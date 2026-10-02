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HLV Kim Sang-sik: 'Đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trước Pakistan là do thời tiết nóng'

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Việt Nam đã khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng màn ngược dòng kịch tính với tỷ số 4-2 trước Pakistan. Dù giành trọn 3 điểm, màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn chưa thật sự thuyết phục. Chính nhà cầm quân Hàn Quốc đã thừa nhận điều này.

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ảnh: Hữu Phạm

45 phút đầu tiên, đội tuyển Việt Nam thể hiện màn trình diễn nghèo nàn bậc nhất trong 2 năm qua dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc. Sự tái xuất của Hoàng Đức bên cạnh Hoàng Hên ở tuyến giữa tiếp tục bế tắc, trong khi bộ ba tấn công Tài Lộc, Williams Minh Hoàng và Hai Long hoàn toàn mất liên lạc.

Lối chơi rời rạc, thiếu ý tưởng cùng sai lầm cá nhân đã khiến đội nhà trả giá ở phút 31. Pha phối hợp thiếu ăn ý giữa Hoàng Hên và trung vệ Lê Ngọc Bảo tạo cơ hội để Mohib Ullah cướp bóng, đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik và mở tỷ số cho Pakistan.

Lý giải về màn khởi đầu chệch choạc, HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau trận: "Thời tiết hôm nay rất nóng. Có lẽ vì điều đó mà sự tập trung của cầu thủ khi nhập cuộc bị ảnh hưởng. Và chúng tôi đã thủng lưới trước. Sang hiệp hai, chúng tôi thực hiện một số thay đổi. Các cầu thủ mới vào sân đã thi đấu tốt. Họ giúp đội tuyển đạt được kết quả tốt nhất".

Đúng như HLV Kim Sang-sik chia sẻ, sự xuất hiện của Đình Bắc và Tuấn Tài giúp đội tuyển lập tức trở lại với lối chơi uyển chuyển vốn có. Và đội tuyển Việt Nam chỉ mất 5 phút đã tìm bàn gỡ. Phút 50, Tuấn Tài chọc khe tinh tế để Hai Long phá bẫy việt vị, xử lý kỹ thuật trước khi gỡ hòa 1-1. Chỉ 8 phút sau, Đình Bắc thu hút hàng thủ đối phương rồi nhả bóng tuyến hai cho Hoàng Đức sút nối hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.

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Hai Long là người gỡ hòa, mở ra màn ngược dòng của đội tuyển Việt Nam

Đánh giá về các học trò, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: "Tôi hài lòng với những thay đổi ở hiệp hai và kết quả chung cuộc. Đình Bắc vào sân đã mang lại nguồn năng lượng tích cực và tác động tốt".

Ông cũng nhận định về đối thủ sắp tới ở trận tranh hạng 3. “So với tập thể mà đội tuyển chúng tôi từng đối đầu ở ASEAN Cup, họ đã thay đổi khá nhiều. Nhưng điều đó không quan trọng, Việt Nam sẽ chỉ tập trung vào những gì mình cần chuẩn bị cho trận đấu tới.

Đội tuyển chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu này như một trận chung kết. Chúng tôi chỉ có 2 ngày nghỉ. Điều đó khá khó khăn đối với các cầu thủ, cộng thêm thời tiết rất nóng. Vì vậy, việc các đội tuyển có cầu thủ gặp vấn đề chấn thương là điều có thể xảy ra. Đội tuyển sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng của các cầu thủ và xem xét thể trạng của họ. Đồng thời, tôi cũng muốn trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều ở giải lần này".

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#Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc

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