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Cầu mây 4 nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV Asiad

Trọng Đạt

TPO - Đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nghẹt thở, đội tuyển cầu mây 4 nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch Asiad. Đây là HCV thứ hai của cầu mây Việt Nam tại Đại hội, đồng thời có đóng góp quan trọng trong 3 HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Á vận hội năm nay.

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Trận chung kết sáng 3/10 khép lại sau ba set với chiến thắng thuộc về Việt Nam. Các cô gái áo đỏ thắng set đầu 15-11, để Thái Lan gỡ hòa khi thắng 17-15 ở set thứ hai, rồi giành set quyết định với tỷ số 15-11.

Các cô gái áo đỏ khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 15-11 ở set 1 sau khi sớm dẫn 6-2. Thái Lan nỗ lực rút ngắn cách biệt, nhưng Việt Nam vẫn giữ được lợi thế ở những điểm cuối.

Set 2 diễn ra căng thẳng hơn. Việt Nam có lúc bị dẫn 8-13 nhưng kiên trì bám đuổi, ghi liền năm điểm để vượt lên 14-13. Sau khi hai đội hòa 14-14, Thái Lan thắng sát nút 17-15, đưa trận đấu vào ván quyết định.

Việt Nam khởi đầu set 3 chậm và bị dẫn 0-3, trước khi cân bằng tỷ số 5-5. Từ mốc 8-6 khi đổi sân, các học trò của HLV Trần Thị Vui duy trì thế dẫn điểm. Những pha tấn công của Trần Thị Ngọc Yến cùng khả năng phòng ngự của toàn đội giúp Việt Nam khép lại ván đấu với chiến thắng 15-11.

Trước trận đấu, Việt Nam đã có hai HCV gồm kata đồng đội nữ của môn karate và cầu mây đôi nữ. Vì vậy, chiến thắng trước Thái Lan đưa tổng số HCV của đoàn lên ba, đồng thời là tấm vàng thứ hai của môn cầu mây tại Asiad 20.

Để có mặt ở trận chung kết, đội tuyển Việt Nam trải qua vòng bảng toàn thắng. Các học trò của HLV Trần Thị Vui lần lượt vượt qua Ấn Độ, Thái Lan và Philippines với cùng tỷ số 2-0, đứng đầu bảng A. Ở bán kết, Việt Nam thắng chủ nhà Nhật Bản 15-8, 15-10; trong khi Thái Lan vượt qua Indonesia 2-0. Như vậy, trận tranh HCV là lần tái đấu giữa hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng, nơi Việt Nam đã thắng 2-0.

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Bộ khung xuất phát của Việt Nam ở chung kết gồm đội trưởng Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Bốn tuyển thủ này cũng nằm trong đội hình sáu người giành HCV nội dung 4 nữ tại Asiad 19 ở Hàng Châu năm 2023. Khi ấy, Việt Nam thua Indonesia 18-21 ở set đầu, rồi thắng ngược 21-18, 21-14 để lên ngôi. Chiến thắng năm nay nối tiếp danh hiệu đó, giúp đội bảo vệ thành công chức vô địch châu Á.

Thành công tại Asiad nằm trong chuỗi kết quả nổi bật của cầu mây nữ Việt Nam ở nội dung 4 người. Tháng 3/2025, đội lần đầu vô địch World Cup sau khi thắng Thái Lan 2-1 (15-12, 12-15, 15-13). Đến tháng 7 cùng năm, Việt Nam tiếp tục đánh bại đội chủ nhà Thái Lan 2-1 ở chung kết Giải vô địch thế giới, với các tỷ số 12-15, 15-8, 15-7. Đó là lần thứ ba đội nữ Việt Nam vô địch nội dung này tại giải thế giới, sau các năm 2022 và 2023.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh với Thái Lan không chỉ có những chiến thắng cho Việt Nam. Tại King’s Cup 2026 hồi tháng 8, đội Việt Nam thắng set đầu 17-14 trong trận chung kết 4 nữ, nhưng để Thái Lan thắng hai set tiếp theo và nhận HCB. Bối cảnh ấy càng làm nổi bật giá trị của chiến thắng tại Asiad 20 khi Việt Nam một lần nữa vượt qua đối thủ lớn nhất ở trận đấu quyết định, sau khi đã đánh bại họ tại vòng bảng.

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#cầu mây #Việt Nam #HCV #Asiad #đội tuyển nữ #Thái Lan #vô địch

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