Bầu Đức 'hiến kế' đột phá trước Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Đầu tháng 1/2027, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chính thức tiến hành Đại hội khóa X (nhiệm kỳ 2026 - 2030) - sự kiện được ví như "Hội nghị Diên Hồng"quyết định vận mệnh của môn thể thao vua trong 4 năm tới. Nhân cột mốc mang tính bước ngoặt này, bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai), một người đầy nhiệt huyết với bóng đá nước nhà đã đưa ra những góc nhìn cực kỳ táo bạo, hiến kế những giải pháp đột phá cho bộ máy thượng tầng của VFF trong nhiệm kỳ mới.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Bóng đá muốn vươn tầm thế giới, VFF phải có chỗ cho các tỷ phú, doanh nhân biết làm ra tiền và dám tiêu tiền

Đầu năm 2027, VFF sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới để tìm ra ban lãnh đạo tiếp theo. Là một người đã gắn bó nửa đời người và đổ không biết bao nhiêu tiền của vào bóng đá, bầu Đức kỳ vọng bộ máy mới phải đủ sức đưa đội tuyển vươn tầm châu lục và thế giới. Bầu Đức nêu quan điểm: “Bóng đá Việt Nam muốn đi World Cup, muốn vươn tầm châu lục thì tư duy làm bóng đá phải thay đổi trước đã. VFF bản chất là một tổ chức xã hội, không phải cơ quan hành chính. Đã là tổ chức xã hội thì phải mở cửa, phải mời bằng được các doanh nhân thành đạt, các tỷ phú có tài, có tâm và có sự nhiệt huyết tham gia vào bộ máy lãnh đạo. VFF phải xã hội hoá 100%, không dùng đến ngân sách nhà nước.

Bóng đá đỉnh cao là cuộc chơi vô cùng tốn kém. Phải có các doanh nhân sừng sỏ, những người biết cách tạo ra dòng tiền, biết cách quản trị và đặc biệt là dám chi tiền. Có họ vào, VFF mới có điều kiện tài chính tốt nhất, mới có đủ bệ đỡ vững chắc để nuôi dưỡng các kế hoạch dài hơi trong 5 năm, 10 năm tới. Không có tiền thì đừng nói chuyện vươn tầm”.

Theo bầu Đức, bóng đá nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung thành tích ở sân chơi đỉnh cao vẫn còn quá khiêm tốn so với tiềm năng và thực lực của chúng ta, nếu nhìn sang các nước trong khu vực. Bầu Đức chia sẻ: “Chúng ta chưa phát huy được tiềm năng và thực lực vì việc đầu tư còn nửa vời, nhỏ lẻ. Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung nếu được các doanh nhân, tập đoàn lớn nhảy vào đầu tư bài bản, từ đào tạo trẻ đến cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, thì đã phát triển mạnh mẽ từ lâu rồi, chứ không phập phù như thời gian qua. Doanh nhân chúng tôi làm gì cũng tính hiệu quả, làm thật, làm quyết liệt. Khi đồng tiền đi liền khúc ruột, người ta sẽ tự khắc tìm cách tối ưu hóa, tìm chuyên gia giỏi nhất, mô hình tiên tiến nhất để mang về thành tích. Cứ giao cho doanh nghiệp làm, thể thao không mạnh mới là chuyện lạ”.

Khi đại diện Việt Nam nắm giữ vị trí có tiếng nói ở quốc tế, bóng đá Việt Nam sẽ nắm giữ nhiều cơ hội lớn

Trước đây nhiều người e ngại rằng nếu đưa quá nhiều doanh nhân vào VFF, tính chuyên môn hoặc tiếng nói của Việt Nam ở các tổ chức quốc tế sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, ông Đức cho rằng những tư duy đó là lạc hậu, không phù hợp hiện nay. “Chúng ta thấy các Chủ tịch, Phó Chủ tịch của FIFA, AFC hay AFF là ai? Phần lớn họ đều là các tỷ phú, doanh nhân lớn hoặc các chính trị gia có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Khi chúng ta có những doanh nhân, tỷ phú thành đạt, có uy tín thương trường tham gia vào VFF, họ chính là những người có đủ tầm vóc và tiềm lực tài chính để đứng ra ứng cử vào các vị trí cao trong Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Châu Á (AFC) hay Đông Nam Á (AFF).

Khi đại diện của Việt Nam nắm giữ vị trí có tiếng nói ở quốc tế, chúng ta sẽ có lợi thế rất lớn. Từ việc bảo vệ quyền lợi cho các đội tuyển, cập nhật xu hướng phát triển, cho đến việc mang các giải đấu lớn, các đối thủ sừng sỏ về Việt Nam giao lưu. Không có tầm vóc của một doanh nhân lớn, ra quốc tế làm sao nói chuyện sòng phẳng với người ta được? Muốn bóng đá Việt Nam đi ra biển lớn, thì những người chèo lái VFF trước hết phải có tầm nhìn thế giới đã!", ông Đức cho biết.