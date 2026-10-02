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Tuyển Việt Nam vụn vỡ đội hình vì 'bão chấn thương'

Hương Ly

TPO - Sau trận thắng Pakistan 4-2, tuyển Việt Nam gặp thêm tổn thất khi Đỗ Hoàng Hên và Bùi Hoàng Việt Anh dính chấn thương.

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Hoàng Hên chấn thương và tự xin thay người. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Hoàng Hên dính chấn thương và ra dấu xin thay người từ phút 55. HLV Kim Sang-sik thất vọng và buộc tung Lê Phạm Thành Long vào sân để thế chỗ Hoàng Hên. Sau đó, ông Kim nhận thêm tin dữ vì Bùi Hoàng Việt Anh tự chấn thương và cũng ra dấu xin thay người gấp.

Việt Anh rời sân với những bước đi tập tễnh và ôm đùi sâu. Dấu hiệu chấn thương của Việt Anh giống hệt Xuân Son - trước đó cũng ôm đùi sau và đi tập tễnh. Sau đó, kết quả kiểm tra chấn thương xác định Xuân Son bị chấn thương gân khoeo và cần 4-6 tuần để hồi phục. Xuân Son phải ngậm ngùi nói lời chia tay đội tuyển chỉ sau một trận ở FIFA ASEAN Cup.

"Bão chấn thương" làm khổ Việt Nam từ trước và trong giải đấu FIFA ASEAN Cup. HLV Kim không có Thành Chung và Quang Hải từ đầu. Sau đó, đến lượt Xuân Son chấn thương trước đại chiến Thái Lan. Hoàng Hên và Việt Anh chỉ có 3 ngày để hồi phục chấn thương, sẵn sàng cho trận tranh hạng ba với Malaysia.

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Thầy trò HLV Kim vượt qua khó khăn để thắng ngược Pakistan. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Cho đến trận cuối ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup, Hoàng Đức chưa lấy lại 100% thể lực. Tài Lộc, Đình Bắc và nhiều trụ cột của đội tuyển lộ rõ dấu hiệu xuống thể lực sau quãng thời gian cày ải liên tục tại ASEAN Cup đến giải đấu mới nhất. Chưa kể, tiền đạo Gia Hưng tạm thời chia tay đội tuyển vì việc cá nhân và có thể không hội quân trở lại.

Chưa bao giờ HLV Kim gặp thách thức trong việc xoay tua nhân sự cho đội tuyển như vậy. Đội hình Việt Nam khi đối đầu Philippines, Thái Lan và Pakistan thay đổi liên tục, dẫn đến màn trình diễn không ổn định. Trước Pakistan, Việt Nam chơi bất ổn trong 45 phút của hiệp một, phải nhận bàn thua trước.

Sang hiệp 2, khi các trụ cột như Hoàng Đức, Hai Long, Williams Minh Hoàng tìm thấy sự ăn ý với nhau, lối chơi của Việt Nam khởi sắc hơn hẳn. Thành Long, Đình Bắc vào sân giúp thế trận của "Các chiến binh sao vàng" được cải thiện rõ. Cuối cùng, thầy trò HLV Kim thắng Pakistan 4-2 và giành quyền vào chơi ở trận tranh hạng ba.

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