Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia, 17h00 ngày 3/10: Ngưỡng cửa lịch sử

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia, chung kết hạng 2 FIFA ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hồng Kông Trung Quốc sở hữu lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng, trong khi Campuchia mang theo khát vọng tạo nên bất ngờ. Ai sẽ là đội chạm tay vào danh hiệu sau 90 phút đầy căng thẳng?

gemini-generated-image-cs9qltcs9qltcs9q.png

Nhận định Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia

Hồng Kông Trung Quốc bước vào trận đấu với Campuchia với sự tự tin rất lớn. Sau hai lượt trận, đội tuyển này này toàn thắng và chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Ngay ở trận ra quân, Hồng Kông đã thể hiện sức mạnh khi đánh bại Lào với tỷ số 4-0. Đến trận tiếp theo gặp Brunei, Hồng Kông tiếp tục giành chiến thắng 2-0.

Một trong những lợi thế lớn nhất của Hồng Kông Trung Quốc trong trận chung kết là họ được thi đấu trên sân nhà Kai Tak Sports Park. Nếu tạo được sức ép ngay từ đầu, đội chủ nhà có thể khiến Campuchia phải lùi sâu và dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ phòng ngự.

Đối với những trận chung kết hoặc trận tranh danh hiệu, yếu tố tâm lý thường đóng vai trò quan trọng. Hồng Kông Trung Quốc có thể bước vào cuộc đối đầu với tâm thế thoải mái hơn khi đã toàn thắng hai trận trước đó. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cũng đồng nghĩa với áp lực. Khán giả chắc chắn chờ đợi đội bóng của mình tiếp tục duy trì màn trình diễn tích cực. Nếu không thể sớm tạo ra khác biệt, áp lực có thể xuất hiện, đặc biệt khi Campuchia càng chơi càng tự tin.

Campuchia không có hành trình thuận lợi như đối thủ. Sau hai trận, đội bóng này giành 4 điểm với một chiến thắng và một trận hòa. Ở trận đầu tiên, Campuchia vượt qua Myanmar với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng được ghi vào những phút cuối. Sau đó, Campuchia vất vả có được kết quả hòa 2-2 trước Timor-Leste. Kết quả này khiến họ không thể duy trì thành tích toàn thắng, nhưng vẫn đủ để đưa đội bóng vào trận đấu quyết định.

Một trong những điểm đáng chờ đợi nhất là cuộc chiến ở tuyến giữa. Hồng Kông Trung Quốc nhiều khả năng muốn kiểm soát bóng và sử dụng những đường chuyền để kéo giãn hệ thống phòng ngự của Campuchia. Khi đối thủ lùi thấp, các cầu thủ chủ nhà sẽ phải tìm cách tạo ra khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ. Trong khi đó, Campuchia có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Đội bóng này không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều nếu có thể duy trì đội hình chặt chẽ và chờ thời điểm chuyển trạng thái.

Xét trên những gì hai đội đã thể hiện, Hồng Kông Trung Quốc đang có nhiều yếu tố thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn. Họ toàn thắng ở vòng bảng, chưa thủng lưới, ghi 6 bàn và được thi đấu trên sân nhà. Campuchia sở hữu khả năng ghi bàn đáng chú ý và từng đánh bại chính Hồng Kông Trung Quốc cách đây không lâu. Vì vậy, đội khách vẫn có thể tạo ra những thời điểm khiến chủ nhà gặp khó khăn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia

Phong độ của Hồng Kông Trung Quốc trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Hồng Kông Trung Quốc trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Campuchia trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Campuchia trong 5 trận đấu gần nhất.
Thành tích đối đầu giữa Hồng Kông Trung Quốc và Campuchia trong 5 lần gần nhất.
Thành tích đối đầu giữa Hồng Kông Trung Quốc và Campuchia trong 5 lần gần nhất.

Thông tin lực lượng Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia

Hai đội tuyển đều có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia

Hồng Kông Trung Quốc: Tse Ka Wing, Vas Nunez, Juninho, Ngan Cheuk Pan, Matt Orr, Sohgo Ichekawa, Kam Chi Kin Jason, Chan Yun Tung, Chan Siu Kwan Philip, Callum Beattie, Ng Yu Hei.

Campuchia: Soksela Keo, Sareth, Sor, Ose, Chheng, Nhean, Bong, Ogawa, Fernandes, Sieng, Nieto.

Dự đoán tỷ số Hồng Kông Trung Quốc 2-1 Campuchia

Xem thêm

#Nhận định Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia #FIFA ASEAN Cup 2026 #Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia #Hồng Kông Trung Quốc #Campuchia #Tỷ lệ Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia #Chuyên gia Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia #Soi kèo Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia #H1 Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia #Trực tiếp Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia

Cùng chuyên mục

Cựu ngôi sao đội tuyển Thái Lan chỉ trích HLV Hudson: Đá kiểu gì mà lên đến vòng cấm lại chuyền về

Cựu ngôi sao đội tuyển Thái Lan chỉ trích HLV Hudson: Đá kiểu gì mà lên đến vòng cấm lại chuyền về

TPO - Thất bại bất ngờ 1-2 của đội tuyển Thái Lan trước Philippines ở lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026 đã thổi bùng làn sóng tranh luận gay gắt từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn xứ sở chùa vàng. Cựu tiền đạo đội tuyển nước này, Sarayuth Chaikamdee, đã lên tiếng mạnh mẽ.

Lột xác hiệp 2, tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Pakistan 4-2

Lột xác hiệp 2, tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Pakistan 4-2

TPO - Phút bù giờ đầu tiên, Đình Bắc kiến tạo cho Minh Hoàng thoát xuống, sút chéo góc ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho tuyển Việt Nam. 3 bàn còn lại trong hiệp 2 ghi công Hai Long, Hoàng Đức và Đình Bắc. Đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng 3 là tuyển Malaysia.

Nguyễn Thị Tâm giành HCB Asiad 20, thiết lập cột mốc lịch sử cho boxing Việt Nam

Võ sỹ boxing Nguyễn Thị Tâm: 'Tôi đã hứa với bố sẽ trở lại'

TPO - Từng lo lắng sự nghiệp dang dở vì chấn thương dây chằng, nữ võ sỹ Nguyễn Thị Tâm đã kiên trì tập luyện để trở lại sàn đấu sau ba năm. Tấm HCB Asiad 20 là thành quả cô muốn dành tặng người cha đã mất, luôn mong con gái có ý chí và sự nghiệp vững vàng.

Châu Ngọc Tuyết Sang giành HCB cho thể thao Việt Nam ở môn thể thao 'độc lạ' tại Asiad 20

Châu Ngọc Tuyết Sang giành HCB cho thể thao Việt Nam ở môn thể thao 'độc lạ' tại Asiad 20

TPO - Vượt qua các đối thủ cả nam và nữ ở vòng ngoài, nữ võ sỹ Châu Ngọc Tuyết Sang giành quyền vào chung kết taekwondo hỗn hợp cá nhân thực tế ảo. Đáng tiếc, ở trận đấu cuối cùng, em gái nữ võ sỹ Châu Ngọc Tuyết Vân để thua đối thủ người Philippines Yape Gabriel Derick 0-2, nhận huy chương bạc.

Pakistan mơ mộng điều gì trước thử thách mang tên Việt Nam?

Pakistan mơ mộng điều gì trước thử thách mang tên Việt Nam?

TPO - Sau màn ngược dòng trước Philippines hôm 29/9, Pakistan có thêm lý do để tin rằng họ không cách quá xa những đội bóng được đánh giá cao hơn. Nhưng cuộc gặp Việt Nam sẽ là một phép thử khác, để đội bóng Nam Á biết niềm tin ấy có thể đưa họ đi tới đâu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe