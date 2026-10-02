Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thái Lan nhận thất bại đầu tiên ở FIFA ASEAN Cup

Hương Ly

TPO - Thầy trò HLV Anthony Hudson thua Philippines 1-2 nhưng kết quả không ảnh hưởng đến tấm vé vào chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup của "Voi chiến".

thailand-v-philippines-fifa-asean-cup-division-1-group-b.jpg

HLV Hudson thay đổi 7 vị trí đá chính so với trận đại chiến Việt Nam. Chanathip, Supachai, Sarach, Bihr và Mickelson được cho nghỉ ngơi để sẵn sàng thể lực đối đầu Indonesia. HLV Hudson trao cơ hội cho Supachok, Teerapat, Iklas, Soonsup-Bell và loạt vị trí dự bị khác. Đó là một phần nguyên nhân khiến Thái Lan nhận thất bại trước Philippines.

Trận đấu giữa Thái Lan và Philippines bị hoãn một tiếng vì cơn mưa nặng hạt. Mặt sân lầy lội đã làm giảm chất lượng trận đấu, khiến cầu thủ 2 đội không tự tin thực hiện các đường chuyền sệt và phối hợp bóng ngắn.

Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 3 khi Philippines mở tỷ số. Martin Kristensen băng lên từ tuyến 2 và thực hiện cú sút chìm đánh bại thủ môn Thái Lan. Sau bàn thua, Thái Lan nỗ lực tạo sức ép tấn công nhưng điều kiện sân bãi không tốt đã kìm hãm thầy trò HLV Hudson.

Hai đội tuyển buộc sử dụng nhiều đường bóng bổng để triển khai tấn công nhanh nhất. Cầu thủ Philippines có nền tảng thể lực và sức mạnh tốt, do đó yêu thích thế trận này hơn.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan đẩy nhanh tốc độ tấn công và tìm được bàn gỡ ở phút 55. Từ đường chuyền tinh tế của Seksan, Sanron thoát xuống bên cánh phải rồi tung cú sút xa đẹp mắt để khiến Philippines bó tay, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

thailand-v-philippines-fifa-asean-cup-division-1-group-b-3549.jpg
Supachok gây thất vọng khi được đá chính.

Từ bàn thắng giải tỏa tâm lý, đại diện xứ chùa Vàng kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép trong vòng cấm Philippines. Tuy nhiên, các cầu thủ Philippines vẫn phòng ngự kỷ luật và kiên nhẫn chực chờ thời cơ phản công.

Thái Lan lại chịu cú sốc ở phút 68 khi Andre Leipold có pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi căng ngang chuẩn xác để Kristensen băng vào dứt điểm hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-1. Những phút còn lại, Thái Lan dồn toàn lực tràn lên tấn công. HLV Hudson tung Chanathip vào sân với ý đồ gỡ lại ít nhất trận hòa nhưng "Voi chiến" bất lực.

Thái Lan không quá buồn sau thất bại này, vì trận thua chỉ mang tính chất thủ tục. Ngược lại, các cầu thủ Philippines ăn mừng cảm xúc vì đánh bại Thái Lan và giành trọn vẹn 3 điểm đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup. Chiến thắng hôm nay không giúp Philippines giành vé vào chơi trận hạng ba, song đây là động lực tinh thần to lớn để "The Azkals" hướng đến các sân chơi tiếp theo ở khu vực.

Philippines thua đáng tiếc trước Việt Nam và thắng Thái Lan. Đây là bước tiến lớn của "The Azkals" khi họ bổ sung nguồn cầu thủ mới từ các nhân tố có gốc gác Philippines và nhập tịch.

Với Thái Lan, HLV Hudson có 3 ngày để chuẩn bị cho trận chung kết với Indonesia. Màn trình diễn của Thái Lan trước Philippines cho thấy "Voi chiến" đang phụ thuộc nhiều vào các cá nhân xuất sắc như Sarach, Chanathip, Mickelson.

Xem thêm

#Thái Lan #FIFA ASEAN Cup #Philippines #bóng đá #đội tuyển #HLV Hudson #kết quả #highlight Thái Lan 1-2 Philippines #kết quả Thái Lan 1-2 Philippines

Cùng chuyên mục

Lột xác hiệp 2, tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Pakistan 4-2

Lột xác hiệp 2, tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Pakistan 4-2

TPO - Phút bù giờ đầu tiên, Đình Bắc kiến tạo cho Minh Hoàng thoát xuống, sút chéo góc ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho tuyển Việt Nam. 3 bàn còn lại trong hiệp 2 ghi công Hai Long, Hoàng Đức và Đình Bắc. Đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng 3 là tuyển Malaysia.

Nguyễn Thị Tâm giành HCB Asiad 20, thiết lập cột mốc lịch sử cho boxing Việt Nam

Võ sỹ boxing Nguyễn Thị Tâm: 'Tôi đã hứa với bố sẽ trở lại'

TPO - Từng lo lắng sự nghiệp dang dở vì chấn thương dây chằng, nữ võ sỹ Nguyễn Thị Tâm đã kiên trì tập luyện để trở lại sàn đấu sau ba năm. Tấm HCB Asiad 20 là thành quả cô muốn dành tặng người cha đã mất, luôn mong con gái có ý chí và sự nghiệp vững vàng.

Nhận định Việt Nam vs Pakistan, 16h00 ngày 2/10: Nhẹ nhàng vượt ải

Nhận định Việt Nam vs Pakistan, 16h00 ngày 2/10: Nhẹ nhàng vượt ải

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Pakistan, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần một chiến thắng vừa đủ là chắc chắn vào trận tranh hạng ba với Malaysia. Có lẽ trong bối cảnh hiện tại, thắng 1-0 hoặc 2-0 là đạt yêu cầu với đội.

Pakistan mơ mộng điều gì trước thử thách mang tên Việt Nam?

Pakistan mơ mộng điều gì trước thử thách mang tên Việt Nam?

TPO - Sau màn ngược dòng trước Philippines hôm 29/9, Pakistan có thêm lý do để tin rằng họ không cách quá xa những đội bóng được đánh giá cao hơn. Nhưng cuộc gặp Việt Nam sẽ là một phép thử khác, để đội bóng Nam Á biết niềm tin ấy có thể đưa họ đi tới đâu.

Messi mua xong đội Hạng Nhì Tây Ban Nha, chuẩn bị ‘tái đấu’ Ronaldo

Messi mua xong đội Hạng Nhì Tây Ban Nha, chuẩn bị ‘tái đấu’ Ronaldo

TPO - Lionel Messi vừa hoàn tất thương vụ thâu tóm CD Eldense, đội bóng đang thi đấu tại giải Hạng Nhì Tây Ban Nha. Bước đi này không chỉ mở ra chương mới trong sự nghiệp kinh doanh của El Pulga mà còn chính thức tái khởi động cuộc đối đầu kinh điển giữa anh và Cristiano Ronaldo, trên một “chiến trường” mới.

Wirtz và Bischof

Jurgen Klopp có chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức

TPO - Tuyển Đức đã có câu trả lời mạnh mẽ sau khởi đầu không như kỳ vọng dưới thời Jurgen Klopp. Chiến thắng 2-0 trước Serbia tại Munich giúp Die Mannschaft giải tỏa sức ép và mở ra những tín hiệu lạc quan cho chặng đường phía trước.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe