tiếng vì cơn mưa nặng hạt. Mặt sân lầy lội đã làm giảm chất lượng trận đấu, khiến cầu thủ 2 đội không tự tin thực hiện các đường chuyền sệt và phối hợp bóng ngắn.

Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 3 khi Philippines mở tỷ số. Martin Kristensen băng lên từ tuyến 2 và thực hiện cú sút chìm đánh bại thủ môn Thái Lan. Sau bàn thua, Thái Lan nỗ lực tạo sức ép tấn công nhưng điều kiện sân bãi không tốt đã kìm hãm thầy trò HLV Hudson.

Hai đội tuyển buộc sử dụng nhiều đường bóng bổng để triển khai tấn công nhanh nhất. Cầu thủ Philippines có nền tảng thể lực và sức mạnh tốt, do đó yêu thích thế trận này hơn.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan đẩy nhanh tốc độ tấn công và tìm được bàn gỡ ở phút 55. Từ đường chuyền tinh tế của Seksan, Sanron thoát xuống bên cánh phải rồi tung cú sút xa đẹp mắt để khiến Philippines bó tay, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Supachok gây thất vọng khi được đá chính.

Từ bàn thắng giải tỏa tâm lý, đại diện xứ chùa Vàng kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép trong vòng cấm Philippines. Tuy nhiên, các cầu thủ Philippines vẫn phòng ngự kỷ luật và kiên nhẫn chực chờ thời cơ phản công.

Thái Lan lại chịu cú sốc ở phút 68 khi Andre Leipold có pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi căng ngang chuẩn xác để Kristensen băng vào dứt điểm hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-1. Những phút còn lại, Thái Lan dồn toàn lực tràn lên tấn công. HLV Hudson tung Chanathip vào sân với ý đồ gỡ lại ít nhất trận hòa nhưng "Voi chiến" bất lực.

Thái Lan không quá buồn sau thất bại này, vì trận thua chỉ mang tính chất thủ tục. Ngược lại, các cầu thủ Philippines ăn mừng cảm xúc vì đánh bại Thái Lan và giành trọn vẹn 3 điểm đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup. Chiến thắng hôm nay không giúp Philippines giành vé vào chơi trận hạng ba, song đây là động lực tinh thần to lớn để "The Azkals" hướng đến các sân chơi tiếp theo ở khu vực.

Philippines thua đáng tiếc trước Việt Nam và thắng Thái Lan. Đây là bước tiến lớn của "The Azkals" khi họ bổ sung nguồn cầu thủ mới từ các nhân tố có gốc gác Philippines và nhập tịch.

Với Thái Lan, HLV Hudson có 3 ngày để chuẩn bị cho trận chung kết với Indonesia. Màn trình diễn của Thái Lan trước Philippines cho thấy "Voi chiến" đang phụ thuộc nhiều vào các cá nhân xuất sắc như Sarach, Chanathip, Mickelson.