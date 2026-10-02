Xem trực tiếp FIFA ASEAN Cup Việt Nam vs Pakistan trên kênh nào, ở đâu?

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup với mục tiêu phải giành ít nhất một điểm. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các nền tảng FPT Play, TV360 và MyTV.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam đối đầu Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10. Về bản quyền phát sóng, FPT Play cùng TV360, MyTV là các đơn vị truyền hình trực tiếp toàn bộ các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận Việt Nam - Pakistan trên nền tảng FPT Play, TV360, MyTV thông qua ứng dụng trên điện thoại, Smart TV, máy tính hoặc Play Box.

Sau trận thua Thái Lan, thầy trò HLV Kim không còn cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nhiều mục tiêu để chinh phục ở hành trình còn lại tại giải đấu. Trước mắt, chúng ta phải thắng hoặc hòa Pakistan để có suất nhì bảng, tiến vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup.

Mục tiêu của Việt Nam là chơi trọn vẹn 2 trận còn lại và hướng đến chiến thắng để tích lũy điểm số trên BXH FIFA. Từng trận đấu ở FIFA ASEAN Cup được tính hệ số I=10, tương đương trận giao hữu trong lịch trình FIFA Days và cao hơn nhiều so với khi thi đấu tại ASEAN Cup 2026. Do đó, chúng ta phải nỗ lực thắng và cải thiện vị trí so với hiện tại (99).

Bên cạnh đó, Việt Nam cần vực dậy tinh thần để chơi tốt trước Pakistan, sau đó là trận tranh hạng ba để mang lại niềm vui cho CĐV. Số đông người hâm mộ Việt Nam thông cảm cho thầy trò HLV Kim vì trận đấu thiếu may mắn trước Thái Lan. Nhưng tất cả sẽ khó chấp nhận nếu Hoàng Đức và các đồng đội không giành kết quả tốt trước Pakistan.

Hãy cùng chờ đợi chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Kim ở trận đấu đêm nay.