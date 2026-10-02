Asiad 20: Golfer Tom Kim giữ ngôi đầu, Nguyễn Anh Minh bứt phá

TPO - Tom Kim dẫn đầu bảng cá nhân nam sau vòng 3 môn golf với tổng điểm -12, còn Nguyễn Anh Minh đánh 67 gậy để vươn lên top 20.

Sau vòng 3 tại Kasugai Country Club East Course, Tom Kim (Kim Joo-hyung) của Hàn Quốc tạm đứng đầu bảng cá nhân nam với tổng điểm -12. Wang Wei-Hsuan (Đài Bắc Trung Hoa) và Higa Kazuki (Nhật Bản) cùng xếp sau với -11. Ở nội dung đồng đội nam, tuyển Hàn Quốc dẫn đầu với tổng điểm -20.

Cuộc đua của Tom Kim còn thu hút sự chú ý bởi ý nghĩa đặc biệt của tấm HCV Asiad với các vận động viên nam Hàn Quốc. Theo quy định về nghĩa vụ quân sự của nước này, thành tích giành HCV Asiad hoặc huy chương Olympic có thể giúp vận động viên được hưởng chế độ đặc cách. Nghĩa vụ quân sự kéo dài khoảng 18-21 tháng cũng có thể làm gián đoạn sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, như trường hợp của golfer Sangmoon Bae.

Ở tuổi 24, Tom Kim đang có cơ hội cạnh tranh huy chương vàng tại Asiad 20. Nếu giành chiến thắng, anh không chỉ có thêm dấu mốc lớn trong sự nghiệp mà còn có thể yên tâm hơn với chặng đường thi đấu phía trước.

Nguyễn Anh Minh thi đấu bùng nổ

Nguyễn Anh Minh là điểm sáng của đội tuyển Việt Nam ở vòng đấu thứ ba. Golfer sinh năm 2007 hoàn thành 18 hố với 67 gậy, qua đó nâng tổng điểm lên -1 và tạm xếp T19 cá nhân.

Anh Minh khởi đầu không thuận lợi khi mắc hai bogey trong bốn hố đầu. Tuy nhiên, golfer Việt Nam nhanh chóng lấy lại nhịp thi đấu, ghi 5 birdie ở phần còn lại để kết thúc ngày với điểm âm. Đây là vòng đấu có điểm số tốt nhất của Anh Minh tại giải, đồng thời cũng là kết quả tốt nhất của đội tuyển Việt Nam sau ba vòng.

Hai golfer nam còn lại của Việt Nam là Nguyễn Tuấn Anh và Lê Khánh Hưng lần lượt hoàn thành vòng đấu với 75 và 74 gậy. Trên bảng xếp hạng đồng đội nam, tuyển Việt Nam tạm đứng thứ 11 trong số 12 đội vượt qua vòng cắt.

Ở nội dung nữ, Sharathn Urs Pranavi (Ấn Độ) dẫn đầu bảng cá nhân với tổng điểm -15, tạo cách biệt ba gậy so với các đối thủ phía sau. Tuyển Trung Quốc đứng đầu bảng đồng đội nữ với -15, hơn đội Ấn Độ bốn gậy.