Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng đội tuyển cầu mây nữ

PV

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV nội dung quadrant nữ tại Asiad 20, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng cho các VĐV.

Đội tuyển cầu mây nữ giành HCV thuyết phục. Ảnh; QUÝ LƯỢNG
Đội tuyển cầu mây nữ giành HCV thuyết phục. Ảnh; QUÝ LƯỢNG

Trong lời chúc mừng gửi tới đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ vui mừng trước màn trình diễn đầy bản lĩnh, quả cảm của các VĐV trong trận chung kết với Thái Lan - cường quốc hàng đầu của cầu mây thế giới.

Bộ trưởng ghi nhận tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và quyết tâm của các tuyển thủ trong một trận chung kết căng thẳng, kịch tính. Đặc biệt, các cô gái Việt Nam đã thể hiện sự tập trung, bản lĩnh và khả năng phối hợp tốt ở những thời điểm quan trọng, giữ vững tinh thần, không từ bỏ ngay cả khi đối thủ liên tục bám đuổi và tạo ra nhiều thời điểm khó khăn.

Theo Bộ trưởng, thành tích của đội tuyển cầu mây nữ là kết quả rất đáng ghi nhận tại Asiad 20, thể hiện những nỗ lực bền bỉ của các VĐV, Ban huấn luyện trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu tại Đại hội.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho đội tuyển cầu mây nữ nhằm kịp thời ghi nhận, động viên thành tích của các VĐV và Ban huấn luyện.

Bộ trưởng cũng gửi lời động viên tới các thành viên đội tuyển và toàn Đoàn Thể thao Việt Nam, mong các VĐV tiếp tục giữ vững tinh thần, nỗ lực hết mình trong ngày thi đấu còn lại của Đại hội, thi đấu vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Trước đó, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã trải qua trận chung kết quadrant đầy kịch tính với Thái Lan. Các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và giành chiến thắng 15-11 trong set đầu tiên. Sang set 2, Thái Lan tạo được lợi thế và có thời điểm dẫn khá sâu. Tuy nhiên, bằng tinh thần không bỏ cuộc, đội tuyển Việt Nam kiên trì bám đuổi, cân bằng 13-13 rồi vượt lên dẫn 14-13. Trong màn giằng co nghẹt thở ở những điểm cuối, Thái Lan thắng 17-15, đưa trận đấu vào set 3 quyết định.

Ở set cuối, Việt Nam một lần nữa rơi vào thế khó khi bị dẫn 2-5. Nhưng chính trong thời điểm ấy, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của các cô gái Việt Nam được thể hiện rõ nét. Toàn đội chắt chiu từng điểm để cân bằng 5-5 rồi vượt lên dẫn 8-6, 10-8, 12-9 và 14-10. Điểm số quyết định khép lại set đấu với chiến thắng 15-11, mang về HCV sau màn so tài kéo dài ba set đầy cảm xúc.

Chung cuộc, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 với các tỉ số 15-11, 15-17, 15-11, qua đó giành HCV nội dung quadrant nữ. Đây cũng là tấm HCV thứ hai của cầu mây nữ Việt Nam tại Asiad 20, sau chức vô địch nội dung đôi nữ, đồng thời mang về HCV thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Chiến thắng trước một đối thủ mạnh như Thái Lan càng trở nên ý nghĩa bởi các cô gái Việt Nam đã nhiều lần bị đặt vào thế khó nhưng vẫn giữ được niềm tin, sự tập trung và tinh thần chiến đấu đến điểm số cuối cùng. Hình ảnh toàn đội vỡ òa sau chiến thắng cũng trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20.

baovanhoa.vn

Xem thêm

#ASIAD #Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh #cầu mây giành HCV #Đội tuyển cầu mây nữ #Asiad 20 #HCV cầu mây #Bộ trưởng VHTTDL #Thể thao Việt Nam

Cùng chuyên mục

Thể thao Việt Nam không có chuyên gia tâm lý: Khoảng trống phía sau thành tích

Thể thao Việt Nam không có chuyên gia tâm lý: Khoảng trống phía sau thành tích

TPO - Trao đổi với Tiền Phong tại Nagoya (Nhật Bản), Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết thể thao Việt Nam chưa có chuyên gia tâm lý đồng hành cùng các đội tuyển. Trong khi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã xây dựng các chương trình hỗ trợ tâm lý, những diễn biến ở môn bắn súng cho thấy đây là khoảng trống cần được tính đến trong thể thao thành tích cao.

Nhận định chung kết Asiad 20, U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, 17h30 ngày 3/10: Đại chiến đỉnh cao

Nhận định chung kết Asiad 20, U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, 17h30 ngày 3/10: Đại chiến đỉnh cao

TPO - Nhận định bóng đá U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, Asiad 20 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U23 Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn với dàn cầu thủ kinh nghiệm, đang ở độ chín của lứa tuổi U23. Trong khi U23 Nhật Bản nắm lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên sau trận thắng U23 Uzbekistan.

Nhận định Croatia vs Anh, 23h00 ngày 3/10: Chiến thắng thứ tư cho Tam sư

Nhận định Croatia vs Anh, 23h00 ngày 3/10: Chiến thắng thứ tư cho Tam sư

TPO - Nhận định bóng đá Croatia vs Anh, 23h00 ngày 3/10, bảng A3 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chưa đầy bốn tháng sau trận cầu 6 bàn ở World Cup, Croatia và Anh lại chạm trán trên sân Stadion HNK Rijeka, khi cả hai cùng đang cần một chiến thắng để bám sát nhóm đầu.

Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan, 13h00 ngày 3/10: Huy chương đồng cho những người bản lĩnh

Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan, 13h00 ngày 3/10: Huy chương đồng cho những người bản lĩnh

TPO - Nhận định bóng đá U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan, 13h00 ngày 3/10, trận tranh Huy chương Đồng môn bóng đá nam Asiad 20 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan đều lỡ cơ hội vào chung kết, nhưng vẫn còn tấm huy chương đồng để hướng tới trong trận đấu tại Nagoya.

Kỳ Asiad cuối cùng của ba nữ chiến binh điền kinh Việt Nam

Kỳ Asiad cuối cùng của ba nữ chiến binh điền kinh Việt Nam

TPO - Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Oanh đã dành nhiều năm trên đường chạy, đi qua bệnh tật, những quãng ngắt và cả những cuộc đua với giới hạn của chính mình. Asiad 20 tại Nagoya sẽ khép lại hành trình Á vận hội của cả ba với nhiều dấu ấn riêng.

Cựu ngôi sao đội tuyển Thái Lan chỉ trích HLV Hudson: Đá kiểu gì mà lên đến vòng cấm lại chuyền về

Cựu ngôi sao đội tuyển Thái Lan chỉ trích HLV Hudson: Đá kiểu gì mà lên đến vòng cấm lại chuyền về

TPO - Thất bại bất ngờ 1-2 của đội tuyển Thái Lan trước Philippines ở lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026 đã thổi bùng làn sóng tranh luận gay gắt từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn xứ sở chùa vàng. Cựu tiền đạo đội tuyển nước này, Sarayuth Chaikamdee, đã lên tiếng mạnh mẽ.

Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia

Nhận định Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia, 17h00 ngày 3/10: Ngưỡng cửa lịch sử

TPO - Nhận định bóng đá Hồng Kông Trung Quốc vs Campuchia, chung kết hạng 2 FIFA ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hồng Kông Trung Quốc sở hữu lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng, trong khi Campuchia mang theo khát vọng tạo nên bất ngờ. Ai sẽ là đội chạm tay vào danh hiệu sau 90 phút đầy căng thẳng?

Lột xác hiệp 2, tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Pakistan 4-2

Lột xác hiệp 2, tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Pakistan 4-2

TPO - Phút bù giờ đầu tiên, Đình Bắc kiến tạo cho Minh Hoàng thoát xuống, sút chéo góc ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho tuyển Việt Nam. 3 bàn còn lại trong hiệp 2 ghi công Hai Long, Hoàng Đức và Đình Bắc. Đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng 3 là tuyển Malaysia.

Nguyễn Thị Tâm giành HCB Asiad 20, thiết lập cột mốc lịch sử cho boxing Việt Nam

Võ sỹ boxing Nguyễn Thị Tâm: 'Tôi đã hứa với bố sẽ trở lại'

TPO - Từng lo lắng sự nghiệp dang dở vì chấn thương dây chằng, nữ võ sỹ Nguyễn Thị Tâm đã kiên trì tập luyện để trở lại sàn đấu sau ba năm. Tấm HCB Asiad 20 là thành quả cô muốn dành tặng người cha đã mất, luôn mong con gái có ý chí và sự nghiệp vững vàng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe